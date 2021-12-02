Хвороба 21 століття: чому зима – найкращий час для лікування сезонної алергії

Проблема "народних методів" – недоведеність, кажуть медики.
Сезонну алергію має кожен десятий українець. Лікуватися довго і не дешево, тож дехто вдається до "народних методів", як то: корені лопуха або листя собачої кропиви. Та найпопулярніші поради: спорт і дієта.
Про те, що з того скажуть лікарі і чому зима – найкращий час для лікування цієї недуги - 2 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
ПРОБІЖКА І ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ
Диханням у шістдесятих роках минулого століття справді намагалися лікувати хвороби. Усе зводиться до одного: в легені потрапляє менше кисню, а відповідно й алергенів.
Алергологи ж до таких методів - скептичні.
"Поки у нас є гіперреакція на алерген, є контакт з цим алергеном, то завжди буде напад. Просто так бігати – не можна. Спосіб – не має доказу. Я б його не радив", - говорить лікар-алерголог Халід Танзані.
ДІЄТА
Медики певні: харчування таки й справді здатне полегшити симптоми хронічних захворювань. Але від алергії на пилок – найпевніше - не допоможе.
"Дієта може допомогти, якщо є алергія на певну їжу. Тобто, якщо виключити ці продукти, стан покращиться", - зазначає експерт.
НЕ ЗАМІНЮВАТИ, А ПОЄДНУВАТИ
Найдієвішим – досі вважається поступове введення алергену в організм малими дозами. Розпочинати лікування медики радять восени, коли кількість подразників надворі мінімальна. Повний курс - у середньому триває три роки, утім уже за кілька місяцІв - організм буде менш чутливим до алергенів. Наостанок лікарі додають - не замінювати, а поєднувати лікування з правильним харчування і спортом - зайвим точно не буде.
Нагадаємо:
Вчені попередили про небезпеку новорічних ялинок. Люди, які страждають на алергію, дуже гостро реагують на запахи рослин і трави. В результаті з'являються кашель, нежить, можливий біль у вухах. Спеціалісти радять провітрювати приміщення з ялинкою. У разі виникнення алергії - приймати ліки.
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