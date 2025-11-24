"Я думала, мене розстріляють": 31 українець повернувся з в'язниць Лукашенка, серед них — 18-річна "терористка"

Марія Місюк / © ТСН

Україні вдалося повернути 31 громадянина (7 жінок і 24 чоловіків), які відбували терміни у в’язницях сусідньої Білорусі за різними, зокрема кримінальними та політичними статтями. Серед звільнених є ті, кого режим Лукашенка засудив за «агентурну», «диверсійну» та «терористичну діяльність» на користь України. Повернення відбулося завдяки домовленостям США з Лукашенком.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

Марію Місюк звинуватили в тероризмі

Серед звільнених — 18-річна Марія Місюк, яку в Білорусі два роки тому засудили до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі.

У пропагандистському фільмі білоруських силовиків, знятому, коли Марії було лише 16, її звинуватили в організації групи підлітків. Нібито вони спочатку чинили опір владі, малюючи графіті, а потім планували підірвати адміністративну будівлю.

«Мені здається, вони всралися. Хотіли зробити як краще для своєї пропаганди, але у них не вийшло, получилося позорненько для них», — каже звільнена Марія Місюк.

На кордоні дівчину зустрічав особисто голова української розвідки Кирило Буданов. Побачивши його, Марія розплакалася.

«Я повірити не можу, я думала, мене просто в ліс вивезуть, думала, мене розстрілювати везуть», — каже дівчина.

Лідія Грук: агентурна діяльність і четверо дітей

З автобуса зі звільненими вийшла і 30-річна Лідія Грук, яку звинувачували в агентурній діяльності. Її, як і її чоловіка, про яких у Білорусі також зняли пропагандистський фільм, заарештували півтора року тому.

2016-го Лідія переїхала зі своєї рідної Волині до білоруського міста Малорита, де вийшла заміж за білоруса Євгена Грука. Спочатку спецслужби забрали її чоловіка, звинувативши в тероризмі, а потім і її. Лідію засудили до 4 років в’язниці.

Лідія Грук розповідає: «Йому присудили 24 роки посиленого режиму… Мої діти зі свекрухою. Я хочу їх забрати сюди, я не хочу їх там залишати».

У неї четверо дітей. Наймолодшій доньці, коли жінку забрали, було лише рік і сім місяців. Лідія зізнається, що дівчинка її, ймовірно, не пам’ятає.

«Я рада, що повернулася до України, я хотіла повернутися», — каже вона.

Роль США та перевірка спецслужб

Повернення 31 українця стало можливим завдяки представникам США, які, за повідомленнями, досягли домовленостей з Олександром Лукашенком.

Автобус зі звільненими прямував до лікарні в супроводі поліції. За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка, всі, хто повернувся, будуть перевірені українськими спецслужбами.

Богдан Охріменко каже: «Сьогодні люди, які повернуті, з різними статтями, оскільки ми розуміємо, що Білорусь і РФ також застосовують до наших громадян, інколи правдиві вироки виносять, інколи це вигадані злочини, в яких вони звинуватили наших громадян».

Через необхідність перевірки пресі не дозволили спілкуватися з усіма звільненими.

