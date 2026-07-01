"Я з тобою розлучилася, виходжу заміж": дружина звільненого з полону воїна присвоїла 2 млн грн виплат і зникла

Олександр Скалацький / © ТСН

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Коли емоції вщухають, звільнені з полону воїни подекуди постають перед реальністю, про яку під час обміну і не здогадуються.

Кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже одну з безлічі схожих історій. Її герой — ніжинець Олександр Скалацький, який, повернувшись із полону, тепер через суд з'ясовує стосунки з родиною, яка виявилася колишньою.

Захисник розповів про шок після звільнення з полону

Олександр Скалацький, звільнений із полону захисник: «Я думав, що на мене тут чекають, і я дуже радий, що повернуся, тому що я вже думав, що до кінця життя буду там гнити, і це моє життя вже все, закінчилося. А коли я повернувся на рідну Україну — і тут ще такий поворот».

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22 місяці російського полону — після невдалого штурму на Запорізькому напрямку. З іншими бійцями Олександр Скалацький потрапив в оточення росіян. Відстрілювалися до останнього патрона, і 14 місяців він офіційно вважався безвісти зниклим.

Олександр Скалацький, звільнений із полону захисник: «Спочатку ми були в Горлівці, потім... Там утримання дуже жорстке було, але й поводження теж жорстке. В Торезі, в тюрмах нас тримали. Потім перевезли в Сибір, в Алтайський край. Помиями годували нас, грубо кажучи, малими порціями. Били три рази на день. Ну, дуже тяжко було — і морально, і фізично, і взагалі».

Олександр Скалацький / © ТСН

Після повернення додому випробування для чоловіка не закінчилися. Спочатку Олександр дізнається, що вже офіційно розлучений.

Олександр Скалацький, звільнений із полону захисник: «Я кажу: привіт, мене обміняли, я вже на рідній землі. Вона каже: я з тобою розлучилася, я виїжджаю за кордон, я виходжу заміж».

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А потім виявилося, що на його банківській картці — ні копійки.

Олександр Скалацький, звільнений із полону захисник: «Вона сказала, що це не тобі вони нараховувалися, а це мені нараховувалися. І я тобі гроші не віддам».

За період від серпня 2023 року до березня 2025 року колишня дружина Олександра — Аліна Скалацька — отримала від держави понад два мільйони виплат чоловіка. Офіційно стосунки пара розірвала, коли чоловік перебував у полоні. Олександр двічі не з'явився до суду, про який навіть і не знав, бо перебував у неволі. Пані Аліна не сказала суддям про його реальне місцеперебування, тож їх і розлучили — попри наявність спільного неповнолітнього сина. Отримавши на руки свідоцтво про розлучення, Аліна Скалацька не повідомила про це військову частину і продовжувала отримувати гроші вже колишнього чоловіка.

Що каже адвокат звільненого з полону воїна

Микола Бовшик, адвокат Олександра Скалацького: «Коли Олександр зник безвісти, вона що, звернулася із заявою: дайте мені кошти. Але це її обов'язок — безумовний — повідомити про те, що вони припинили бути членами сім'ї. Припинили бути, і ба більше — в судовому рішенні про розірвання шлюбу... Тобто все спільне припинилося. Якщо все спільне припинилося, і ви припинили бути членами сім'ї, безумовний обов'язок — повідомити про це ту фінансову установу, яка здійснює фінансові нарахування на рахунок».

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Розлучення дивним чином збіглося зі зміною правил виплат військовополоненим, каже Олександр Скалацький. Пара розлучилася наприкінці січня 2025 року, а вже від лютого було запроваджене нове правило: рідні отримують лише половину коштів від загального грошового забезпечення, а інша частина — заморожується на рахунку військовослужбовця у військовій частині. Це було зроблено, щоб, зокрема, захистити фінансові інтереси самих бійців у майбутньому.

Група «Пограбовані своїми»: подібні випадки непоодинокі

Волонтери зазначають, що випадок Олександра — далеко не поодинокий. У кожному обміні є подібна історія. Просто в кожному обміні.

Неля Холод — волонтерка з Харкова. Вона від 2022 року активно допомагає родинам полонених та звільненим воїнам. І у неї на очах щоразу відбувається шокувальна трансформація поведінки деяких рідних.

Неля Холод, волонтерка: «Як вони вболівали за них, як вони переживали за них... Хотіли віддати всі кошти світу, аби лишень дитина вийшла або чоловік, на якого чекали. А коли вони виходять — чомусь інакша ситуація, чомусь інакша картина. Я думаю, і жадібність присутня. Деякі мами... От я запитувала, після того як уже там були такі сварки з рідними… мами просто кажуть: я його виховувала, я його ростила, я його чекала стільки ночей, який він проблемний був у молодості. Ось так ось — у них така риторика, є і така риторика. Чому гроші раптом стають важливішими? Бо син вийшов і нібито здоровий».

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Ошукані власними рідними колишні полонені навіть створили закриту групу у соціальних мережах під промовистою назвою «Пограбовані своїми». Волонтерка каже: там щодня з'являються нові подібні історії.

Неля Холод, волонтерка: «Один хлопець просив згадати за нього. У нього мами там немає, там опікун — дядько, а ще бабуся. То це історія з такими рідними, які є опікунами. Він на сина всі кошти перевів, на свого сина. Племінник залишився зараз при нулях. Він каже: у мене немає коштів навіть реабілітуватися. Він рік тому вийшов, але він також хотів свою історію донести, що не тільки мами-тата, а, будь ласка, впливайте якось і на совість, скажімо, і таких рідних».

Прецедент на мільйони: суди з дружинами та батьками

Фінансове питання дедалі частіше псує стосунки військових з опікунами, дружинами і навіть рідними батьками. Разом з Олександром Скалацьким 6 травня 2025 року з полону додому повернувся і Дмитро Панчук. У російській неволі він пробув довгих 35 місяців. За цей час рідна мати встигла виписати сина з будинку і повністю витратила всі гроші, отримані за нього від держави.

Проте Дмитро пішов до суду. Рівненський районний суд офіційно зобов'язав матір повернути синові майже чотири мільйони гривень. Схожої судової практики, коли звільнені з полону судилися б із батьками за виплати, раніше в Україні не було, і це рішення суду може стати гучним прецедентом.

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Олександр Скалацький теж твердо вирішив позиватися до колишньої дружини. Він хоче навпіл поділити гроші, які вона отримала, перебуваючи з ним у шлюбі, а також повністю повернути кошти, нараховані їй вже після офіційного розлучення.

Олександр Скалацький, звільнений із полону захисник: «В нього вийшло домогтися справедливості. Я сподіваюся, що і моя справедливість буде».

Олександр каже, що колишня дружина, окрім поточних виплат, зухвало забрала й ті гроші, які були на його банківській картці ще до потрапляння в полон.

Олександр Скалацький, звільнений із полону захисник: «Зняла ще 72 тисячі. Вона через «Київстар» відновила мою сім-картку, потім зайшла у «Приват-24», створила новий пароль і зайшла в мій «Приват-24» та перевела все на свою картку. А яким чином вона відновила картку? Я цього не розумію. Цим поліція займається».

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Офіційна позиція правоохоронців: кримінальне провадження

Кримінальне провадження за цим фактом уже відкрили за статтею про шахрайство, але просувається воно, за словами постраждалого, занадто повільно.

Віталій Копистко, представник поліції: «До кримінального провадження долучені матеріали перевірки, які також підтвердили наявність ознак шахрайства у діях колишньої дружини заявника. Наразі слідство готує повідомлення про злочин колишній дружині заявника».

Дмитро Стось, керівник Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області: «Справа досудового розслідування триває пів року. Це обумовлено необхідністю проведення слідчих дій, зокрема на інших територіях, які віддалені від органу досудового розслідування, яке наразі проводить слідство. Враховуючи умови, в яких наразі працює вся країна — повітряні тривоги і так далі, просто віддаленість — на проведення цих слідчих дій витрачається часу трохи більше, ніж зазвичай».

Тим часом Олександр Скалацький змушений жити лише на скромну пенсію з інвалідності, яку отримав через підірване в полоні здоров'я. Частина цих грошей автоматично йде його ж синові на аліменти. На повноцінну реабілітацію та підтримку здоров'я грошей у воїна просто немає. Його ж колишня дружина, як каже сам чоловік, наразі живе своє найкраще життя, зокрема й за його кровні кошти.

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Олександр Скалацький, звільнений із полону захисник: «По всій Україні їздили, в Туреччині були, в Одесі. Машину купили за мої кошти собі. Ну, розважалися. Айфони, золото, браслети, шуби».

Пані Аліна Скалацька та її офіційний адвокат від будь-яких коментарів журналістам ТСН категорично відмовилися.

Окрім судових позовів, колишнє подружжя наразі активно з'ясовує стосунки і в соціальних мережах. І тут варто зауважити, що взаємини у Скалацьких були надто складними і до мобілізації Олександра.

Олександр Скалацький, звільнений із полону захисник: «Було б від початку правильним розлучитися, якщо я такий поганий, а не після того, як ти обібрала мене повністю».

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Саме між подружжями наразі виникає найбільше гучних скандалів за отримані державні гроші, підсумовує волонтерка Неля Холод. На її глибоке переконання, державі, окрім медичної та психологічної підтримки, варто невідкладно надавати колишнім бранцям ще й безкоштовну юридичну допомогу — аби звільнені з полону воїни могли цивілізовано владнати всі фінансові непорозуміння з родичами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У ПОЛОНІ не знав, що дружина РОЗЛУЧИЛАСЬ ІЗ НИМ і забрала ВСІ ВИПЛАТИ! СЛІДСТВО ТРИВАЄ!

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