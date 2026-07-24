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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
2 хв

"Я — частково українка": блогерка Трампа Лора Лумер дізналася сімейну таємницю

Лора Лумер — одна з найвпливовіших американських консервативних журналісток та інфлуенсерок, чиї публікації неодноразово впливали на політичний порядок денний у США. Також її називають улюбленою інфлюенсеркою Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Лора Лумер під час інтерв'ю з Марічкою Падалко

Лора Лумер під час інтерв'ю з Марічкою Падалко / © ТСН

Під час поїздки до Києва відома у США консервативна інфлюенсерка Лора Лумер дізналась, що її родина частково походить з України.

Про це їй розповіла ведуча Марічка Падалко під час інтерв’ю у проєкті «Марічка».

Лора Лумер зазначила, що вона єврейка і їй було відомо, що її дідусь та бабуся емігрували з Києва до США.

«Я — єврейка. І за словами мого батька, його дідусь та бабуся емігрували з Києва. Це все, що мені було відомо. Я ніколи не бачила своїх дідуся та бабусю. Бабуся померла ще до мого народження, а дідусь — коли мені був лише рік чи менше. Я лише знаю, що у нас збереглось кілька їх фото, що їх звали Пінкус та Енні і що вони походили з Києва», — сказала Лора Лумер.

Лора Лумер дізнається про свою родину / © ТСН

Лора Лумер дізнається про свою родину / © ТСН

ТСН за допомогою співробітників архівів віднайшла інформацію про прадідуся Лори Лумер в українських архівах. Як виявилось, він народився у Вінниці 10 лютого 1895 року. Пізніше вся родина переїхала до Києва.

«Тут написано, що родина Лумерів походить із Вінниці, сучасна Україна. Історичні документи свідчать, що 1875 році вони були офіційно записані до міщанського стану», — зачитала Лора Лумер.

Також інфлюенсерці передали копії документів про її родину, які є в українських архівах. Вона зазначила, що майже нічого не знала про історію її родини, але дуже хотілась про це дізнатись.

«Я ніколи б не дізналась всього цього, якби не перестала вірити російській пропаганді», — сказала вона.

Лора Лумер була враженою тим, що вона дізналась про походження своєї сім’ї. Вона також подякувала співробітникам архівів, які допомогли дізнатись інформацію про походження її родини.

Нагадаємо, американська блогерка та журналістка Лора Лумер відвідала пошкоджену російською атакою Києво-Печерську лавру. Соратниця Дональда Трампа різко розкритикувала дії Кремля та заявила про лицемірство Москви.

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Дата публікації
Кількість переглядів
659
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