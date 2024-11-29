Хвора на ДЦП 19-річна Валерія втратила усіх рідних і ледь не загинула через байдужість людей: шокувальна історія

19-річна Валерія із ДЦП після того, як впродовж року померли троє її дорослих опікунів, залишилась без підтримки. На межі виживання її виявив волонтер, а соцслужби про підопічну взагалі забули.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

19-річна дівчина з ДЦП втратила усіх рідних і жила в жахливих умовах

Безлад навколо, сміття, без кухні, туалету та водопідведення -у таких умовах майже рік жила 19-річна Валерія, дівчина з першою групою інвалідності.

"Бабуська померла, потім мама, а потім вже сестра", - каже дівчина.

Валерія

Історію дівчини розповів Олександр Шевцов - ветеран АТО. Він житель цього села і сам з ампутацією кінцівки. Його тут знають як волонтера, отже часто звертаються по допомогу. Коли ж потрапив до неї додому - жахнувся.

"Я зрозумів, що воно смердить просто мочою, і спитав, куди ти ходиш, туалет, вона каже, на відро. Потім я побачив грубу, біля якої куча взуття якогось. Вона каже, я їм топлю, тобто цю грубу. Все просто в смітті завалено", - каже Олександр Шевцов.

Дівчина жила в жахливих умовах

Сусіди не звертали уваги на проблеми дівчини

Її родину у цьому селі на Житомирщині вважали неблагополучною. Жили учотирьох - Валерія, її мама, сестра та бабуся, яка і доглядала за онукою з інвалідністю. Спочатку померла бабуся, а потім одна за одною - мама і сестра. Оселя Валерії знаходить на околиці села, але поруч чимало сусідів. За рік ніхто з них не звертав увагу на людину, якій потрібна допомога. Достукатися до них спробували і журналісти ТСН. Але ніхто не вийшов.

Її життя не можна було назвати закритим - увесь час, навіть попри те, що складно ходити, у місцевій церкві дівчина допомогала плести маскувальні сітки для фронту. Сама вона про свої умови життя розповідає так: "Я привикла вже".

Що кажуть соцслужби та чиновники

У соцслужбі кажуть - коли були живі рідні Валерії, додому їхніх працівників не пускали. А потім ніхто і не скаржився. Про умови в яких живе дівчина дізналися з соцмереж.

В історії Валерії з інвалідністю, яка залишилась наодинці своїми проблемами, втративши найрідніших опікунів, розібратись надзвичайно складно. Соціальні служби кивають на чиновників, а чиновники – на соціальніслужби.

Як могло так статися, що людина, яка мала б бути на обліку, лишилася сам на сам зі своєю проблемою, місцеві чиновники пояснюють - справа Валерії Сікорської загубилась між списками соціально незахищених при об'єднанні громад. Відтак ніхто і не помітив, що після завершення початкової школи, в середню і старшу дівчина вже не ходила.

Так само було і коли Валерія лишилася сама. Про допомогу вона не просила, а небайдужих поруч не знайшлося.

ТСН розповіла історію Валерії заступниці міністра соцполітики

Історію Валерії ТСН переповідає заступниці міністра соціальної політики. Те, що це могло статися саме в селі її дивує.



"Це, до речі, дуже сумна ситуація, тому що в селі всі один одного бачать. Тобто, якщо немає соціальної служби, то є голова чи голова громади, обов’язково є працівники їх виконавчого апарату, цього адміністративного, і вони точно знають, яка сім’я потребує додаткової підтримки, хто має інвалідність", - каже вона.

На наступний рік у державному бюджеті передбачено 6,7 млрд гривень на соціальний захист людей з інвалідністю. Нині в Україні їх уже майже 3 мільйони. Частина грошей має піти на протезування, але чимала частка на соцпідтримку, зокрема, на домашній догляд, допомогу по господарству і консультування. Але важливо, що для отримання послуги, людині необхідно самій звернутись до місцевого соціального органу або тепер уже через соціальний портал безпосередньо до Мінсоцполітики.

Валерія каже, що вражена ремонтом у її будинку

Після розголосу історії Валерії у соцмережах, місцева громада виділила соцпрацівника, який буде їй домопогати. Зокрема, і з юридичних питань, адже через те, що дівчина була сама, вона вчасно не подала документи на оформлення спадщини. Тепер їй треба в суді доводити власність на свою оселю.

Допомогли Валерії і волонтери - зібрали гроші і за кілька місяців, аби встигнути до морозів, відремонтували їй дім. Відсвяткувала Валерія і свої перші входини. Її відвезли у салон краси, після чого офіційно презентували дім після ремонту.

Валерія радіє, що у неї тепер є повноцінна ванна

Вона дуже дякує усім хто допоміг, і хто змінив її життя, і зізнається вперше за рік - не страшно зустрічати зиму.

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