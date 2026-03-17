ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
795
Час на прочитання
3 хв

“Я так чекала, сину”: додому повернувся воїн, якого “поховали” 2023 року — щемливе відео

Неймовірна історія Назара Далецького: як через рідкісну помилку ДНК військового вважали загиблим, поки він був у полоні. Подробиці повернення додому та зміни в ідентифікації тіл.

Автор публікації
Ірина Маркевич
Назарій Далецький з мамою / © ТСН

Назарій Далецький, який повернувся з російського полону, приїхав до рідного села на Львівщині. Чоловіка 2023 року визнали загиблим та навіть поховали, проте весь цей час він був у полоні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Військовополонений повернувся додому

Назар Далецький потрапив у полон ще у травні 2022 року. 5 лютого 2026-го він нарешті повернувся в Україну. Після місяця реабілітації його на одну добу відпустили додому, до рідного села Великий Дорошів.

Назар Далецький, військовослужбовець: «Я вже з 5 години не сплю, вже чекаю. Це скільки ви не були вдома, якщо все порахувати? З 3 травня 22-го року».

Поки Назар виживав у російських катівнях, його мама пані Наталя була у траурі. 2023 року їй видали тіло, яке, згідно з експертизою Харківського криміналістичного центру, на 99,99% збігалося з її ДНК. Сина поховали поряд із могилою батька.

Як Назар дізнався про власну смерть

Коли під час обміну представники Координаційного штабу порівнювали фото Назара з живим бійцем перед ними, вони самі не вірили своїм очам. Назару ж повідомили: його поховали майже три роки тому.

Назар Далецький: «Вони спочатку самі не вірили, що це я. Дивились на фотографію і на мене — то точно він. В автобусі мене відключило… Сусід каже, що я був білий. А тоді, коли маму набрали, я сказав, що живий, руки-ноги на місці, все нормально».

Назар вже переглянув відео з власного похорону в YouTube. Каже, було важко бачити, як все село зустрічало його на колінах.

Зустріч з рідними

На в’їзді до села Назара зустріла сестра. Брат попросив її про особливу деталь — знайти мамині улюблені квіти, ромашки. У березні це було майже неможливим завданням, але вона впоралася.

Наталія Далецька, мама Назара: «Невже це ти? Я так чекала на тебе… Це точно ти?».

Пані Наталя зізнається: їй не дозволили відкрити труну під час поховання 23-го року, мовляв, тіло сильно обгоріло. Тепер вона не відпускає сина ні на хвилину.

Чому тест ДНК помилився

Цей випадок став резонансним для всієї системи МВС. Виявилося, що трапилася надзвичайно рідкісна ситуація — так званий «математичний збіг».

Представник МВС: «У кожного гена є локуси — це як поштова адреса гена. Тут за 24 локусами невідоме тіло повністю збіглося з ДНК матері Назара. Співпадіння було 99,9998%. Це вперше в історії нашої роботи, ймовірність такого — один на мільйон».

Через цей прецедент МВС тепер переглядає ідентифікації 2022-2024 років, де висновок робився лише за одним родичем. Тепер обов’язковим є ДНК обох батьків або додаткові експертизи (стоматологічна формула, відбитки пальців).

Боротьба з бюрократією

Попереду у Назара не лише лікування — через катування у нього травмовані коліна та ключиця — а й юридична боротьба.

Назар Далецький: «Мене ще зараз немає, я ще похований. Суд буде 27 березня. Як визнає мене живим, тоді за місяць часу зроблять документи. Тоді вже буду живий, тоді й воскресну».

На цвинтарі прізвище Назара з хреста вже зняли. Тіло ексгумували. Хто насправді був похований у могилі поруч із батьком Назара, тепер з’ясовуватимуть за допомогою нових експертиз.

За спільним столом пані Наталя, яка не співала майже чотири роки, нарешті починає пісню.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео: МАМА НАЗАРА ДАЛЕЦЬКОГО ЗУСТРІЛА СИНА ДОМА за ДВА РОКИ після «ЙОГО» ПОХОРОНУ! УНІКАЛЬНІ ІСТОРІЯ БІЙЦЯ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie