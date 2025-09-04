“Я на Донбасі такої ненависті не зустрічав”: що кажуть у готелі Луцька, де відмовились поселяти військових

У Луцьку в готелі відмовилися селити військових / © ТСН

У Луцьку відмовили в поселенні військовим. Сталося це в одному з готелів на околиці міста. Про інцидент на своїй сторінці у Facebook написав військовослужбовець Ярослав Низик. Разом із побратимом він їхав у відрядження, і саме в Луцьку вони зупинилися на ночівлю. Однак працівниця закладу відмовила їм у поселенні. Тож захисникам просто посеред ночі довелося шукати інше місце.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Допис військовослужбовця Ярослава просто збурив Мережу. Двом захисникам готель у Луцьку відмовив у поселенні. Військовослужбовець, який їхав з фронту і цілий день був у дорозі, такого прийому не чекав.

«Я на Донбасі не зустрічав такої ненависті та зневаги», — наголосив військовий.

Разом із побратимом посеред ночі довелося шукати інший заклад. А вже вранці рушати в дорогу. Ярослав телефоном розповідає нам, як усе було тієї ночі. Каже, спершу жінка ігнорувала його запитання, а потім мовчки оглядала з ніг до голови.

«З таким виглядом, що я реально подумав, що, може, я реально забруднився, чи щось зі мною, чи з формою», — каже військовий.

А на слова, що вони втомлені та їдуть з фронту, відповіла таке: «Сказала, що ні, військових не селять, що в них якийсь там інцидент був».

Адміністраторка закладу, де це сталося, запевняє — жодних інцидентів з військовими у них досі не було. Вранці чергова, яка не поселила захисників, як зазвичай, прозвітувала.

«Каже спокійно, все тихо, все нормально. І ні одним словом не обмовилася, що така ситуація пізно ввечері перед закриттям кафе, що приїхали військові і вона їх не поселила», — каже адміністраторка готелю Світлана Дерко.

Тож про те, що сталося, керівниця дізналася із соцмереж.

«У мене жах, шок просто, я не можу прийти в себе. Просто диву дивувалася, як вона могла таке сказати», — каже Світлана Дерко.

Працівницю, яка вже пенсійного віку і працювала в закладі кілька років, після розголосу звільнили. ТСН намагалася з’ясувати у жінки телефоном, чому вона не схотіла поселяти військових. Однак та слухавки не взяла.

Допис військовослужбовця набув чималого розголосу. Під ним — сотні коментарів і понад дві з половиною тисячі поширень. У коментарях є і вибачення директорки. Каже, вона намагалася зв’язатися з військовим.

«Тисячу вибачень. Навіть не знаю, як не можу знайти слів перед паном Ярославом, може, яку допомогу треба з нашої сторони. Вибачаюся і перед лучанами, і перед військовими за такий людський фактор», — наголошує адміністраторка закладу.

Ярослав же дорогою на фронт телефоном нам пояснив — допис написав не заради вибачень, а щоб такі ситуації більше не повторювалися ні з ним, ні з його побратимами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ у ЛУЦЬКУ! ГОТЕЛЬ відмовився СЕЛИТИ ВІЙСЬКОВИХ і ВИГНАВ на ВУЛИЦЮ серед НОЧІ