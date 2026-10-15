У лікарні травмували дитину. Фото ілюстративне / © unsplash.com

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В одеській лікарні під час зняття катетера новонародженій дівчинці відрізали частину пальчика. Та замість пояснень мама нібито почула від медсестри лише: «Це просто подряпина».

Про це йдеться у матеріалі TСН.ua.

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Що сталось із немовлям в лікарні Одеси

Днями у соцмережах з’явився допис жінки на ім’я Ірина Веліченко. Вона — мама двох дівчаток. Свою молодшу донечку Аврору жінка народила зовсім нещодавно. Крихітка ще навіть не встигла як слід пізнати цей світ, міцно схопити маму за палець своєю маленькою долонькою, а вже зазнала страшного болю.

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Усе сталося 12 жовтня в одній із дитячих лікарень Одеси. Звичайна медична процедура, яка, здавалося б, не мала становити жодної небезпеки, обернулася травмою для новонародженої дівчинки. Ми ж 14 жовтня особисто зв’язалися з мамою маленької Аврори. Жінка детально розповіла нам, що відбувалося за стінами лікарні, як на травмування донечки відреагували медики та через що довелося пройти її родині.

Маленьку Аврору разом із мамою виписали з пологового будинку. Утім, рівень білірубіну в крові немовляти залишався високим. Родина повернулася додому, але вже наступного ранку вирушила до приватної клініки, аби повторно здати аналізи. Результати насторожили медиків. Усі лікарі, з якими консультувалися батьки, наполягали: дитину потрібно терміново госпіталізувати.

Викликали швидку. Черговий лікар також підтвердив — рівень білірубіну продовжує зростати, тож зволікати не можна. Так мама з новонародженою донечкою опинилися в реанімаційному відділенні дитячої лікарні на вулиці Дача Ковалевського в Одесі. Ірина наголошує: до медиків реанімації жодних претензій не має. Каже, там справді боролися за здоров’я її донечки, допомагали й робили все необхідне. Здавалося, найстрашніше вже позаду. Та за кілька днів історія отримала новий, болісний поворот.

Згодом до палати прийшла медсестра, аби зняти катетер. Попросила маму пройти разом із нею до маніпуляційного кабінету. Там немовля поклали на пеленальний столик. Медпрацівниця взяла спеціальну рідину й розпилила її на пластир, щоб той легше відклеївся від ніжної дитячої шкіри. А потім, за словами мами дівчинки, дістала ножиці.

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На крик до маніпуляційного кабінету забігає санітарка й разом із медсестрою береться зупиняти кровотечу. Та, за словами Ірини, обидві жінки роблять усе так, аби вона не змогла розгледіти, що саме сталося з ручкою її донечки. Далі — поспіхом накладають бинт, щільно перемотують травмовану руку й віддають немовля матері.

«У дитини шок, дитина просто у моменті замовкла….я просто побачила, що немає пальця», — згадує Ірина.

Жінка розповідає: замість того, щоб пояснити, що сталося, медсестра нібито почала відволікати її розмовами. Мовляв, можливо, у когось із родини є така особливість організму, через яку кров важко зупинити. Та жінка бачила — пальчик донечки продовжує кровоточити. Стривожена мама почала кликати на допомогу лікарів. А медсестра, за словами Ірини, увесь цей час стояла поруч і запевняла: нічого страшного, це всього лише маленька подряпина.

Поки лікарі намагалися зупинити кровотечу, медсестра, яка, за словами Ірини, і травмувала дитину, кудись зникла. Мама ж негайно зателефонувала чоловікові, а потім — до поліції. За лічені хвилини до лікарні вже поспішали і рідні дівчинки, і правоохоронці.

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Як медики рятували дитину

Дитяча міська клінічна лікарня номер три в Одесі має два корпуси, розташовані в різних частинах міста. Один — на вулиці Заболотного, інший — на Дачі Ковалевського. Саме в останньому й сталася ця історія. Тут працюють реанімація та дитяче відділення, однак немає травматології та хірургії. А отже, і профільних фахівців, які могли б надати немовляті подальшу допомогу на місці. Тож медики з корпусу на Заболотного вирушають швидкою на Дачу Ковалевського, аби забрати Ірину з маленькою донечкою та перевезти їх до свого відділення. Після прибуття лікарі беруться за обстеження травмованої ручки. І для крихітної дівчинки починаються нові болісні випробування.

Медсестра провину визнала та перепросила

Тим часом з’являється ще одна важлива деталь. За словами Ірини, хтось із працівників медзакладу попросив її чоловіка Дмитра зустрітися з медсестрою, яка травмувала дитину. І вже під час розмови з батьком маленької Аврори жінка, як розповідає родина, визнала, що саме вона завдала травми немовляті. А згодом медсестра особисто перепросила й перед Іриною.

За словами мами дівчинки, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії тривають, обставини інциденту встановлюють. Лікування маленької Аврори продовжується, а її родина нині чекає на конкретні дії від усіх відповідальних інстанцій.

Реакція керівництва лікарні

Аби почути й іншу сторону цієї історії та з’ясувати, що саме сталося, ми вирішили звернутися безпосередньо до керівництва лікарні. На офіційному сайті медзакладу знаходимо номер генерального директора. Телефонуємо. Утім, у відповідь — тиша.

Намагаємося додзвонитися через гарячу лінію. Знаходимо номер приймального відділення. Там слухавку таки піднімають, однак пояснюють: з’єднати нас із керівництвом чи іншими відповідальними особами не можуть. Ми залишаємо свої контакти з проханням про зворотний зв’язок.

«Ми й надалі намагаємося зв’язатися з керівництвом лікарні, аби почути їхню позицію щодо цього інциденту та отримати відповіді на запитання, які досі залишаються відкритими. Продовжуємо стежити за розвитком подій і обов’язково повідомимо вам про нові подробиці», — йдеться у матеріалі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НЕМОВЛЯТІ ВІДРІЗАЛИ ЧАСТИНУ ПАЛЬЦЯ?! ЖАХ в ОДЕСЬКІЙ ЛІКАРНІ! Медсестра каже: «Це подряпина»?!

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