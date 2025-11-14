Наслідки атаки на Київ / © ТСН

Реклама

Росіяни масовано атакували Київ у ніч проти 14 листопада. Наразі у Києві відомо про шістьох загиблих і 35 поранених, серед яких двоє дітей.

Наслідки фіксують в усіх районах. У Святошинському — сталося влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху. В Оболонському — прилетіло у житлову 9-поверхівку — зайнялися пожежі. А у Подільському — був приліт у багатоповерхівку на рівні 15 поверху, там врятували 13 людей.

Загоряння двох помешкань рятувальники ліквідували у Дніпровському районі. Там врятовано 17 людей. За іншою ж адресою повідомляють про часткове руйнування будинку. У Дарницькому районі уламки попадали на території школи, а у Голосіївському — на території лікарні. Загоряння на даху п‘ятого поверху житлового будинку сталося і в Солом’янському районі.

Реклама

Найбільш поруйнований будинок на Лісовому масиві, що у Деснянському районі Києва. Саме там від удару дрона загинули люди. Від удару у будівлі обвалилися міжповерхові перекриття, також зруйновані квартири з 9 по 4 поверхи.

Про те, що зараз відбувається у Деснянському районі — у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Рятувальники продовжують розбирати завали

На місці російського удару рятувальники продовжують розбирати завали. На місці також працюють кінологічні собаки.

«Пошуково-рятувальна операція триває вже 14 годину поспіль. Рятувальники намагаються дістатись до верхніх поверхів, де епіцентр удару. Рятувальники не виключають, що під завалами можуть бути люди», — каже кореспондентка ТСН.

Реклама

Люди і досі чекають біля своїх квартир, щоб забрати свої речі.

Що відомо про обстріл Києва

«Шахеди» та «Іскандери» цього разу ігнорують енергетичну інфраструктуру і прицільно атакують житлові будинки киян.

«Російські терористи цієї ночі воювали зі столичними багатоповерхівками. І це головна особливість нинішньої атаки по Києву. Більше 30 пошкоджених будівель лише за одну ніч. Найбільш постраждав ось цей будинок в Деснянському районі», — каже кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

Ударний «Шахед» прямим влучанням вщент знищує квартири з 9 по 4 поверхи. Починається пожежа, жителі опиняються у вогняній пастці. Серед них і пані Люба.



«Вогонь був такий, я в туалеті була. Воно як бахнуло, вікна повилітали, двері заблокувало і вогонь. Я кричала — допоможіть і сусідка кричала — допоможіть. Ми не могли вийти, а потім ДСНС в протигазах вирізали двері і нас витягли», — каже вона.



Щонайменше шестеро жителів зруйнованого під’їзду не виходять на зв’язок. До пошуково-рятувальної операції залучають підрозділ «Дельта» — це рятувальний спецназ, найдосвідченіші ДСНС-ники країни.

Реклама

«Зараз основні зусилля рятувальників направлені щоб знайти людей і зрізати небезпечні конструкції, зараз працює важка інженерна техніка, кран з люлькою і проводяться висотні роботи», — каже речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

Після десяти годин рятувальної операції деблокують тіла шістьох загиблих. Ще 17 вдалося врятувати, серед них одна дитина. У сусідньому Дніпровському районі російська атака пошкодила щонайменше вісім будинків. Один з них загорівся. Дрон поцілив у квартири першого поверху.

Наслідки російської атаки у пана Аркадія і досі на обличчі. Сажа, запечена кров над бровою та вухом. Свою травмовану дитину чоловік відправив у лікарню. Сам залишився рятувати вцілілі речі. Хоча серед неушкодженого мало що залишилося.

«Горіло і тут і там, а ми були в іншій кімнаті — за рахунок цього і вижив», — каже він.

Реклама

Сусідка Марія разом із собакою ховались в коридорі. Трьох своїх котів не може знайти і досі.

«Як ми вжили я не знаю, тут таке полум’я було, у мене горіла голова», — каже вона.

На місцях ліквідації наслідків російського терору розгорнуті рятувальні штаби. Крім рятувальників працює слідчі поліції, комунальники та міські служби. Більше 30 локацій у різних районах столиці — житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість ударів — по спальних районах. Росіяни вкотре свідомо били по цивільним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 ОНЛАЙН! НОВИНИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ. П’ЯТНИЦЯ, 14 ЛИСТОПАДА