Як часто РФ може влаштовувати масовані удари по Україні: Жданов відповів

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія, ймовірно, не здатна проводити масштабні ракетні атаки по Україні надто часто через обмежені запаси ракет.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він звернув увагу на те, що окупанти знову почали використовувати ракети С-300, що може свідчити про дефіцит засобів ураження.

Реклама

«Балістичні „Іскандери“ вони розбавляють ракетами С-300 на малу дальність — до 100–110 км. Це ознака того, що запасів стає менше», — пояснив Олег Жданов.

Водночас Росія, за його словами, ще має певну кількість «Шахедів», балістичних та крилатих ракет, які намагатиметься застосовувати поступово.

Раніше Олег Жданов назвав, які міста під загрозою масованого удару Росії.