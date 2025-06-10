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"Я тебе ненавиджу": жителька Києва емоційно звернулась до Путіна після атаки на столицю
Росіяни масовано атакували Київ. Жителі столиці розповіли про тяжку ніч.
Росіяни у ніч проти 10 червня атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Жителі столиці оговтуються від наслідків обстрілу.
Про це йдеться у сюжеті кореспонденток ТСН Наталії Нагорної та Ірини Прокофьєвої.
Кореспондентки ТСН поспілкувались із жителями столиці, які поділились тим, як вижили під час обстрілу.
«Путін каже, що хоче захистити російськомовних людей. Так-от як на російській мові скажу: йти туди, куди пішов корабель. Я тебе ненавиджу», — каже жителька Києва.
На Куренівці російські окупанти знищили приватні підприємства.
У Києві в деякі магазини можна зайти, навіть не відчиняючи двері, бо повилітали вікна. Люди розповідають про тяжку ніч.
Нагадаємо, російські війська вкотре вдарили по Києву балістикою. Зокрема, ворог завдав ударів двома ракетами з Північної Кореї. Окрім того, на столицю скерували безпілотники.
Відомо, що РФ запустила «Шахеди» зі шрапнеллю. Ці снаряди у бойовій частині повітряних засобів розраховані на ураження якомога більшої площі та людей.
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