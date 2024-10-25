Військові, які "недостатньо постраждали" та "хворі" прокурори: нові подробиці скандалів довкола МСЕК

В Україні закликають покарати усіх причетних до скандалу з головою Хмельницької медико-соціальної експертної комісії. Мова не лише про сумнозвісну Тетяну Крупу, а й прокурорів з фіктивною інвалідністю. Адже відповідальність за корупцію має нести не лише хабарник, а й суспільство.

Корупційні скандали довкола МСЕК тривають вже кілька тижнів. Очільників комісій перевіряють по усіх регіонах. Після серії скандалів на РНБО було оголошення про ліквідацію МСЕКів до кінця року.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Як боротимуться із корупцією у МСЕК

Голова уряду Денис Шмигаль озвучив план протидії корупції у системі МСЕК. Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.

Обшуки у працівників МСЕКу

У листопаді МОЗ та Мінцифри має представити рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК та невідкладно винести на уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

Як зараз люди проходять МСЕК

В Івано-Франківській області до МСЕКу черги: у кожного свій важкий діагноз. Цивільні і військові в одній черзі. Тут навіть не йде мова про банальні паперові талончики. Всі приходять на восьму ранку і в очікувані можуть просидіти цілий день.

В черзі тільки і розмов, що МСЕКі ліквідують. І кожен говорить про те, що це рішення запізнилось на десятки років.

Чоловік знайомий з цією системою роками, бо має інвалідність 3 групи. А тепер і син-військовий з ампутацією, що пройшов ВЛК, ЛЛК, має зайти на нове коло пекла, що зветься МСЕК.

"У мого сина ноги не має вище коліна, він не придатний. І от тоді він піде на МСЕК, вони взагалі це можуть робити онлайн - лікарняний виписати, закрити лікарняний онлайн. Вони ж тут просто дивляться на тебе, вони навіть карточку не відкривають", - каже чоловік.

Черги на проходження МСЕК

Що буде замість МСЕК

Система, яка себе повністю дискредитувала, доживає останні місяці. З 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії, яких в країні 350, мають зникнути. Їх функції передають лікарням, що мають приставку кластерні і надкластерні. Простою мовою - це багатопрофільні лікарні, що мають великий спектр фахівців у різних сферах.

На першому етапі зміни мають виглядати так:

Процес, який згодом закінчиться призначенням інвалідності, починатиметься з лікарняного ліжка. Всі діагнози пацієнта, аналізи, обстеження накопичуються не на папірцях, а в єдиній електронній системі, до якої підключені усі кластерні лікарні. Поки пацієнт в реанімації, в стаціонарі, на реабілітації - його справа формується у цифровому вигляді.

"Рішення про присвоєння інвалідності буде прийматися на підставі даних які записані в електронній системі охорони здоров'я це дозволить чітко відстежувати який лікар, коли який діагноз, яке дослідження проводились і якщо буде кримінальна справа, ми будемо бачити, на яких етапах допускається помилка", - кажуть у МОЗ.



І такі кардинальні дива цифровізації у зашкарублій системі - міністр охорони здоров'я обіцяє за 2 місяці.

Ідея не нова. Вона була озвучена Віктором Ляшком ще у 2023 році. І тоді у відомстві обіцяли, що зміни запрацюють цього року.

Віктор Ляшко

Зараз у юристів теж є сумніви - серед скептиків Масі Наєм, ветеран, що сам проходив МСЕК, а нині очолює правозахисний центр для військових, каже 2 місяці для реформи абсолютно не реалістичні терміни.

У будь-якому випадку вже ліквідований центральним МСЕК, а до 1 січня наступного року мають зникнути усі комісії в усіх регіонах.

На другому етапі реформи пропонується відмовитися взагалі від такого поняття, як інвалідність - це радянський спадок. Європа послуговується міжнародним класифікатором функціональності. Там кардинально інший підхід. Не має груп інвалідності. Є оцінка, на скільки відсотків через хворобу людина втратила працездатність.

"Експерт з трудового права визначає, яку іншу роботу ви можете виконувати. Ваша інвалідність в Нідерландах має бути мінімум 35%. Якщо менше 35%, ви не отримуєте допомогу по інвалідності. Але якщо експерти вважають, що залишок вашого життя ви більше не зможете працювати, ви можете отримати 75%, отже, це найвища допомога по інвалідності, яку ви можете отримати", - каже адвокат з Нідерландів Пітер Лангстраат.

У такому разі не треба підтверджувати незворотні втрати, наприклад, що ампутована нога виросла, чи за два роки утворилася видалена нирка.

Це називається міжнародний класифікатор функціональності - відповідний законопроєкт уряд пише вже впродовж року. До його ухвалення ще далеко, адже він вимагає погодження кількох міністерств і змін до законів та постанов.

Скільки часу може піти на такі зміни, експерти навіть не беруться прогнозувати. Однак саме запровадження такого класифікатора називають якісною реформою.



Ці зміни не дають можливість медичним функціонерам приймати суб'єктивні рішення, на яких базується уся система корупції довкола МСЕКів.

Військовий розповів, як у МСЕК йому пропонували відрізати ногу

Дмитро пішов добровольцем на початку вторгнення і захищав Харків. Під час бою уламки гранати перебили ногу в кількох місцях. Він переніс півтора десятка операцій. Нога залишилась нерухомою. У Харківському МСЕК призначили 3 групу, а це означає, що він може працювати. А те що Дмитро ледь ходить нічого не значить, от якби не було ноги, тоді б була інша група - відповіли йому у МСЕК.

"Вона скалала ну треба було, щоб тобі її відрізали, тоді в тебе була б 100% друга група", - каже ветеран.



Під тиском і зі скандалом Дмитру призначили 2 групу. Але для цього йому довелося оскаржувати рішення харківського МСЕК у київському, хоча й там зауважили, що він "недостатньо постраждав на війні".



А от прокурори Хмельниччини, що масово надірвалися над вивченням кримінальних справ згідно рішення головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи в основному мали 2 групу інвалідності.

Скандали і очільниками МСЕКу

Тетяна Крупа була 16 років на посаді. Про розмір хабарів у Хмельницькому ходили легенди. Але помітили це правоохоронці, тільки коли вже зі всіх шафок її помешкання стирчали купюри, і ними можна було застили ліжко. Лише готівкою у Крупи знайшли 6 мільйонів гривень.

Тетяна Крупа

Останнім часом один скандал гучніше іншого. Наприклад, скромний терапевт з вінницького МСЕКу купив нескромну квартиру у столиці на вулиці Інститутська - у самому серці столиці поруч з Кабміном та Офісом президента. Ринкова вартість 6-кімнатних апартаментів може сягати мільйона доларів. Загалом у нього було 13 квартир і три "Тесли". Але це тільки найвідоміші випадки.

Крім гучних скандалів, які зараз є в публічні площини за останній рік було проведено 90 тисяч перевірок, 19 тисяч закінчилися кримінальними справами і 3 тисячі мають ознаки корупції, саме по цим справам буде проведена перекомісія.

"Чітко прописано навіть категорії державних службовців, правоохоронних органів - рішення будуть переглядатися. Національна поліція передає нам 3 тисячі справ. Людину викликають на переогляд, якщо людина не з'являється скасовується інвалідність і скасовуються виплати", - каже Віктор Ляшко.

На перегляд висновків МСЕК по 3 тисячам кримінальних справ піде три місяці.

"Всі прокурори, що отримали інвалідність, всі вони мають сісти. Більшість з них зараз виїде, поки розслідування почнуться поки обшуки проведуться, вони виїдуть, у них є підстава", - каже Масі Наєм.

На тлі скандалу генпрокурор Андрій Костін написав заяву про відставку. Очільник МОЗ Віктор Ляшко залишається на посаді. Йому підпорядковується центральний МСЕК, який вже розформований, а регіональних головів та членів медико-соціальних експертних комісій він не призначав - усе це комунальні установи, які підпорядковуються місцевим владам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 25 жовтня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: