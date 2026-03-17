“Я так чекала, сину”: додому повернувся воїн, якого “поховали” 2023 року — щемливе відео
Неймовірна історія Назара Далецького: як через рідкісну помилку ДНК військового вважали загиблим, поки він був у полоні. Подробиці повернення додому та зміни в ідентифікації тіл.
Назарій Далецький, який повернувся з російського полону, приїхав до рідного села на Львівщині. Чоловіка 2023 року визнали загиблим та навіть поховали, проте весь цей час він був у полоні.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
Військовополонений повернувся додому
Назар Далецький потрапив у полон ще у травні 2022 року. 5 лютого 2026-го він нарешті повернувся в Україну. Після місяця реабілітації його на одну добу відпустили додому, до рідного села Великий Дорошів.
Назар Далецький, військовослужбовець: «Я вже з 5 години не сплю, вже чекаю. Це скільки ви не були вдома, якщо все порахувати? З 3 травня 22-го року».
Поки Назар виживав у російських катівнях, його мама пані Наталя була у траурі. 2023 року їй видали тіло, яке, згідно з експертизою Харківського криміналістичного центру, на 99,99% збігалося з її ДНК. Сина поховали поряд із могилою батька.
Як Назар дізнався про власну смерть
Коли під час обміну представники Координаційного штабу порівнювали фото Назара з живим бійцем перед ними, вони самі не вірили своїм очам. Назару ж повідомили: його поховали майже три роки тому.
Назар Далецький: «Вони спочатку самі не вірили, що це я. Дивились на фотографію і на мене — то точно він. В автобусі мене відключило… Сусід каже, що я був білий. А тоді, коли маму набрали, я сказав, що живий, руки-ноги на місці, все нормально».
Назар вже переглянув відео з власного похорону в YouTube. Каже, було важко бачити, як все село зустрічало його на колінах.
Зустріч з рідними
На в’їзді до села Назара зустріла сестра. Брат попросив її про особливу деталь — знайти мамині улюблені квіти, ромашки. У березні це було майже неможливим завданням, але вона впоралася.
Наталія Далецька, мама Назара: «Невже це ти? Я так чекала на тебе… Це точно ти?».
Пані Наталя зізнається: їй не дозволили відкрити труну під час поховання 23-го року, мовляв, тіло сильно обгоріло. Тепер вона не відпускає сина ні на хвилину.
Чому тест ДНК помилився
Цей випадок став резонансним для всієї системи МВС. Виявилося, що трапилася надзвичайно рідкісна ситуація — так званий «математичний збіг».
Представник МВС: «У кожного гена є локуси — це як поштова адреса гена. Тут за 24 локусами невідоме тіло повністю збіглося з ДНК матері Назара. Співпадіння було 99,9998%. Це вперше в історії нашої роботи, ймовірність такого — один на мільйон».
Через цей прецедент МВС тепер переглядає ідентифікації 2022-2024 років, де висновок робився лише за одним родичем. Тепер обов’язковим є ДНК обох батьків або додаткові експертизи (стоматологічна формула, відбитки пальців).
Боротьба з бюрократією
Попереду у Назара не лише лікування — через катування у нього травмовані коліна та ключиця — а й юридична боротьба.
Назар Далецький: «Мене ще зараз немає, я ще похований. Суд буде 27 березня. Як визнає мене живим, тоді за місяць часу зроблять документи. Тоді вже буду живий, тоді й воскресну».
На цвинтарі прізвище Назара з хреста вже зняли. Тіло ексгумували. Хто насправді був похований у могилі поруч із батьком Назара, тепер з’ясовуватимуть за допомогою нових експертиз.
За спільним столом пані Наталя, яка не співала майже чотири роки, нарешті починає пісню.
