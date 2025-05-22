Як аграрій з Київщини врятував свій бізнес після російського наступу

Сергій Завгороднюк / © ТСН

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Гостомель — селище, яке одним з перших прийняло удар ворога. Тут постраждали не лише житлові будинки, а й бізнес. Але деякі підприємства змогли вистояти. Далі в матеріалі TSN.ua — історія одного родинного бізнесу, якому довелося пройти багато випробувань.

Втрати компанії через війну

Пан Сергій — власник ТОВ «РЕНО». Він уже понад 20 років відповідальний за те, щоб 700 гектарів землі давали врожай. Займатися бізнесом пан Сергій почав 2004 року. Тоді висаджували лише маленьку моркву або так звану baby carrot. Згодом асортимент поповнився цибулею, буряком і картоплею. Все разом — готовий борщовий набір, щоправда, без капусти. До початку повномасштабного вторгнення підприємство на Київщині вирощувало близько 16 тисяч тонн овочів. Ви могли побачити їхню продукцію на прилавках знайомих супермаркетів. Підприємство розвивалося і росло, але одного дня сталося непоправне.

«Ми вийшли на роботу, як завжди. І десь о 10 годині летять гелікоптери, їх там біля 30. Летять звичайні воєнні гелікоптери, невідомо, чи вони російські, чи вони українські. Це Гостомель, аеропорт Антонова від цієї точки десь 600–700 метрів. І вони почали бомбити просто над нашою головою, летіли осколки. Виробництво все працювало. І в цей час воно раптово зупинилося», — каже Сергій Завгороднюк, власник ТОВ «РЕНО».

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Сергій Завгороднюк, власник ТОВ «РЕНО» / © ТСН

Зовсім поряд з підприємством у лютому 2022 року велися запеклі бої. Офісні приміщення розтрощило, склади пошкодило, поливні установки, трактори, комбайни — розбомбило.

«Коли почалася війна, компанія „Сільпо“ телефонує і каже: картоплю везете? А ми кажемо: так війна ж, нас бомблять. Та яке бомблять, везіть картоплю», — розповідає пан Сергій.

Через ворожі дії збитків було чимало. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз оцінив усе в сотні мільйонів гривень. Підприємство намагалося відновити роботу, однак ситуація залишалася складною.

Як вдалося врятувати підприємство

Саме в цей момент підприємство знайшло підтримку у вигляді кредиту від «Райффайзен Банку», який є одним із лідерів у фінансуванні аграріїв.

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«З ТОВ „РЕНО“ ми познайомилися 2022 року, клієнт переживав дуже важкі на той період часи, тому що їхній бізнес щойно вийшов з окупації з великими руйнуваннями, втратами. Вразила їхня стійкість. Вразив їхній позитив, їхня віра у світле майбутнє і чітка позиція не зупинятися, розвиватися та працювати далі. Неможливо було не хотіти допомогти такій компанії і такому бізнесу розвиватися, тому що найкраще й найцікавіше, що є в нашій справі — це колаборація з клієнтами», — каже Ярослава Конченко, керівниця групи продажів і роботи з ключовими клієнтами бізнес-банкінгу у «Райффайзен Банку».

«Райффайзен Банк» надав кошти для того, щоб компанія мала можливість поповнювати свій оборотний капітал, закуповувати сировину, сіяти продукцію та доглядати за урожаєм до моменту збору. Підприємство відновило свої землі, які були пошкоджені під час окупації Київської області. Насамперед йдеться про розмінування.

«Поля були заміновані. Всі ми розміновували їх упродовж майже півтора сезону, поки не розмінували всі поля. ДСНС і керівництво Гостомельської сільської ради нам дуже допомагали, щоб відновити посадку моркви та картоплі», — каже Сергій Завгороднюк, власник ТОВ «РЕНО».

Пан Сергій зазначає, що ризик роботи на полі все ж зберігається. Росіяни продовжують атакувати мирні міста і часто скидають поблизу земель, де вирощуються овочі, нові боєприпаси. Однак, каже, працювати треба. Труднощі виникали і в період блекаутів. Без світла вся робота зупинялася.

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«Блекаути — це дуже складна справа. Можна якось коригувати зміни, якось вихід людей, але ви ніколи не підкоригуєте продукцію, яка лежить у сховищах, це овочі. Ми моркву зберігаємо за температури 0,6. І коливання має бути 0,2 градуса за весь період зберігання. Тобто якщо блекаут, вам обов’язково потрібно подати енергію за 2–3 години. Якщо ви стоїте чи день, чи 2, чи 3, то ви повинні включати генератори, і другого не дано. Ну виживать, а що робить?» — зазначає Сергій Завгороднюк.

Підприємство / © ТСН

Який вигляд має підприємство

За останні 3 роки підприємству вдалося вдосконалити чимало речей. Тому для нашої знімальної групи організували повноцінну екскурсію. Спочатку знайомимося з технікою.

Робочий процес на цьому підприємстві диджиталізований. Тут є сучасні метеостанції. Овочі вирощуються за європейськими стандартами, а далі їдуть до сховища. Завдяки мікроклімату в цьому місці продукція зберігається впродовж цілого року.

«Це брудна зона. Ця продукція везеться з поля, в контейнерах, з землею. І так же з землею вона зберігається. Так, тут пахне полем. Тут картопля, морква й цибуля. Маємо 10 сховищ. Кожне сховище має свій мікроклімат, картоплю ми зберігаємо за температури 2,5 градуса і вологістю звичайною, а моркву — за температурі 0,6 градуса всередині морквини. Таким чином морква може зберігатися дуже довго, майже рік», — каже Сергій Завгороднюк, власник ТОВ «РЕНО».

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З овочами працюють у 2 цехах. До прикладу, в одному миту картоплю сортують та упаковують, в іншому — чистять. Таким чином виробляють продукцію, яка фактично готова для приготування. Однак і це ще не всі можливості й амбіції, якими може здивувати підприємство.

«Ви бачите автоклав. Ця вся продукція, вона дуже сучасно виробляється, за стандартами харчової безпеки. І потім вона йде в автоклав і пастеризується. І таким чином ви можете направити цю продукцію до будь-якої частини України і за кордон. Тобто картопля брудна за законами не може поставлятися на експорт, і лише чищена картопля може поставлятися на експорт. Оцей пілотний проєкт нового великого заводу, який ми обов’язково побудуємо в Україні. Він буде на повну потужність працювати з нового урожаю, від вересня-серпня місяця. І буде виходити лінійка пастеризованої продукції», — розповідає підприємець.

Підприємство відчуває дефіцит кадрів

Асортимент підприємства — близько 60 найменувань. Найдешевші — це морква й картопля, які просто помиті та посортовані, без паковання. Дорожча продукція — помита, почищена та вакумована. Над усіма процесами до початку повномасштабної війни працювало понад 100 людей. Однак зараз, зізнався пан Сергій, підприємство відчуває дефіцит кадрів — чоловіки пішли воювати.

Робота в полі

«У нас працювало до війни 114 співробітників. У нас усі процеси дуже гарно організовані. Є оптичні сортувальники. Тому на пакуванні потрібні люди, на складській логістиці потрібні люди. Ну і всі люди наші майже повернулися, і ми працюємо з нашими людьми. Не вистачає чоловічого плеча. Нам треба і трактористи, і електрики. Війна, люди потрібні зараз на передовій. Тому як є», — каже Сергій Завгороднюк, власник ТОВ «РЕНО».

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Як садять картоплю

Попри все, бізнес працює. Війна війною, а продукти потрібні завжди. Процес висадження картоплі бачимо на полі. Його вдалося розмінувати і надалі вирощувати продукцію.

«Восени ми нарізали гребені, поклали туди добрива. І зараз у цей гребінь трактор, оснащений GPS-навігацією. Навігатор заводить його з точністю до 2 см, керуючий тракторист тільки збоку спостерігає, і за GPS-сигналом ми працюємо, висаджуємо зараз картоплю», — розповідає Сергій Завгороднюк.

Під час повітряної тривоги сигнал відсутній. Попри це, цього року підприємство планує вийти на довоєнний об’єм вирощеної продукції.

«Ми не йдемо з ринку ні на день. До війни ми працювали всі 365 днів. Рання продукція вирощується, і вона вже стає на переробку, а пізня продукція минулого року ще виробляється в наших цехах. Ми без перерви працюємо», — каже підприємець.

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Наразі підприємство продовжує співпрацю з «Райффайзен Банком». Сергій Завгороднюк зазначає — 14 млн грн розподіляються рівномірно як на підтримку бізнесу, так і на його розвиток.

Робота в полі

Як із підприємцями працює «Райффайзен Банк»

На жаль, ворог щодня атакує Україну своїми дронами та ракетами. Зокрема, під ударами й Київщина. Ризик «прильотів» досі залишається дуже високим. Попри це, в банку запевняють, що навіть у таких критичних ситуаціях допоможуть клієнтові відновитися.

«Райффайзен Банк дуже гнучкий у таких випадках. Ми завжди розглядаємо всі можливі варіанти, які допоможуть клієнтові виконати свої зобов’язання все ж таки. Завжди аналізуємо всі можливості. Всі можливі шляхи, які допоможуть зменшити кредитне навантаження на компанію та зберегти її фінансовий стан, зберегти свій бізнес і продовжити працювати далі», — каже Ярослава Конченко, керівниця групи продажів і роботи з ключовими клієнтами бізнес-банкінгу у «Райффайзен Банку».

«Коли кожен робить своє — країна живе. А ще краще, коли роблять разом. Бізнес, який не здається. Банк, який підтримує. І країна, яка щодня бореться. На жаль, війна триває. Тільки об’єднавшись, ми всі зможемо вистояти й перемогти», — підсумовує Людмила Труфин, журналістка TSN.ua.

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Відео можна переглянути за цим посиланням.