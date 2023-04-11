Художник в картинах передрік затопления крейсера “Москва” і вибух на Кримському мосту: тепер пише звільнення Криму

Палаючий крейсер "Москва" поруч із островом Зміїний та уражений ракетою Кримський міст - художник з Дніпра Сергій Бурбело створює сюжети в своїх картинах, які за деякий час збуваються, йдеться в ТСН.

Як помаранчеве полум’я охоплює чорний російський корабель, що відходить від острова Зміїний Сергій Бурбело написав у березні 22 року. “Історія, що от хлопці на цьому маленькому острові, навколо просто море, їм ніхто допомогти не може. Я його підпалив. Друзі, коли приходили, казали, ну що ти вигадуєш, такого ж не було. Через три тижні він вже затонув”, - каже художник.

Емоцій після цього було так багато, що одразу почав працювати над новими картинами-мріями. Так з’явились роботи - контрнаступ та Кримський міст і вони теж втілилися у життя. “Так по композиції вирішив закрутити цей дим, ну і майже вгадав місце влучання, як бачите. Трошки маю архітектурну освіту, тому я розумів, як воно буде там складатися і падати”, - додає Сергій.

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Невеликий клаптик полотна прямо над мостом, художник не замальовував, і тепер пояснює білу пляму так. “Схожа на ракету. Це просто частина, це білий холст, який просто не зафарбовувався, скільки б я шарів фарби не накладав”, - переконує художник.

Улюблена тема Сергія - звільнення Криму і намріяна картина - “бавовна” у Севастопольській бухті. “Повертаючись до кримської теми, там зображена теж пам’ятка - це візантійська фортеця Х чи ХІ століття, на яку ка**и одразу свої “флажки” оці понатикували. Ті “флажки”, он вони вже внизу валяються”, - показує на картині Сергій.

Усі картини Сергій Бурбело планує продати на благодійних аукціонах, а гроші витрачає на підтримку військових. Збирає донати і розігрує роботу серед учасників. Поки вже намальовані картини знаходять нових господарів, у майстерні художник працює над візуалізацією ще однієї перемоги ЗСУ. “Є там дійсно одна така військова база в Криму у Бахчисарайському районі, і зараз ми спробуємо з вами її… будете свідками історичного моменту”, - каже Сергій, коли починає писати.

Сергій зображує російську військову базу і багато полум’я. Бо, переконаний художник, в українському Криму не має залишитись і сліду від росіян.

Картини, які втілилися у життя Сергій позначає поруч на стіні. Остання - це та, де палає російська база на півострові. Тепер, зізнається художник, вже роздумує над сюжетом картини, яка знаменуватиме перемогу України.

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