"Я дихати не можу": в Києві раптово померла 28-річна жінка, її чоловік звинувачує медиків у халатності

Катерина Іванчук / © ТСН

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У Києві померла 28-річна Катерина Іванчук. ЇЇ чоловік-військовий покладає провину на медиків. Каже: до коханої двічі приїжджала швидка, навіть відвозили до лікарні. Жінка нарікала на утруднене дихання, біль у грудях і знесилення, але описані нею симптоми медики начебто проігнорували. Поруч із коханою Олексій бути не міг, бо нині перебуває на Донбасі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Чоловік розповів, що жінка просила про допомогу, але медики її ігнорували

Катерина Іванчук була молодою, усміхненою і дуже любила тварин. До свого 29-го дня народження вона не дожила два місяці. З її чоловіком ТСН спілкується онлайн. Олексій Труфанов — військовий, служить на Донеччині. Востаннє з коханою зустрічався у грудні. А вже 9 березня прощався з нею назавжди. Поховали жінку на рідній Хмельниччині.

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Олексій пригадує: вперше на проблеми з диханням дружина поскаржилася десь за три тижні до смерті. Погіршення самопочуття подружжя тоді пов’язало з малорухливим способом життя, адже Катя працювала вдома віддалено. На початку березня їй несподівано стало гірше. Пульс скакав, у грудях боліло. Як вгамувати тахікардію — Катерина радилася з подругою, яка живе за кордоном і має фармацевтичну освіту. Серце не відпускало, і Катерина звернулася до приватної клініки.

«Сказали, що у вас нетиповий стан для дівчини 28 років. Прямо так сказали, що якихось ознак патологій не видно, але потрібні додаткові дообстеження, викличте швидку, щоб вас госпіталізували, проведуть дообстеження, стабілізують стан», — каже Олексій Труфанов.

Катерина та Олексій / © ТСН

Тахікардія посилювалася. Катерина розповіла подрузі, що її знову нудить, коле у грудях і вона ледь може дійти до дивана. Викликала «швидку», але медики, які приїхали на виклик, за словами жінки, поводилися грубо: «Та я дихати не можу. Розумієте: я не можу дихати! Я не можу взагалі ніяк функціонувати. І починають казати: „Ну то ви ж у лікарні були! Навіщо ви нас викликали?“.

Зрештою, пацієнтку відвезли до міської клінічної лікарні. Терапевтка начебто почала списувати все на стрес через війну, переживання за чоловіка-військового та медпрепарати. Антидепресанти і протитривожні, за словами Олексія, кохана вживала вже кілька років під наглядом психотерапевта. Щоправда, останні з них нещодавно кинула пити, бо її стан покращився.

Катерина просила залишитися у лікарні, розповідає Олексій. Натомість їй порадили звернутися до сімейного лікаря. Але швидко Катя зробити цього не могла б — медик, з яким був договір, звільнився.

«Вона викликала таксі. Не змогла дійти до таксі, бо машина зупинилася десь далі. Їй допомогла якась рандомна людина. Дістатися взагалі додому», — каже Олексій.

Вдома жінці стало ще гірше. Піти самостійно до лікарні була не в змозі. Вона впала, набрала Олексія, і вже він, перебуваючи на Донеччині, викликав «швидку». Їй знову, за словами жінки, зробили ЕКГ, виміряли тиск, дали ліки і поїхали.

«Лікарі швидкої зіслалися на те, що у неї начебто синдром відміни від препаратів, тому їй так погано, і, відповідно, не зробили нічого. Вони її просто перенесли на диван, сказали лежіть, відпочивайте, все буде харашо», — каже Олексій.

За деякий час зв’язатися телефоном з Катею чоловік уже не міг, тож попросив свого знайомого зайти до квартири. Вона була відчинена. Олексій підозрює: дружина після від’їзду «швидкої» вже не мала сил навіть дійти до дверей. Катерина не озивалася. Артур викликав поліцейських.

У свідоцтві про смерть зазначено: гостра серцева недостатність, ішемічна хвороба серця. Утім, Олексій упевнений: Каті можна було допомогти.

«Я бачу ситуацію так, що люди повелися непрофесійно, що перша швидка, що терапевтка, яка приймала, що друга швидка. Тобто вони безвідповідально поставилися», — каже Олексій.

Справу про смерть Катерини розслідує поліція

ТСН надіслала запит до Київської міської держадміністрації, щоб дозволили поспілкуватися з керівництвом лікарні, куди «швидка» доправила Катерину, і дізнатися, в якому вона була стані та чому не відбулася госпіталізація. Утім, у КМДА нам наразі відмовили. Пояснили: в закладі нині працює спецкомісія, завдання якої — з’ясувати, що сталося насправді. Фахівці мають дати оцінку і діям бригад «швидких». Справу вже розслідує поліція.

Олексій / © ТСН

«Розпочато досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 140 ККУ — невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило важкі наслідки для хворого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років», — кажуть у поліції.

Пояснення адвоката

Як довго чоловік померлої може чекати на справедливість, якщо винних таки знайдуть? ТСН запитала у адвоката Богдана Гжимайла.

«Сама стадія лише досудового розслідування, тобто проведення допитів свідків, отримання численних ухвал з метою подальшого вилучення документації, проведення комплексної судмедекспертизи, можуть зайняти роки. І нам треба враховувати стадії судового та апеляційного розгляду», — каже він.

Чому у молодої жінки з’явилася недуга

Олексій не розуміє, звідки у 28-річної дружини взагалі взялася недуга, бо до того на здоров’я Катерина не нарікала.

Лікарі ж констатують: серцево-судинні хвороби все частіше уражають навіть молодих людей, хоча розвиватися можуть інакше, ніж у людей старшого віку. Серед причин — стреси, викликані, зокрема, і війною.

«Навіть існує така хвороба, яка називається стрес-індукованою кардіоміопатією, тобто ураження серця, яка є наслідком стресу. Частіше це захворювання зустрічається у молодих людей і молодих жінок. Воно полягає у швидкому прогресуванні ознак серцевої недостатності внаслідок зниження скоротливої здатності серця, і часто його плутають саме з гострим інфарктом міокарда», — каже лікарка-кардіологиня Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Олександра Дудник.

Лікарі наголошують — смертність від серцево-судинних хвороб дуже висока. Тож уже за перших симптомів потрібно звертатися по допомогу і не займатися самолікуванням.

Якщо у меддопомозі вам з якихось причин відмовляють — юристи радять таке.

«Звертатися з заявами-скаргами до посадових осіб, головного лікаря медичного закладу, до департаментів охорони здоров’я, до профільного міністерства, телефонувати на гарячу лінію», — каже адвокат Богдан Гжимайло.

Дата публікації 21:37, 18.04.25 Кількість переглядів 6 Скаржилася на серце, але її проігнорували медики! Померла 28-річна жінка!

Олексій розуміє: Катю йому не повернути, але сподівається, що завдяки розголосу цієї історії медики будуть уважнішими до пацієнтів. На згадку про кохану у чоловіка залишилися світлини й відео, як вони танцюють під снігом. Чоловіком і дружиною Олексій та Катерина офіційно були менше року.

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