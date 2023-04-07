Хвилювань більше, ніж у Венеції: актори-близнюки влаштували всеукраїнську прем'єру фільму в рідному селищі

Прем’єра стрічки “Люксембург, Люксембург” у селищі Близнюки на Харківщині спричинила справжній ажіотаж. На вході біля місцевого будинку культури встелили червоний хідник. Дивитись стрічку прийшло все село, бо ж головні ролі зіграли артисти-близнюки, які родом саме звідси. Уперше фільм презентували у вересні на кінофестивалі у Венеції. Втім актори кажуть, що найбільше хвилювалися перед показом у рідних Близнюках, йдеться в ТСН.

У селищі, де до війни жили зо три тисячі людей, вперше в Україні презентуватимуть фільм режисера Антоніо Лукіча «Люксембург. Люксембург». Майже усе селище зібралося на прем’єру. “Мені здається, це прикольно, що першими в Україні фільм побачать не жителі столиці або іншого міста, а жителі смт Близнюки, звідки родом наші головні герої”, - каже режисер.

Головні ролі у стрічці зіграли Аміль та Раміль Насірови. Брати - учасники гурту «Курган і Агрегат», утім з початком війни займаються виключно волонтерством. Фільм режисер устиг зняти ще до повномасштабного вторгнення. У вересні відбулась прем’єра на Венеціанському кінофестивалі. Фактично у Близнюках відбулася українська прем’єра. Хвилювань набагато більше, ніж у Венеції - зізнаються актори. “Тут страшніше, ніж у Венеції було показувати фільм. У Венеції так трошки пофігу. Дивляться собі італійці, сидять і тобі якось все одно, що вони будуть думать після цього фільму, а тут ні. Тут хочеться, щоб сподобалось”, - кажуть головні герої.

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Це історія про братів-близнюків, за сюжетом вони з невеличкого міста Лубни. В них купа проблем, але раптово в їхньому житті з’являється давно зниклий батько, тож брати вирушають до нього у Люксембург.

У близнюківському будинку культури був аншлаг, усі 425 місць зайняті. “Воно близьке їм. Це життя, яке в фільмі показується, воно близьке їм. По-перше, воно навіть на суржику. По-друге, це звичайних людей показують, з проблемами. Такі звичайні люди з маленького селища потрапляють в якесь велике місто. Із великими проблемами”, - твердять брати.

Під фінальні титри глядачі аплодують стоячи. На цьому показі вдалось заробити 68 тисяч гривень - усі кошти автори фільму віддають на допомогу військовим. “Ми відправим. Щось купим і відправим близнюківським воїнам, які зараз на сході України. Всім подякував, хто сьогодні приходив”, - зазначають після прем’єри брати.

Що сталося із братами у Люксембурзі і чи поладнали вони із батьком, який покинув їх багато років тому, у кінотеатрах країни можна буде побачити від 13 квітня.

Дивилися всім селом: на Харківщині відбулася прем'єра стрічки з місцевими артистами-близнюками

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