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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Я не повернуся!": донька найстаршої породіллі України Підвербної емоційно звернулася до матері

14-річну Анну-Марію Підвербну, доньку найстарішої породіллі України, відібрали від матері. Дівчинка та мати розповіли свої версії.

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Фото автора: Валентина Доброта Валентина Доброта
Анна-Марія з мамою та опікункою

Анна-Марія з мамою та опікункою / © ТСН

У найстарішої породіллі України таки відібрали її доньку 14-річну Анну-Марію Підвербну. Дівчинка до 18 років житиме зі своєю опікункою Оленою Ятченко. Рідну матір Валентину Підвербну батьківських прав не позбавляли.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Що відомо про найстарішу породіллю

Валентина Підвербна народила у віці 65 років після третьої спроби штучного запліднення. За цією історією спостерігала вся країна від народження дівчинки. Мати не допускала до дитини лікарів і соціальні служби, змушувала дівчинку жебракувати. Зараз Анна-Марія не живе з рідною матір’ю. А розпочався відкритий конфлікт із допису в соцмережі.

Анна-Марія написала, що рідна мати з неї знущається, б’є та морально тисне. А сама дівчинка, мовляв, на межі самогубства. Тоді дитину вилучили в матері. Спочатку помістили до лікарні, потім — до Центру соціально-психологічної реабілітації. А Новозаводський суд ухвалив відібрати дитину до досягнення 14-річного віку без позбавлення Валентини Підвербної батьківських прав. Учора це рішення, власне, подовжили ще на 4 роки, до 18-річчя Анни-Марії.

Валентина Підвербна / © ТСН

Валентина Підвербна / © ТСН

Що сказали Валентина та Анна-Марія Підвербні

Після суду Валентина Підвербна каже, що донька до неї не приїжджає. Жінка зазначає, що вже зробила гарний ремонт.

«Навіть якщо там будуть джакузі, євроремонти, крута квартира, гори золота, я не повернуся туди, бо я прекрасно знаю пані Валентину, мою маму. Пройде два місяці — і знову почнеться, вона буде знущатися, буде насильство психологічно, фізичне. Так, я її люблю, але я не зможу жити з нею, так, вона любить мене, але я не можу жити з нею», — каже Анна-Марія.

Анна-Марія Підвербна / © ТСН

Анна-Марія Підвербна / © ТСН

Чому дівчинка не хоче жити з рідною мамою

Те, що вона живе не так, Анна Марія зрозуміла ще за два роки до публічного прохання про допомогу. 2021 року у Валентини Підвербної стався інсульт, згадує Анна, і на час лікування мами її забрали до центру реабілітації. І вже тоді вона не хотіла повертатися додому.

«Там було класно, я дізналася вперше в житті, що таке шампунь, бо мене мили милом дитячим або господарським, і голову також милом. Я вперше дізналася, що таке шампунь, що таке чиста постіль кожен день, що таке душ нормальний, де ти можеш закритися, бо пані Валентина до 11 років, коли я милася, вона заходила до мене в душ, вона зривала з мене, вона робила дуже погані речі», — каже дівчинка.

Анна-Марія не живе з рідною матір’ю вже понад рік. Нею опікується знайома родини — Олена Ятченко. За цей час дитина схудла на сорок кілограмів, змінила школу, у неї з’явилися друзі та хобі, вона перенесла операцію на очах і заново відкриває для себе світ.

Опікунка каже, що дитина до нестями залюблена рідною матір’ю, але до дівчинки від народження вона не підпускала медиків і соціальні служби.

«Може, це дивно звучить, але я ніколи не виходила з дому без дозволу. От я жила 12 років, я ніколи не жила без дорослого, я не могла нікуди вийти без дорослого, погуляти з друзями не могла. Валя завжди ходила зі мною, постійно, і ми жебракували вдвох», — каже Анна-Марія.

Про жебракування і жахливі умови проживання знав весь Чернігів. Анна-Марія каже, лише зараз відчуває, що у неї є майбутнє. Вона вже два роки займається у музичній школі. Грає на флейті та саксофоні і мріє про музичний коледж.

Директорка гімназії, де нині вчиться Анна-Марія, за збігом обставин працювала в колишній школі дівчинки. Педагогиня згадує, що вже в першому класі було помітно, що дівчинка має творчий потенціал. Нині Анна-Марія хоч якось намагається надолужити шкільну програму і вчить англійську з репетитором. Про всі свої зміни дівчинка завдячує людям, які нині її оточують. Вона каже, що й надалі спілкуватиметься з мамою, але жити хоче окремо. Її 80-річна мати Валентина Підвербна каже, ще не вирішила, чи оскаржуватиме ухвалу суду про вилучення доньки з сім’ї.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ДЕНЬ новини 21 травня. Удар по Сумах та Київщині! Вибухи в Росії! Тисячами тікають з країни!

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