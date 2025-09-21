«Я ж не буду жити у свинарнику»: найстарша породілля України Підвербна розповіла про нове життя без доньки

Анна Підвербна у 2023 році та зараз / © ТСН

Найстарша породілля України, 80-річна чернігівчанка Валентина Підвербна, яка народила доньку у 65 років, після весняного судового процесу все ж таки подавала апеляцію, намагаючись повернути собі дитину. Але згодом відмовилась від цього (по факту дитина мешкає зі своєю опікункою). Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, яка організовувала юридичний супровід для опікунки Анни Підвербної.

Як з’ясував ТСН.ua, на офіційному державному інтернет-порталі «Судова влада України» у графі «Стан розгляду» зазначено, що справу повернуто.

Крім того, за словами Оксани Тунік-Фриз, донька Підвербної, 14-річна Анна, яка мешкає разом зі своєю опікункою Оленою Ятченко, відкрила в собі музичний талант та, ймовірно, налаштована будувати музичну кар’єру.

«Аня зараз навчається у 9 класі звичайної школи та паралельно — у музичній школі. У неї є плани вступити до музичного коледжу, тому як дитина близька до мистецтва. У неї відкрився талант, Аня — як пружина, яку стримували, а тепер вона наздоганяє все те, чого не отримувала раніше. Їй дуже подобається музика, вона тягнеться до цього. Наступним кроком може стати вступ до консерваторії. Зараз дитина грає на флейті та саксофоні, викладачі відзначають її талант та працьовитість», — каже Оксана Тунік-Фриз.

Валентина Підвербна про повернення доньки каже стриманно

Своєю чергою, Валентина Григорівна Підвербна, розповідаючи про відносини з донькою в коментарі для ТСН.ua, під час розмови з журналістом, розридалася.

Вона каже, що продовжує робити той ремонт в квартирі, який почала ще тоді, коли намагалася у судовому порядку повернути собі доньку, але через високу вартість будівельних матеріалів облаштування квартири йде повільно.

«Треба писати президенту Володимиру Зеленському», — каже вона. Та заплакала.

«Коли Ані треба гроші, то вона приходить, я ж не можу їй відмовити, даю по тисячі гривень», — стверджує жінка.

Але у новій родині Ані категорично спростовують те, що дитина потребує коштів від Підвербної для базових потреб. Аргументують це тим, що опікунка дитини, Олена Ятченко, працює та забезпечує не тільки базові потреби дівчинки, але й знаходить можливість для того, щоб дитина подорожувала за межами України, як це було нещодавно. У новій родині Анни Підвербної уточнюють, що Валентина Підвербна дійсно давала гроші останнім часом, але це було два рази по одній тисячі гривень, а ці гроші Аня витратила, наприклад, на відвідування кофейні, яка їй дуже подобається.

При цьому Валентина Підвербна цього разу не висловила думки, що найближчим майбутнім буде намагатися повернути собі доньку.

Про можливі подальші дії доньки щодо неї, Валентини Підвербної, 80-річна мати каже: «Я загадувати не буду. Як вона вважає за потрібне, так і буде робити. Забрати Аню неможливо, вона нічого не розуміє. У мене завершується ремонт, у мене вже красиво, але соціальні служби я до себе не пускатиму, вважаю їх ворогами. Роблю ремонт заради того, що я ж не буду жити у свинарнику».

Історія родини Підвербних: що відомо

Однією з останніх важливих подій у житті Валентини та Анни Підвербних було те, що наприкінці травня цього року Новозаводський районний суд Чернігова постановив відібрати дівчинку у її 80-річної мами Валентини Підвербної.

Як було зазначено в рішенні суду, він постановив відібрати неповнолітню Анну Підвербну від матері Підвербної Валентини Григорівни без позбавлення батьківських прав до досягнення Підвербною-молодшою вісімнадцятирічного віку, тобто строком до 22 лютого 2029 року.

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Григорівна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру.

Станом на зараз Аня Підвербна мешкає разом із своєю опікункою Оленою Ятченко. Остання працює швачкою, проживає також у Чернігові та, як вона каже, налаштована допомогти цій дитині знайти себе.

Раніше повідомлялось про те, що опікунка Анни Підвербної розповіла, як дитина спала на дошках та дірявому матраці. Ця розповідь стала першим інтерв’ю Олени Ятченко для ЗМІ.