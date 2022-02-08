І вашим, і нашим: за кого "грають" Франція та Німеччина – за Україну чи Росію

І вашим, і нашим: за кого "грають" Франція та Німеччина – за Україну чи Росію

Німеччина втратила лідерство в нормандській четвірці, чим скористалася Франція. Макрон активно форсує події, та чи на користь України?

Україну змушують виконати Мінські домовленості в російській інтерпретації. Саме цю гіпотезу активно мусують українські експертні кола вже кілька місяців. ТСН.ua про це писав, однак розмови не вщухають, набувши ще більшого забарвлення після заяви Путіна "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" щодо виконання Україною Мінська.

Заява пролунала не де-небудь, а на спільній пресконференції з Еммануелем Макроном після 5-годинних перемовин у Кремлі, які висміяло ледь не пів світу. Ще більше зради додала заява французького президента, що Зеленський відкликав з Ради проєкт закону про перехідний період (передбачає механізм повернення "держави Україна" на нині окупований Росією Донбас), який начебто не відповідав Мінську.

Ну а в Києві, у вівторок, 8 лютого, Макрон заявив, що в найближчі тижні в Тристоронній контактній групі (ТКГ) може з’явитися новий документ – роз’яснення щодо виконання Мінських домовленостей. Нічого нового тут немає. Все це вже було раніше і нічим хорошим не закінчилося. Проте симптоматично, що такі заяви лунають напередодні зустрічі політичних радників нормандського формату у четвер, 10 лютого, в Берліні.

ТСН.ua з’ясовував, за кого насправді грає Макрон, чому не варто розраховувати на тиск Німеччини та Франції на Росію, та які ще пастки для України готує Путін.

Французький месія

Поки новий німецький уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом не може розібратися, він за гарних чи хороших, обираючи між російськими грошима і західними цінностями, Еммануель Макрон вирішив скористатися ситуацією.

Коли вся увага світу прикута до можливого широкомасштабного наступу Росії на Україну, а Київ став миротворчою "меккою" для вояжів високих західних гостей, чинний французький лідер вирішив використати Україну як трамплін на президентській кампанії у себе вдома, зайнявши вакантне місце лідера Європи – миротворця-рятівника від великої війни з Росією.

Саме так можна описати заяви і вояжі Еммануеля Макрона спочатку до Володимира Путіна в Москву в понеділок, 7 лютого, а наступного дня і до Володимира Зеленського в Київ. При цьому президент Франції не цурається заяв, що "Росія потребує поваги", маючи право порушувати питання власних "безпекових гарантій", наче на неї хтось напав і анексував частину території.

На тлі жорсткої передвиборчої конкуренції у Франції, коли опоненти Макрона обіцяють французам повернення колишньої імперської величі, вихід з НАТО, зменшення залежності від США і скасування санкцій проти Росії, здається, Макрон ладен пообіцяти що завгодно і де завгодно, навіть у Москві. Адже якщо не він, туди полетить його конкурентка на виборах Марін Ле Пен. Це свого роду гра "і вашим, і нашим".

Проте його візит до Путіна виявився програшним, з якого боку не поглянь. По-перше, Макрону, який приїхав до Кремля в пошуках миру, не подали до літака кортеж. Французькому президенту самотужки треба було йти до урядового терміналу в російському аеропорту "Внуково", що за дипломатичним протоколом не прийнятно. По-друге, на спільній пресконференції з Макроном, Путін прямо пригрозив Європі ядерними ударами, якщо Україна почне військовим шляхом повертати собі свій же Крим.

Власне, і для самого Путіна візит Макрона, який висміяло ледь не пів світу, не був райдужним. Довжелезний стіл в Кремлі, по обидва боки якого сиділи Макрон і Путін, став приводом для безлічі фотожаб і насмішок в соцмережах. Достеменно невідомо, чи добре чули один одного лідери. Можливо саме через це їхні переговори тривали понад 5 годин і закінчилися після опівночі.

І це далеко не перший випадок, коли в Кремлі відверто демонструють, як Путін боїться захворіти на COVID-19. Тиждень тому, коли до Москви приїздив угорський прем’єр, Кремль показав світлину, де Віктор Орбан і Володимир Путін стоять по різні кінці кімнати з келихами шампанського, а розділяє їх великий дорогий килим. Проте для диктатора, яким є Путін, це не дуже добре. Адже такі комічні ситуації радше десакралізують авторитарні режими, над якими будуть радше сміятися, ніж їх боятися.

Друзі Путіна

Не солодко було і німецькому канцлеру Олафу Шольцу. Напередодні його зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні, за інформацією New York Times, посол Німеччини у США Емілі Хабер відправила додому листа, що починався зі слів "Берлін, у нас проблеми".

Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2", Китаю та блокування навіть для третіх країн надання Україні зброї німецького виробництва (а також в рамках НАТО) суттєво підірвали довіру Вашингтона до Берліна. Тепер США дедалі частіше називають Німеччину ненадійним союзником.

Враховуючи заяву Макрона щодо ідеї "фінляндизації України" (про це, як пише французька Le Figaro, Макрон начебто сказав декільком журналістам у літаку по дорозі до Москви), яку він збирався обговорити з Путіним, але потім сам факт цього спростував у Києві, чи можна говорити, що Франція та Німеччина проросійські?

За словами директора програми "Російські та Білоруські Студії" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Максима Хилька, називати Францію чи Німеччину проросійськими було б некоректно, адже проросійських політиків там не більше, ніж в Україні. Макрон та Шольц - профранцузький та пронімецький лідери, і діють, перш за все, в інтересах своїх держав і власних виборців, які для них, цілком природно, більш пріоритетні.

Париж, за словами експерта, традиційно вважав за можливе збалансувати вплив Вашингтону на європейські справи співпрацею із Москвою. А зараз Макрону доводиться ще й враховувати, що його суперники у виборчих перегонах змагаються у критиці США і НАТО, та заявах на користь зближення із РФ.

"Франція завжди була одним із найбільших скептиків щодо перспектив членства України в НАТО, тож чимало хто у Парижі вважав би за прийнятне реалізувати відповідну вимогу Кремля, хоча й без формальної відмови від політики "відкритих дверей" Альянсу, у більш "пристойному" варіанті, наприклад, шляхом мораторію на розширення з боку самого Альянсу. Крім того, Париж хотів би знайти порозуміння із Москвою щодо втручання Росії під прикриттям її приватних військових компаній до справ африканських держав, в яких Франція має традиційно сильні інтереси, зокрема Малі. Це ті чинники, якими Кремль може тиснути на Париж, але це ще не означає, що Україні потрібно очікувати "зради" від французьких партнерів. Останні усвідомлюють важливість збереження єдності Заходу перед лицем ревізіоністської путінської Росії", - коментує ТСН.ua Максим Хилько.

Між тим, політична аналітикиня Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна нагадує: хоч чинна активізація Франції підігріта президентськими виборами (які там відбудуться у квітні), а Макрон є для нас найбезпечнішим кандидатом з точки зору відносин Франції з Росією, він не може не звертати увагу на традиційну французьку політику, яка тяжіє до діалогу з Росією, на своїх виборців і тих, кого треба втримати, щоб вони не шукали більш радикального кандидата.

"Німеччина у нормандській четвірці фактично втратила свою лідерську позицію. Новий німецький уряд взагалі якось трохи загубився з дипломатичної точки зору. Вони поки не знають, як зберегти можливість якогось більш теплого, ніж наприклад американський, діалогу з Росією, але при цьому якось намагатися її стримати. Проте лідерство Франції у нормандській четвірці призводить до спроб форсувати події. Паризький саміт лідерів нормандського формату 2019 року - це був бенефіс Макрона. Що тоді робили він і вся французька дипломатія? Вхопившись за бажання Зеленського досягти миру, дуже швидко намагалися досягти якихось компромісів", - нагадує ТСН.ua Марія Золкіна.

Курс на Мінськ

"Стара" Європа дуже боїться війни. Тому є ризик, що насамперед Франція та Німеччина, побоюючись погроз Путіна влаштувати в Європі ядерну війну, почнуть підштовхувати Україну до компромісів по Мінську. Точніше, вже почали.

Обмовка Макрона на спільній пресконференції з Путіним щодо відкликання Зеленським законопроєкту про перехідний період, який начебто порушує Мінські домовленості, була зроблена не просто так. З Парижу може видаватися, що це несуттєвий компроміс з українського боку, щоб перша за півроку зустріч політичних радників у Парижі 26 січня все ж відбулася. Проте Макрон чомусь нічого не додав наприклад про незаконну паспортизацію на окупованих територіях, яка Мінськ точно порушує.

Наступна зустріч радників у Берліні 10 лютого вже точно відбудеться. В українських ЗМІ вже з’являлися різні чутки, мовляв, у Парижі 26 січня українські переговорники погодилися розглянути якісь там пропозиції окупаційних адміністрацій. Але це радше перебільшення, бо на ТКГ представники проросійських ватажків регулярно подають якісь документи, але серйозно їх ніхто не сприймає.

Головне, щоб на Банковій відчували межу компромісів, за яку точно виходити не можна. Бо наступного разу для зустрічі радників або навіть лідерів Росія може вимагати проголосувати у Верховній Раді за включення "формули Штайнмайєра" до закону про особливий статус Донбасу, що прямо записано в декларації паризького саміту від 2019 року. І під чим, до речі, підписався Зеленський.

Марія Золкіна зауважує, що напередодні, під час зустрічі з Путіним та після перемовин із Зеленським, Макрон повторював, що Мінські домовленості – це шлях до миру. Цей пасаж викликає питання. Якщо Мінські домовленості сприймаються як можливість розрядити в принципі напруженість з Росією, то це звичайно пастка для України, бо підтверджує занепокоєння України, що за рахунок поступок по Мінським домовленостям Захід може спробувати знизити напругу з Росією взагалі.

"Ми знаємо, що зараз у нормандській четвірці пропонується прямий діалог Києва з окупаційними адміністраціями. Тому ризик. Але ми втрапимо в пастку лише в одному випадку – якщо українська сторона погодиться на це. Бо попри певні підштовхування нас до компромісу, які зараз можуть бути з Парижа і Берліна, це не є глухим кутом для України. Українська сторона не вважає, що Росія піде у відкритий наступ. І це грає на нашу користь. Бо ставити на одну чашу терезів поступки по Мінську, а на другу – нову агресію Росії не вийде, бо сама Україна заперечує, що це для Росії основний сценарій. А от якщо б ми погоджувалися з тим, що нова війна невідворотна, тоді звичайно змушувати нас до поступок було б значно легше. Мовляв, альтернатива – це велика війна. Тому погоджуйтеся", - вважає Марія Золкіна.

У випадку з Макроном, Максим Хилько додає, що хоч він об’єктивно і зацікавлений посприяти деескалації і продемонструвати прогрес у російсько-українському врегулюванні, це не означає, що він готовий погодитися на всі вимоги Путіна і підштовхувати Україну до фактичної капітуляції в рамках нормандських переговорів.

По-перше, у Парижі розуміють неможливість змусити Київ виконувати те, що було б руйнівним для української державності.

По-друге, після 2014 року у Парижі відбулася переоцінка путінської Росії і загроз, які вона несе Європі, одним із лідером якої є Франція.

"При цьому все ж є ризикові моменти нормандських переговорів, які у Парижі можуть вважати прийнятними межами компромісу. Зокрема, може йтися про так званий особливий статус для ОРДЛО, а також про консультації із представниками окупаційних адміністрацій, і не обов’язково у форматі прямих переговорів, але приміром у вигляді розгляду Україною їхніх письмових пропозицій у рамках ТКГ. Це те, щодо чого варто бути дуже обережними, адже очевидно, що РФ не має намірів повертати Україні окуповані території, окрім як на умовах, несумісних із збереженням українського суверенітету", - підсумовує Максим Хилько.