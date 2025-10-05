"Я на ці гроші поїду відпочивати": у Києві відомий прокурор крав під час обшуку, зникли мільйони (відео)

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури Володимир Вінніков / © ТСН

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури Володимир Вінніков опинився у центрі гучного скандалу. Камери під час обшуку зафіксували, як він підкладає гроші під папери та кладе купюри собі в кишеню. Після цього зникли понад 5 мільйонів гривень — вилучені кошти, які так і не потрапили до речових доказів.

На ексклюзивних кадрах, які потрапили в редакцію проекту Хапуга.UA, прокурор імовірно краде гроші під час обшуку. Він нахиляється до грошей, які щойно вилучили під час обшуку. Потім акуратно складає їх, ніби перевіряє наявність, але замість того, щоб опечатати й передати в речові докази — підсовує їх під стоси паперу, а потім ховає у власну кишеню.

Йдеться про прокурора Голосіївської окружної прокуратури Володимира Віннікова. Рік тому ми розповідали про те, як під час обшуків по справі про держзакупівлі зникли мільйони гривень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Попався! Прокурор краде гроші під час обшуку! Все зняла прихована камера! ХАПУГА.UA

Коротко нагадаємо: проти компаній, які в ковідному 2020 році поставили дефибрилятори в комплекті медичних укладок для ДСНС, весною 2021-го поліція відкрила справу про розтрату майна та службове підроблення. Підприємці наполягали, що ціна на обладнання була нижчою ніж у європейських колег, а експертиза слідчих враховувала ціни на зовсім інші — гірші за технічними можливостями аналоги. Однією з фірм — ділером переможця у тендері було підприємство «Адвансед Медтехнолоджі». Саме до його керівника в серпні 2023 року і прийшли з обшуком.

Прокурор Володимир Вінніков

«Мені у двері зранку почали ламати двері, дзвонити в дзвінок, ламати дверну ручку. Я запитав, хто? Оказалось, обшук», — розповів директор ТОВ «Адвансед Медтехнолоджі» Олександр Міхновець.

Наразі досудове розслідування по закупівлях досі триває. Втім справа набрала зовсім неочікуваного повороту, коли до підприємця Олександра Міхновця прийшли з обшуком правоохоронці.

«Вони забрали гроші і прокурор Вінніков прямо на обшуку Михновцю так і сказав, що я на ці гроші поїду відпочивати», — каже діловий партнер Олександра Міхновця Віктор Московченко.

Через рік після обшуків, коли справу з голосіївської прокуратури передавали до НАБУ, з’ясувалося: арештованих під час обшуку грошей — у гривневому еквіваленті зараз це більше 5 млн грн — немає серед речових доказів.

«Виявилося, що прокурор Вінніков, якщо я не помиляюсь, там вже на той момент майже півроку не з’являвся на робочому місці. Вилучених коштів, вилучених у пана Олександра, мого клієнта, коштів в Голосіївській прокуратурі не знайшли, він не здав їх, як відповідно до протоколу, вони мають там зберігатися в певному сейфі в прокуратурі, він цього не зробив», — розповів адвокат Олександра Міхновця Гліб Тимофіюк.

Зрештою, з прокуратури Віннікова звільнили, а Державне бюро розслідувань вже передало до суду обвинувальний акт — екс-прокурора звинувачують у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах за допомогою зловживання службовим становищем.

Прокурор Володимир Вінніков

Втім вже сьогодні ми бачимо, бо це буквально зафіксовано на відео з обшуків, Вінников до того, як зникли 5 мільйонів гривень, в крадіжці яких звинувачують його, спочатку потренувався у злодійських фокусах просто на місці обшуку. Тоді ще правохоронець смикаючись, підсовує собі купюри зі столу, а потім пхає їх собі в кишені.

Скільки грошей зрештою знило зі столу під час таких прокурорських маневрів — не відомо.Та й за цим фактом — кримінального провадження поки немає. Проте адвокати підприємця вимагатимуть розслідування. А от по звинуваченню в службовій крадіжці 5 млн грн суд наближається до вироку. Щоправда сам Вінников офіційно провини так і не визнав. Ось як коментував це раніше:

«Будь ласка, без коментарів, у зв’язку з тим, що на теперішній час перебуває справа на досудовому розслідуванні, тому зараз коментарі не на часі… Досудове розслідування триває, я не можу це досудове розслідування розповідати».

Прокурор Володимир Вінніков

Буквально на останніх етапах розгляду справи — перед останнім судовим засіданням Володимир Вінніков мобілізувався, тож на наступне судове засідання має з’явитися онлайн.

Тож сподіватимемось, що це не завадить феміді винести справедливе рішення по справі колишнього прокурора, який мав стояти на сторожі закону, втім сам став фігурантом кримінального провадження.

