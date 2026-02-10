Помешкання багатодітної родини / © ТСН

Реклама

На Львівщині розгортається драма навколо багатодітної сім'ї: соцслужби вилучили відразу сімох дітей. У найменшого немовляти виявили туберкульоз, а в його дворічного братика — опіки окропом. Родина була на обліку соціальних служб із минулого року, проте умови життя малечі стали критичними.

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик дізнавалася всі подробиці.

Стан дітей: туберкульоз та опіки

Перший інцидент, який наполохав лікарів, — шпиталізація найменшої дитини з цієї родини. У 6-місячного немовляти виявили туберкульоз. До лікарні хлопчика привезли у важкому стані — із судомами.

Реклама

Іван Будзан, батько: «Це перший раз, шо ми потрапили в лікарню. Вночі плюс-мінус четверта година, дитина перестала їсти. До того почувалася ідеально».

Але вже за п’ять днів до лікарні потрапив і старший брат хворого немовляти — дворічний. У нього були опіки обличчя.

Іван Будзан, батько: «Старший робив собі капучино, поставив на тумбочці, залив кипʼятком. А той зробив крок вперед, кришку зачепив і облив».

Лікарі зазначають, що батьки не одразу звернулися за медичною допомогою.

Реклама

Лариса Шевченко, дитяча хірургиня: «Дитина була в стані середньої важкості з вираженим больовим синдромом, набряками, бо звернулися вони не відразу — через добу від отримання травми. Дитина потребує етапних перев'язок під загальним знечуленням».

Вилучення дітей та умови проживання

Чому сильні опіки сина не помічав цілу добу — батько не каже. Проте запевняє: діти були під наглядом. Поки дружина із 6-місячним сином були в лікарні, а він на роботі — дітей годувала сусідка.

Галина Сліпець, сусідка: «Я мала приготувати і дати їм їсти. Я прийшла, приготовила їсти, вони поїли».

Нині у будинку батько залишився один. Доки двоє дітей із мамою в лікарні, решту п'ятьох соцслужби вилучили. Чоловік — ветеран АТО, йому 34 роки, працює будівельником. Дружині — 31 рік.

Реклама

Наталія Климко, начальниця служби у справах дітей: «Мама з малесенькою дитинкою була в лікарні. Тато не міг дати зі всіма раду, дитинка обпеклалася. Наступна попала в лікарню. Тому вирішили негайно відібрати діточок через умови проживання, через усе те, що сталося».

Правоохоронці ж описують ситуацію значно жорсткіше.

Марта Сміхура-Скальська, керівниця Жовківської прокуратури: «Умови взагалі не відповідають потребам такої великої сімʼї. Усі вони, це батько, мати та 7 дітей проживають в одній кімнаті. Умови життя жахливі. Мною підписано підозру матері за фактом вчинення нею неналежного догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, можливе повідомлення про підозру батькові».

Робота соцслужб та позиція батька

Родина була на обліку з минулого року. Посадовці навідувалися раз на місяць-два, допомагали їжею та дровами.

Реклама

Наталія Климко, начальниця служби у справах дітей: «Вони зробили ремонт. Але я так розумію, коли більше діточок, мамі стало важко, тато весь час на роботі і вже вони не змогли виконувати батьківські обовʼязки. Останній візит був в грудні — було чисто, було наварено їсти. Ми не бачили, щоб діточки були в поганому стані чи хворі».

Наразі старші малюки у притулку. Їх обстежили — туберкульозу не виявили. Батько переполоханий і спішно робить ремонт, щоб повернути дітей.

Іван Будзан, батько: «Мене ніхто тут не вважає поганим татом. Зараз прийдуть майстри, будемо шпаклювати, малювати, двері міняти, тумбочки».

Сусідка також сподівається на возз'єднання родини.

Реклама

Галина Сліпець, сусідка: «Доглядали дітей, піклувалися про дітей. Нормально, я б не сказала, що вони не доглядали за дітьми. Я б хотіла, щоб дітей повернули».

Чи повернуть дітей у сім'ю — вирішуватиме суд.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: БАТЬКИ ЗАНЕДБАЛИ 7 ДІТЕЙ! ПРОТИ НИХ ВІДКРИТО СПРАВИ! Як таке допустили СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ