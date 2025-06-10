"Я тебе ненавиджу": жителька Києва емоційно звернулась до Путіна після атаки на столицю

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

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Росіяни у ніч проти 10 червня атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Жителі столиці оговтуються від наслідків обстрілу.

Про це йдеться у сюжеті кореспонденток ТСН Наталії Нагорної та Ірини Прокофьєвої.

Кореспондентки ТСН поспілкувались із жителями столиці, які поділились тим, як вижили під час обстрілу.

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«Путін каже, що хоче захистити російськомовних людей. Так-от як на російській мові скажу: йти туди, куди пішов корабель. Я тебе ненавиджу», — каже жителька Києва.

Жителька Києва розповіла, що думає про Путіна / © ТСН

На Куренівці російські окупанти знищили приватні підприємства.

Наслідки атаки по Куренівці / © ТСН

У Києві в деякі магазини можна зайти, навіть не відчиняючи двері, бо повилітали вікна. Люди розповідають про тяжку ніч.

Нагадаємо, російські війська вкотре вдарили по Києву балістикою. Зокрема, ворог завдав ударів двома ракетами з Північної Кореї. Окрім того, на столицю скерували безпілотники.

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Відомо, що РФ запустила «Шахеди» зі шрапнеллю. Ці снаряди у бойовій частині повітряних засобів розраховані на ураження якомога більшої площі та людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОБЕРЕЖНО! У КИЄВІ ДО ПОШКОДЖЕНИХ БУДІВЕЛЬ і АВТО додалась НЕВИДИМА ЗАГРОЗА