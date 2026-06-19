Як дешевше дістатися з Києва до Кишинева 2026 року: порівнюємо потяг, автобус і попутки

Потяг / © Associated Press

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Від 28 червня міжнародний поїзд «Бессарабія», який курсує між Києвом і Кишиневом, почне ходити щодня. Крім того, від 29 червня зміниться час відправлення з молдовської столиці — замість 17:42 потяг вирушатиме о 19:52. У його складі будуть плацкартні та купейні вагони, а в перший рейс також вирушив новий дитячий вагон, призначений для подорожей із дітьми.

Про зміни в русі потяга «Бессарабія» повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами маршрут залишається одним із найпопулярніших міжнародних напрямків для українців завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева.

На тлі розширення залізничного сполучення з Молдовою ТСН.ua зібрав основні способи дістатися з Києва до Кишинева та порівняв вартість і час у дорозі.

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Поїзд Київ — Кишинів

Після переходу на щоденний графік руху поїзд «Бессарабія» курсуватиме між Києвом і Кишиневом щодня. Відправлення з української столиці заплановане на 16:40, прибуття до Кишинева — о 10:04 наступного дня. Загальний час у дорозі становить близько 17 годин 24 хвилин.

Вартість поїздки залежить від обраного класу вагона. Квиток у плацкартний вагон коштує від 2663 грн, у купейний — від 3739 грн, а вартість проїзду у вагоні класу люкс стартує від 6975 грн. Також у складі потяга передбачене дитяче купе для подорожей родин із дітьми.

Ціни на поїзд Київ — Кишинів / © "Укрзалізниця"

Автобус Київ — Кишинів

Автобусне сполучення між Києвом і Кишиневом залишається одним із найпопулярніших способів дістатися до столиці Молдови. Щодня на маршруті працюють кілька перевізників, які здійснюють рейси з різних точок відправлення. За даними сервісу Busfor, найчастіше автобуси вирушають із автовокзалу «Центральний» в Києві та прибувають до автовокзалу чи міжнародного аеропорту Кишинева. Залежно від рейсу дорога займає від 12 до 14 годин. Вартість квитків зазвичай становить від 1470 до 2300 грн.

Ціни на автобус Київ — Кишинів / © скриншот

Ціни на автобус Київ — Кишинів / © скриншот

Попутні поїздки Київ — Кишинів

Альтернативою автобусам є поїздки з приватними перевізниками та водіями, які пропонують місця через сервіси пошуку попутників. Такий варіант зазвичай передбачає меншу кількість зупинок і дозволяє швидше дістатися до пункту призначення. За даними сервісу BlaBlaCar, в середньому дорога займає від 7 годин 50 хвилин до 9 годин, а вартість поїздки стартує від 1415 грн.

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Ціни на попутні поїздки Київ — Кишинів / © скриншот

Скільки коштує дорога до Кишинева

Транспорт Час у дорозі Вартість Поїзд 17 годин 24 хвилини 2663—6975 грн Автобус 12–14 годин 1470—2300 грн Попутні поїздки 8–9 годин від 1415 грн

Раніше ми розповідали, що «Укрзалізниця» на період червневих відпусток призначає додаткові рейси до Карпат і Закарпаття. Також через дефіцит квитків на найпопулярнішому напрямку Київ-Львів «Укрзалізниця» запровадила додаткові рейси.

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