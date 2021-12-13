Вихвалявся, що любить "погасати": що відомо про 16-річного хлопця, який у Луцьку влетів у натовп людей

Вихвалявся, що любить "погасати": що відомо про 16-річного хлопця, який у Луцьку влетів у натовп людей

Хлопцевы загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Луцьку затримали 16-річного водія, який в'їхав у натовп людей. За даними прокуратури, йому вже повідомили про підозру.

Про це 13 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У моторошній ДТП постраждало 6 людей. 39-річна жінка зараз у тяжкому стані, вона у реанімації після операції. Наразі лікарі не дають прогнозів, чи житиме потерпіла. Також в аварії постраждав 5-річний син жінки. У хлопчика струс мозку та забійна рана голови. Його життю, за словами медиків, загрози немає. Ще чотирьох жінок, які постраждали у ДТП, уже відпустили додому.

16-річний водій, який був за кермом автомобіля, намагався втекти з місця аварії, проте його затримали.

У Луцьку затримали 16-річного водія, який в'їхав у натовп людей

Про малолітнього кермувальника відомо, що досі він не мав проблем із законом. Батько підозрюваного помер, тож його виховує вітчим. Він на роботі за кордоном.

Сім'я не перебувала на обліку в соцслужбах. За словами сусідів, вони жодного разу не бачили, щоб хлопець сідав за кермо.

В училищі, де навчається 16-річний хлопець та його неповнолітні пасажири, кажуть, що вони вражені тим, що сталося.

"Вони врівноважені, вони адекватні, виконавські, дисципліновані. Це можуть підтвердити всі викладачі", - каже директор училища Володимир Романюк.

Проте одногрупники хлопця розповіли, що вони чули, що 16-річний хлопець любить покататися на автомобілі.

"Він розказував, що любить деколи "погасати". Але я ніколи його не бачив за кермом", - каже одногрупник підозрюваного в резонансній ДТП.

Затриманий у СІЗО. Попередньо відомо, що на момент скоєння аварії він був тверезим. Завтра хлопцеві обиратимуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Волинській прокуратурі додали, що 16 річному хлопцеві вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України.

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