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“Я з собакою, що ви робите!”: у Львові чоловіки у формі “бусифікували” хлопця, тягнувши по землі (відео)
Хлопець гуляв із собакою у дворі, коли його схопили чоловіки у формі.
У Львові чоловіки у військовій формі силоміць витягли хлопця з під’їзду та волокли його до мікроавтобусу по землі.
Інцидент 17 липня зняли на відео очевидці і виклали в Мережі.
«У Львові працівники ТЦК витягли чоловіка за руки прямо з підʼїзду: вони волокли його до бусу по землі», — йдеться під відео.
На записі видно, як троє чоловіків схопили хлопця у під’їзді та за руки тягнуть його по підлозі до мікроавтобусу. У цей час навколо нього бігає собака коргі.
«Я з собакою, що ви робите! Що ви робите?… Чого ти мене б’єш?» — кричить хлопець і намагається чинити опір.
У цей час одна жінка знімає усе на відео. Інша — намагається врятувати собаку, яку відганяють чоловіки в формі, та питає в хлопця, з якої він квартири.
Потім до мікроавтобусу підбігає, ймовірно, дівчина хлопця, якого «бусифікували». Вона кричить і намагається витягнути його з машини, втім бус їде геть з відчиненими дверима.
У Мережі пишуть, що чоловіки у військовій формі на відео — співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На записі видно, що вони мають шеврон Збройних Сил України із зображенням тризуба. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Що кажуть у ТЦК СП
Сайт ТСН.ua звернувся за коментарем до Львівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак там нам не змогли ані підтвердити, ані спростувати, що на відео — співробітники ТЦК СП.
«Ми не коментуємо наразі цей епізод. Ніяк не коментуємо», — повідомив ТСН.ua начальник пресслужби Володимир Молодій.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації. Подовження буде від 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.
Раніше ми розповідали, чи буде мобілізація чоловіків до 25 років: у Верховній Раді дали остаточну відповідь.