Як батько трьох дітей від різних шлюбів може виїхати за кордон: адвокатка пояснила

Виїзд за кордон

Реклама

В Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон, однак закон передбачає низку винятків. Зокрема, перетнути державний кордон можуть військовозобов’язані, які не підлягають призову під час мобілізації, особи з інвалідністю, окремі категорії батьків та люди, які супроводжують осіб з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду.

Однією з підстав для виїзду є утримання чоловіком трьох і більше дітей віком до 18 років. Водночас самого факту батьківства недостатньо — необхідно підтвердити утримання дітей відповідними документами.

Реклама

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua пояснила, як батько трьох дітей від різних шлюбів може виїхати за кордон.

Реклама

Чи може батько трьох дітей виїхати за кордон

Батько трьох і більше дітей віком до 18 років може мати підставу для перетину державного кордону. При цьому діти можуть бути народжені у різних шлюбах.

Однак наявність трьох дітей або статус батька багатодітної сім’ї самі по собі не гарантують можливості виїзду. Чоловік має документально підтвердити, що утримує дітей.

Також важливо, щоб відповідна підстава була відображена у військово-облікових даних і була належним чином оформлена відстрочка від мобілізації.

Як виїхати за кордон батькові трьох дітей від різних шлюбів

Адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua пояснила, що батько трьох або більше дітей, зокрема народжених від різних шлюбів, повинен мати актуальний військово-обліковий документ із «Резерв+», у якому зазначені актуальні облікові дані та оформлена відстрочка від мобілізації.

Реклама

При цьому чоловік може перетинати кордон самостійно — присутність дітей у пункті пропуску не є обов’язковою.

«На кордоні необхідно надати закордонний паспорт, актуальний ВОД із даними про відстрочку, свідоцтва про народження всіх дітей в оригіналах або нотаріально засвідчених копіях, а також за наявності посвідчення батька багатодітної сім’ї», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Окремо потрібно підтвердити факт утримання дітей. Якщо батьки офіційно одружені та проживають разом, для цього додатково потрібно надати свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Якщо ж батьки розлучені або діти народжені від різних шлюбів, необхідні документи, які підтверджують утримання дітей.

Реклама

«Це може бути рішення суду про стягнення аліментів чи нотаріально завірений договір про утримання дітей, довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (заборгованість не повинна перевищувати суму платежів за три місяці), за наявності також рішення суду про визначення місця проживання дітей із батьком», — розповіла ТСН.ua адвокатка.

Які документи потрібні багатодітному батькові для виїзду

Для підтвердження права на перетин кордону можуть знадобитися:

свідоцтва про народження всіх дітей

посвідчення багатодітного батька

рішення суду про призначення аліментів

довідка з виконавчої служби про розмір регулярних виплат і відсутність заборгованості

нотаріально завірений договір про утримання дітей

за наявності — рішення суду про визначення місця проживання дітей із батьком.

Документи можна пред’являти в оригіналах або у вигляді нотаріально засвідчених копій.

Якщо діти не проживають разом із батьком, прикордонники перевірятимуть його участь у їхньому фінансовому утриманні. У такому випадку чоловікові потрібно надати рішення суду про призначення аліментів і довідку з виконавчої служби, де зазначені розмір регулярних виплат та відсутність заборгованості.

Які документи підтверджують відсутність матері дітей

Для підтвердження відповідної підстави також можуть використовуватися документи, які свідчать про відсутність матері.

Зокрема, це може бути:

свідоцтво про смерть матері

рішення суду про визнання її померлою

рішення суду про визнання її безвісти відсутньою

рішення суду про позбавлення жінки батьківських прав

рішення суду про примусове відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.

Новини партнерів

Новини партнерів