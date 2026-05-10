Ексклюзив ТСН
146
3 хв

Як "Бучанські відьми" збивають "Шахеди": історія захисниць

Бучанські відьми» щодня виходять на полювання за російськими «Шахедами». Захисниці розповіли, як поєднують нічні бойові чергування та материнство під час війни.

Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина Фото автора: Олена Лоскун Олена Лоскун
"Бучанські відьми"

«Бучанські відьми» / © Бучанська міська рада

Серед тих, хто тримає оборону України, — «Бучанські відьми». Вони — мисливиці за безпілотниками, які працюють у складі добровільної мобільної вогневої групи. Людмила Лисенко на псевдо «Люкс» та Вікторія Бойко «Хортиця» збивають російські «Шахеди», що летять на наші голови.

Про це йдеться у сюжеті ТСН з місця подій.

Як «Бучанські відьми» полюють на «Шахеди»

Жінки розповідають, що коли вдається збити ворожий дрон, їх накриває радість і адреналін.

«Це така радість, це адреналін, який ще день-два не відходить».

Ще більше задоволення «Бучанські відьми» відчувають, коли розповідають про материнство. Кожна з них насамперед оберігає свою дитину. Материнство вони називають по-різному: професією, покликанням, призначенням та навіть хобі.

Захисниця Вікторія згадує, що коли син пішов навчатися на офіцера, вона не пручалася, але теж вирішила кардинально змінити своє життя. Звільнилася з посади керівниці магазину і стала на захист українського неба.

«Я вирішила, що я не можу займатися тим, чим я раніше займалася. Дізналася, що є дівчачий батальйон і вирішила, що я тут більше потрібна, ніж там», — ділиться Вікторія.

Діти Людмили теж підтримали маму у бажанні бути корисною.

«Коли я в наряді, я вся в цій роботі. Я можу іноді телефоном коригувати, але, вийшовши з дому, я віддала свої побажання, розказала, що стоїть в холодильнику, що можна приготувати, якщо щось не підходить. І пішла на роботу», — ділиться жінка.

Людмила знає, що її дуже чекають удома після кожного полювання на дрони. Не як захисницю, а передусім як маму. Зі своїм сином жінка не обговорює дрони та збиття, каже, ще буде на це час.

Після виснажливої роботи вночі жінка встигає ще й займатися дітьми — возити їх на гуртки. Донька Людмили займається скрипкою.

«Вчителька зі скрипки знає, коли я приходжу на зміну, то щойно починаються гами у дитини, мама засинає на годину під час уроку», — каже Людмила.

Бути мамою і захисницею під час війни — важко, розповідають «Бучанські відьми». Але впоратися, кажуть, можна з усім, якщо діти поруч або хоча б на зв’язку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: «Бучанські відьми» та «Мадонна з метро»: три неймовірні історії українських матерів

Жінки у війську: останні новини

Нагадаємо, 30-річна медикиня «Азову» Тетяна Бугай повернулася до цивільного життя після двох з половиною років російського полону та важких втрат. Під час облоги Маріуполя вона рятувала поранених на «Азовсталі», де втратила матір та чоловіка-прикордонника.

У полоні дівчина пробула 30 місяців, переживши голод та повну ізоляцію, а про те, що її батько також живий і перебуває в неволі, Тетяна дізналася лише після власного обміну.

Зараз ветеранка мешкає у Львові та проходить реабілітацію, працює викладачкою у Львівському університеті внутрішніх справ. Вона навчає курсантів військово-патріотичного виховання і вважає роботу з молоддю найкращим способом відновлення душевних сил.

Попри пережите, Тетяна продовжує боротьбу за повернення батька з полону та вчиться жити заново у вільному місті.

