“Я так чекала, сину”: додому повернувся воїн, якого “поховали” 2023 року — щемливе відео

Назарій Далецький з мамою / © ТСН

Реклама

Назарій Далецький, який повернувся з російського полону, приїхав до рідного села на Львівщині. Чоловіка 2023 року визнали загиблим та навіть поховали, проте весь цей час він був у полоні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Військовополонений повернувся додому

Назар Далецький потрапив у полон ще у травні 2022 року. 5 лютого 2026-го він нарешті повернувся в Україну. Після місяця реабілітації його на одну добу відпустили додому, до рідного села Великий Дорошів.

Реклама

Назар Далецький, військовослужбовець: «Я вже з 5 години не сплю, вже чекаю. Це скільки ви не були вдома, якщо все порахувати? З 3 травня 22-го року».

Поки Назар виживав у російських катівнях, його мама пані Наталя була у траурі. 2023 року їй видали тіло, яке, згідно з експертизою Харківського криміналістичного центру, на 99,99% збігалося з її ДНК. Сина поховали поряд із могилою батька.

Як Назар дізнався про власну смерть

Коли під час обміну представники Координаційного штабу порівнювали фото Назара з живим бійцем перед ними, вони самі не вірили своїм очам. Назару ж повідомили: його поховали майже три роки тому.

Назар Далецький: «Вони спочатку самі не вірили, що це я. Дивились на фотографію і на мене — то точно він. В автобусі мене відключило… Сусід каже, що я був білий. А тоді, коли маму набрали, я сказав, що живий, руки-ноги на місці, все нормально».

Реклама

Назар вже переглянув відео з власного похорону в YouTube. Каже, було важко бачити, як все село зустрічало його на колінах.

Зустріч з рідними

На в’їзді до села Назара зустріла сестра. Брат попросив її про особливу деталь — знайти мамині улюблені квіти, ромашки. У березні це було майже неможливим завданням, але вона впоралася.

Наталія Далецька, мама Назара: «Невже це ти? Я так чекала на тебе… Це точно ти?».

Пані Наталя зізнається: їй не дозволили відкрити труну під час поховання 23-го року, мовляв, тіло сильно обгоріло. Тепер вона не відпускає сина ні на хвилину.

Реклама

Чому тест ДНК помилився

Цей випадок став резонансним для всієї системи МВС. Виявилося, що трапилася надзвичайно рідкісна ситуація — так званий «математичний збіг».

Представник МВС: «У кожного гена є локуси — це як поштова адреса гена. Тут за 24 локусами невідоме тіло повністю збіглося з ДНК матері Назара. Співпадіння було 99,9998%. Це вперше в історії нашої роботи, ймовірність такого — один на мільйон».

Через цей прецедент МВС тепер переглядає ідентифікації 2022-2024 років, де висновок робився лише за одним родичем. Тепер обов’язковим є ДНК обох батьків або додаткові експертизи (стоматологічна формула, відбитки пальців).

Боротьба з бюрократією

Попереду у Назара не лише лікування — через катування у нього травмовані коліна та ключиця — а й юридична боротьба.

Реклама

Назар Далецький: «Мене ще зараз немає, я ще похований. Суд буде 27 березня. Як визнає мене живим, тоді за місяць часу зроблять документи. Тоді вже буду живий, тоді й воскресну».

На цвинтарі прізвище Назара з хреста вже зняли. Тіло ексгумували. Хто насправді був похований у могилі поруч із батьком Назара, тепер з’ясовуватимуть за допомогою нових експертиз.

За спільним столом пані Наталя, яка не співала майже чотири роки, нарешті починає пісню.

