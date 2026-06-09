Як безробітним можна рік отримувати базову соціальну допомогу: що потрібно зробити

Безробітні можуть отримати БСД / © Київська міська прокуратура

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В Україні діють чіткі та суворі правила щодо нарахування базової соціальної допомоги (БСД) для громадян працездатного віку, які наразі не мають офіційного місця роботи. Держава готова підставити фінансове плече тим, хто опинився у скрутному становищі, проте висуває до отримувачів жорсткі вимоги щодо активного пошуку роботи.

Кому саме з безробітних погодять виплати, на який термін розрахована програма та за яких умов фінансування можна подовжити ще на пів року — у матеріалі ТСН.ua.

Чи платять БСД безробітним, які не мають офіційного місця роботи?

Так, особи працездатного віку мають законне право на отримання базової соціальної допомоги, проте для цього діє обов'язкова та безальтернативна юридична умова. Людина повинна офіційно перебувати на обліку в Державному центрі зайнятості та мати офіційно підтверджений статус безробітного.

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Якщо громадянин працездатного віку фактично ніде не працює, але водночас ігнорує візити до установи та не стоїть на обліку як безробітний, БСД такій родині не призначать за жодних обставин. Держава позиціонує цю допомогу як тимчасову підтримку для тих, хто прагне працевлаштуватися, а не як постійне утримання для тих, хто веде прихований спосіб життя чи працює у тіньовому секторі економіки.

Терміни виплат БСД: скільки діє програма для безробітних

Для офіційно зареєстрованих безробітних базова соціальна допомога первинно призначається терміном суворо на 6 місяців. Цей час надається людині для активної комунікації з кар'єрними радниками та відвідування співбесід.

Якщо протягом першого півріччя знайти відповідне місце роботи з об'єктивних причин так і не вдалося, законодавство дозволяє продовжити виплату БСД ще на один додатковий термін тривалістю 6 місяців. Проте для цього безробітний повинен довести свою дієву участь у процесі повернення на ринок праці.

Подовження виплат на друге півріччя стає можливим виключно за умови виконання однієї з наступних вимог Центра зайнятості:

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безробітний бере активну та регулярну участь у суспільно корисних роботах.

громадянин офіційно проходить професійне перенавчання, курси підвищення кваліфікації або здобуває нову затребувану спеціальність за направленням установи;

людина сумлінно та в повному обсязі виконує свій затверджений індивідуальний план працевлаштування, не пропускаючи планових зустрічей та пропонованих вакансій.

Таким чином, 2026 року БСД для безробітних є не просто пасивною соціальною виплатою, а двосторонньою угодою між громадянином та державою, де фінансова допомога безпосередньо залежить від відповідальності та активності самої людини.

Більше читайте у матеріалі: Базова соціальна допомога або «гроші на шару»: кому нарахують виплати 2026 року.

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