Як часто Росія може завдавати ракетних ударів по Україні: Жданов шокував прогнозом

Олег Жданов / © ТСН

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Росія теоретично здатна регулярно завдавати масованих ракетних ударів по Україні — приблизно раз на тиждень упродовж кількох місяців. Водночас на можливість таких атак впливають проблеми РФ із технікою, екіпажами стратегічної авіації та фізичним станом пілотів.

Про це у коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи потенціал Росії для повторення масштабних обстрілів України.

Як часто Росія може атакувати Україну

За словами Жданова, якщо оцінювати запаси та виробництво ракет, Росія здатна проводити подібні масовані атаки досить регулярно.

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Експерт припустив, що окупанти можуть повторювати такі удари приблизно раз на тиждень протягом кількох місяців.

«Якщо брати по кількості ракет, то Російська Федерація так може кожен тиждень протягом декількох місяців нас таким чином кошмарити», — каже він.

Жданов також наголосив, що міжнародні санкції поки не стали критичною перепоною для російського виробництва озброєння.

За його словами, російська оборонна промисловість продовжує випускати значні обсяги ракет.

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«Наша розвідка казала, що до 100 ракет різного типу щомісяця виробляє Російська Федерація», — сказав Жданов.

Що може завадити Росії проводити масовані удари

Водночас, як пояснив експерт, існують щонайменше три фактори, які можуть обмежувати здатність РФ регулярно здійснювати масштабні атаки. Йдеться про кількість підготовлених екіпажів, технічний стан літаків і фізичний стан пілотів.

За словами Жданова, у Росії вже є проблеми з підготовкою екіпажів стратегічної авіації.

«Вони вдень запускають Ту-95 — це ж тренування екіпажів. Раз тренують, значить, не вистачає екіпажів, треба готувати нові. На Ту-160 взагалі дуже складна підготовка пілотів», — пояснив Жданов.

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Окремою проблемою є й виснаження льотного складу — пілотам потрібен час на відновлення після бойових завдань.

«Пілоту треба і відпочити, і морально-психологічний стан покращити. Це дуже складна система підготовки до бойового застосування», — додав він.

Чому Росія має проблеми зі стратегічною авіацією

Жданов також звернув увагу на технічний стан російських літаків. За його словами, частина стратегічної авіації РФ уже працює з обмеженнями.

«Ту-95 вже по 4–6 ракет на борт не беруть, хоча штатно мають брати до 10. Двигуни не тягнуть. Ту-160 — дуже прожерлива машина, там гас буквально „ллється“ у повітря», — каже експерт.

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