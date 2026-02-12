Наслідки атаки на Одесу / © ДСНС

Реклама

Одеса знову під ударом. Після нічного терору російських окупантів мешканці кількох районів міста залишилися без світла, води та опалення. Ворог цілеспрямовано атакував велику енергетичну підстанцію та цивільні об’єкти.

У спальних районах, які оповило димом від пожеж, побував кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Атака з моря: «Шахеди» заходили групами

Російські терористи розпочали атаку опівночі. Дрони-камікадзе заходили з моря двома групами: поки Сили оборони відволікалися на першу, друга з великої висоти вдарила по енергетичному об’єкту. Крім того, безпілотники поцілили по дев’ятиповерхівці та місцевому ринку.

Реклама

Мешканці постраждалого будинку згадують ніч із жахом.

Надія, мешканка дев’ятиповерхівки: «Просто один за одним ці „Шахеди“ летять. Це було так страшно, що я прощалася з життям. Думала — зараз у наш будинок прилетить. І він таки прилетів на дев’ятий поверх. Почалася пожежа, ми піднялися, почали самостійно гасити, викликали пожежну машину».

В одній із квартир вибух «Шахеда» залишив величезну діру, зруйнувавши міжкімнатні перегородки. Власники житла опинилися у пастці.

Юрій Савелійович, мешканець зруйнованої квартири: «Почули вибух і одразу побігли в коридор, хотіли вийти, але вхідні двері заклинило. Почали ламати її дуже довго, але вибили. Було дев’ять вибухів, я чув реактивні звуки цих безпілотників. Всередині почалася пожежа, прибули вогнеборці і загасили».

Реклама

Знищений ринок: збитки на сотні тисяч

На місцевому базарі, де ще вчора вирувало життя, тепер лише вирви та згарища. Вигоріли вщент ряди з одягом, взуттям, пошкоджено сусідній супермаркет. Підприємці не стримують люті.

Іван, підприємець: «Навіть не знаю, що казати. Нехай бачать свою роботу. А з того боку — там же люди жили, діти. Цій будівлі лише два роки, це ж усе для міста, для людей будувалося».

Продавчиня Олена зі сльозами на очах дивиться на знищене робоче місце: «Це дуже важко, тому що це місце, де я заробляла на хліб. І господарям важко — стільки товару пропало».

Робота під звуки тривог

Рятувальники боролися з вогнем попри загрозу повторних ударів. На місці працювали психологи, адже люди перебувають у стані сильного шоку.

Реклама

Марина Аверіна, речниця ГУ ДСНС Одещини: «Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це рятувальникам вдалося достатньо швидко ліквідувати усі пожежі. 58 вогнеборців ліквідовували наслідки ворожої атаки».

Наразі сусідній бізнес-центр, гуртожитки та житлові будинки стоять без вікон. Комунальники від ночі затуляють дірки плівкою та дошками. Енергетики працюють над відновленням живлення, проте частина міста досі залишається без комунальних послуг.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 12 лютого. МАСОВАНІ УДАРИ по УКРАЇНІ! ЛЮДИ без ТЕПЛА! ВИБУХИ в РОСІЇ