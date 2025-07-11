Оборудки в Міноборони

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Збитки на 90 млн грн нанесли Міністерству оборони ділки, що постачали непридатні ракетні установки — фактично саботуючи дії військових: замість сучасного та придатного до використання озброєння підрядники поставили несправні установки. При цьому держава заплатила за них понад 90 мільйонів гривень.

Про злочинну схему й причетність до неї експосадовця Міноборони і двох керівників оборонного підприємства повідомив 7 липня новий Генпрорукрор Руслан Кравченко:

«Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Міністерству оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн. У межах розслідування встановлено причетність до цього злочину колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох екскерівників оборонного підприємства».

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Міністерство оборони, скриншот із відео

Хто ці люди — генпрокурор не сказав. Але журналісти швидко з’ясували, що мова може іти про Дениса Харитонова і Олександра Наконечного — на момент підписання контракту на 90 мільйонів вони займали керівні посади на оборонному підприємстві. А ключова фігура у справі — це колишній посадовець Міноборони, стосовно оборудок якого проєкт Хапуга.UA проводив розслідування ще рік тому: Олександр Лієв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «Я просто підписав»! Як ексчиновник Міноборони пояснює КРАДІЖКУ ДЕСЯТКІВ МІЛЬЙОНІВ? Хапуга.UA

Що стало відомо слідству в новій оборудці

Про його «стару» схему ми скажемо далі, а зараз — про те що стало відомо слідству в новій оборудці. Цю аферу ділки провернули доволі стандартним і максимально цинічним способом.

За даними слідства, Лієв, перебуваючи на посаді заступника керівника департаменту держзакупівель Міноборони у 2022 та 2023 році, уклав контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. ПТРК, які мали поставити, одразу повинні були спрямувати на фронт. Але замість цього, компанія віддала небоєздатний мотлох, а отримані 90 мільйонів бюджетних коштів вивели в тінь, фактично привласнивши державні гроші.

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Гроші, скриншот із відео

Щоправда, позиція пана Лієва трохи відрізняється від Генпрокуратури — він каже, що нічого не замовляв, а просто формально завершив угоду:

«23 червня 2022 року було здійснено повну оплату за ці ракетні установки. 18 серпня, за декілька днів до мого призначення на посаду керівника, цей товар прибув і був прийнятий військовою частиною у складі комісії з 5 офіцерів. У жовтні, я (як керівник департаменту) підписав бухгалтерський акт приймання-передачі. Це стандартний документ, який підтверджує завершення угоди»

Виробництво зброї, скриншот із відео

Тобто, за версією екс-чиновника, генпрокурор не розібрався у справі. Ну що ж, чи хтось тут помиляється, чи хтось бреше — розбиратися буде суд. Як і в першій оборудці, яку виривав рік тому проєкт Хапуга.UA, і де також фігурував Олександр Лієв.

Схема нанесла державі шкоди на півтора мільярди гривень

Ця справа набагато масштабніша. Схема нанесла тільки фінансової шкоди державі на півтора мільярди гривень, які були заплачені за 100 тисяч мін. Ключовий фігурант тут той самий — Олександр Лієв, але інші — нові. Про підозру оголосили — окрім Лієва — також директору компанії Львівський арсенал Юрію Збітнєву та ексчиновнику одного з підприємств Укроборонпрому Олексію Хорошаєву. Всі вони звинувачуються по 191 статті — привласнення, розтрату майна, або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем.

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Фігуранти справи, скриншот із відео

Тоді також — підписали, проплатили… а держава врешті залишились ні з чим. Лієв підписав контракт з Львівським Арсеналом Юрія Збітнева про постачання мін, МО проводить оплату 97% Арсеналу, після цього Арсенал перевів кошти на фірму, підконтрольну Олександру Хорошаєву. Міни не поставили, гроші не повернули. І за версією фігурантів, наче все у кожного було зроблено чітко, як треба, але чому армію врешті пошили у дурні — пояснити ніхто не зміг.

Боєприпаси, скриншот із відео

Тож, що ми маємо. Друга історія за рік і вдруге пан «ексспівробітник Міноборони» каже, що його підпис і він сам ні при чому. Віримо?

Ми слідкуватимемо за перебігом слідства і судових баталій, адже жоден хапуга, хто наживається на життях українців та саботує обороноздатність країни, не має бути безкарним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «Я просто підписав»! Як ексчиновник Міноборони пояснює КРАДІЖКУ ДЕСЯТКІВ МІЛЬЙОНІВ? Хапуга.UA

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