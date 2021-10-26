Хворих більше, ніж місць в лікарні: яка ситуація із COVID-19 в "червоній" Рівненській області

Хворих більше, ніж місць в лікарні: яка ситуація із COVID-19 в "червоній" Рівненській області

Після спалаху коронавірусу в місті побільшало охочих вакцинуватись.

У Рівненській області, яка перебуває у "червоній" зоні карантину, лікарні переповнені хворими на COVID-19. Більшість із госпіталізованих - невакциновані, вони у тяжкому стані.

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Про це 26 жовтня йдеться у ТСН.12:00.

Також у Рівному величі черги, щоб здати ПЛР-тест. Медики пояснюють, що це через те, що кількість хворих в останні дні зросла орієнтовно у п'ять разів. Після того, як область потрапила у "червону" зону збільшилась і кількість охочих вакцинуватись.

"Вакцинуються постійно, але найбільше від тоді, коли ми вже в "червоній" зоні. Місяць тому тут вакцинували 250 людей на день, а тепер тільки зранку 100 осіб вже отримали щеплення", - каже медсестра.

Лікарні у Рівному переповнені. У другій міській лікарні хворих вже більше аніж COVID-ліжок. В центральній міській лікарні розгортатимуть додаткове коронавірусне відділення.

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"300 ліжок кисневих, вони всі зайняті. Ми вирішили, що у відділенні офтальмології розгортатимем коронавірусне відділення. Просимо в області надати нам кисневі концентратори", - каже заступник міського голови Рівного Юрій Поліщук.

Також у місті та області правоохоронці влаштовують рейди, щоб перевірити, як заклади громадського харчування та крамниці дотримуються карантинних вимог.

Нагадаємо, інфекціоністка розповіла, кому необхідно робити третю дозу вакцини від COVID-19.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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