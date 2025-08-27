ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
1325
2 хв

"Я не прощу!": дружина полеглого військового оголосила війну через зрізану в морзі обручку

Названо масштаби одного з найцинічніших злочинів, який повторюється в Україні.

Ігор Сєров
Затримання працівниці моргу, яка обкрадала тіла військових

Затримання 62-річної працівниці моргу, яка обкрадала полеглих військових / © ТСН

В Україні вдруге стало відомо про випадки, коли працівники моргу зухвало зривали та зрізали обручки, інші золоті прикраси й годинники з тіл полеглих українських воїнів.

«Обручки, годинники, мобільні телефони — все це зникало після того, як тіла загиблих воїнів потрапляли до Чугуївського відділення обласного бюро судмедекспертизи. До нас почали звертатися дружини та матері військових», — повідомив на своїй сторінці в соцмережі начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

За його даними, масштаби знущання з тіл загиблих військових вражають.

«Завдяки негласним слідчим діям встановили: цінності полеглих захисників викрадала молодша медсестра Чугуївського моргу. Понад сотню ювелірних виробів і мобільні телефони вона здавала до різних ломбардів. Уже маємо документальні підтвердження, довідки з ломбардів. А під час обшуку вдома у жінки знайшли й акти здавання цього майна.

Зірвані з полеглих воїнів прикраси / Фото: Харківська обласна прокуратура

Зірвані з полеглих воїнів прикраси / Фото: Харківська обласна прокуратура

Сама вона каже, що просто хотіла покращити свій матеріальний стан. Їй уже повідомили про підозру у крадіжці, медсестрі загрожує до шести років позбавлення волі», — уточнив Болвінов.

За даними поліції, йдеться про 62-річну медсестру, якій повідомлено про підозру за двома статтями: «Крадіжка» та «Наруга з тіла померлого».

Як виявилося, ці випадки були не єдиними протягом останнього року. В січні мешканка Малина Житомирської області Юлія Макаревич, яка є дружиною загиблого військовослужбовця, танкіста Едуарда Рошки, публічно розповіла, що з тіла її чоловіка саме в морзі зухвало зірвали обручку.

Полеглий танкіст Едуард Рошка / Фото надала Юлія Макаревич

Полеглий танкіст Едуард Рошка / Фото надала Юлія Макаревич

Далі, за її словами, події розгорталися так: житомирські поліцейські розпочали слідство та виявили обручку в одному з ломбардів. Також правоохоронці з’ясували, що крадіжку скоїв працівник моргу.

«Був вирок суду. Працівника моргу без вагань засудили до 5 років ув’язнення, але він подав апеляцію. У жовтні буде засідання суду апеляційної інстанції. Я його посаджу! Місяцями, роками буду все проходити, але я його посаджу! Фізично цей чоловік зараз перебуває на волі. Після винесення вироку йому дали місяць на оскарження. Обвинувачений апелює тим, що у нього на утриманні мама, неповнолітній син і сестра з інвалідністю. Те, що зрізав обручку, це він визнав і просив простити, бо він класний пацан. Я його не прощу!» — розповіла нам Юлія Макаревич.

Раніше повідомлялося про те, що військовий з перерізаним горлом утік з російського полону і 5 днів повз до побратимів. Він зміг вибратися із братської могили закатованих захисників.

