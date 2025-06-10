Як ділки, які 2022 року зустрічали окупантів, наживаються на ЗСУ: шокувальне розслідування

Як наближені до нардепа Пономарьова наживаються на війні / © ТСН

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У це важко повірити, але безпринципні ділки навіть під час повномасштабного вторгнення завозили нафтопродукти з РФ в Україну, і може завозять досі. Журналісти дослідили шлях російських мастил із РФ через країни Прибалтики в Україну.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Хапуга.ua.

Що відомо про співпрацю нардепа Пономарьова та РФ

Чергове судове засідання щодо нардепа Олександра Пономарьова. До повномасштабного вторгнення РФ він, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Пономарьов перереєстрував підконтрольні йому підприємства — передусім завод із виробництва мастил «Агрінол» за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ РФ, а також організував виробництво «матеріальних цінностей» та їх передачу російським окупаційним військам. Мова тут про пальне для російських танків та мастила.

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Потужності компанії / © ТСН

«Тісно співпрацюють у Бердянську, там надавалося використання приміщення, забезпечувалася російська армія харчуванням, навіть паливними стильними матеріалами, а ЗМІ, які входили в орбіту і входять, напевно, в орбіту впливу нардепа, ретранслюють проросійські наративи і пропаганду. Слідство вважає, що зібрало достатньо доказів, аби довести провину нардепа у держзраді зокрема», — каже радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Дивно, але суд проходить без сторони обвинувачення. Пономарьов, трійка його адвокатів сидять готові до розгляду справи, а прокурора немає.

«Прокурор не з’явився, повідомлявся належним чином. Причина неявки прокурора невідома», — каже суддя Андрій Дрига.

Невже прокуратура не зацікавлена у всебічному розгляді справи та оголошенні вироку? Адже попри те, що Пономарьов у СІЗО більше 2 років — його справа наче завмерла.

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Генпрокуратура відповіла на наш запит відпискою. І що ще цікавіше — соратники Пономарьова, які раніше ручкались з ним і працювали на нього, та фірми з його орбіти досі заробляють на українських державних замовленнях і комерційних постачаннях, і більше того — дехто ще й спонсорує РФ.

Пономарьов, звісно, знає і може розкрити правду про так би мовити трансформації своєї бізнес-імперії. Але поки що він мовчить.

Що відомо про фірми із орбіти Пономарьова

Антимонопольний комітет України 21 січня 2025 року розпочав розслідування щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій проти ТОВ НВП «Агрінол» та ТОВ «Ресурс Ойл А».

Перша компанія «Агрінол» була головною в бізнес-імперії Пономарьова, якимось дивом збереглась після його арешту, веде сайт на російській мові з окупованого Бердянська та продовжує заробляти на Україні — на чолі з іншими, але вочевидь не чужими нардепу засновниками.

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“Агрінол” / © ТСН

Друга компанія — ТОВ «Ресурс ойл А» оперує складами й заводом в Гребінках під Києвом і тільки за півтора останні роки забрала державних тендерів Міноборони під 200 мільйонів гривень! Так, військові нашими з вами грошима платять «Ресурсу ойл А», який також пов’язують з Пономарьовим та його правою рукою — іншим колишнім нардепом Сергієм Валентировим.

Останній публічно казав, що консультує «Ресурс ойл А» і знайомий з його «командою». Про знайомства — правда, не збрехав.

Валентиров є на спільних фото з керівником та співвласником «ресурсу» Сергієм Слободяном. А раніше Слободян був директором фірми «ВС трейд 22», яка напряму одноосібно належить самому Валентирову.

Більше того, на всіх цих багатомільйонних тендерах Міноборони контактна особа «Ресурсу ойл А» — Попов Олексій. Який, як ми з’ясували, раніше був керівником відділу на заводі «Агрінол» Пономарьова в Бердянську, а зараз він є співвласником фірми «Тарко Україна» — разом з самим Валентировим.

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Податківцям добре відомо що фірми Попова («ТПК Автотрейд») та Валентирова («ВС трейд 22») постачають на базу «Ресурса ойл А» продукцію того самого НВП «Агрінол» зрадника Пономарьова.

«Всі його види бізнесу зараз керують різні люди. Але є один основний — це його права рука — це Валентиров Сергій, який так само на мою думку зрадник — на мою суб’єктивну думку», — каже громадський діяч, ветеран АТО Андрій Маджаров.

Андрій Маджаров — ветеран війни, який багато років досліджує діяльність групи Пономарьова — після того як у 2018 році його побратима Віталія Олешка з позивним «Сармат» вбили. І вбили, як вважає Маджаров, в інтересах і за вказівкою саме Пономарьова із Валентировим, оборудки яких викривав «Сармат».

«Є інформація, вона підтверджена зі слів людей, які бачили, що відбувалося в окупованому Бердянську, де Валентиров так само приймав участь і зі слів людей, які знаходились біля Валентирова Сергія в березні 22 року — він зустрічав з хлібом-сіллю ФСБ, керівників різних підрозділів воєнізованих», — каже ветеран.

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Чому при цьому питання у слідства є тільки до одного з двох ділків — Маджаров не знає й відверто дивується, як і тому, що фірми «Агрінол» та «Ресурс ойл А» продовжують заробляти в Україні сотні мільйонів, при цьому ймовірно влаштовуючі корупційні змови.

Тож зараз Антимонопольному комітету вкрай важливо довести зв’язок «Ресурс ойл А» та «Агрінолу», що ці компанії дійсно узгоджено вийшли на тендер. Тоді їх внесуть у реєстр — такий собі блеклист, який ведеться Антимонопольним комітетом, фактично заборонять наближатися до держзакупівель.

«Розгляд цієї справи наразі перебуває на етапі збору та аналізу доказів у справі. Це полягало у низці обставин, це сукупність обставин, які свідчать про те, що на етапі підготовки до процедури, подання конкурсних пропозицій і таке інше, суб’єкти узгоджували свою поведінку, тобто діяли узгоджено», — каже начальник Першого відділу досліджень і розслідувань Сергій Чухлєбов.

Цікаво, що Антимонопольний комітет, як з’ясувалось під час цього інтерв’ю — чомусь не бентежать зв’язки зазначених фірм з країною-агресоркою.

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«Цим займаються спеціальні правоохоронні органи, які вводять санкції, виявляють такі дії, які становлять загрозу для безпеки країни», — каже начальник Першого відділу досліджень і розслідувань Сергій Чухлєбов.

Компанія «Ресурс ойл А» каже, що не має стосунку до РФ

Тож якщо не Антимонопольному комітету, то правоохоронцям точно варто звернути увагу, серед всього іншого в цій історії, на ось цей документ. В ньому ТОВ «Ресурс ойл А» при подачі на тендер офіційно свідчить, що не має жодних зв’язків з РФ.

ТОВ «Ресурс-Ойл-А» раніше вже викликало питання у слідчих органів через можливі зв’язки з РФ. Приблизно у той самий час, коли арештували Пономарьова, в Гребінках, проводили обшуки.

Слідство підозрювало, що ця база — насправді, перевалочний пункт для мастил та олив, що через Прибалтику везуть в Україну з російських заводів по підроблених документах.

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Як бізнесмени працюють на Росію

«Клопотання СБУ про обшук базується на тому, що посадові особи ТОВ „Стенко“, ТОВ „Стенлі“ організували постачання мастил з РФ на територію України через територію країн ЄС із залученням низки іноземних компаній. При цьому нібито здійснювалася підміна документів походження товару та сертифікатів якості», — йдеться у розслідуванні.

Схема була досить проста — реально мастила й оливи вироблялися в Росії, звідти їх переправляли в країни Прибалтики, там підробляли документи про реальне походження сировини і потім відправляли її до України.

І все це за допомогою компаній, серед яких є PREMIUM OIL. І саме у цієї компанії напряму закуповував сировину й «Ресусрс ойл А».

Врешті власників фірм «Стенко» і «Стенлі» звинуватили у державній зраді і направили справу до суду. Тобто фактично проти двох фірм, які отримували сировину з Росії та тримали її на базі в Гребінках, відкрили кримінальне провадження, але сам «Ресусрс ойл А», який взагалі-то і оперує на цій базі, залишився поза справою.

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На території цієї компанії проводили обшуки, але якимось чином вона тоді оминула переслідування правоохоронців.

«Пан Потійко» — Сергій Федорович — новий персонаж в цій історії. Сергій — рідний брат і бізнес-партнер колишнього співзасновника ТОВ «Ресурс ойл А» Тараса Потійка.

Та ледь не головний постачальник нафтопродуктів на цю скандальну фірму.

«Це родина, яка дружить з Валентировим дуже довго, вони тримають спільний бізнес, але він, як завжди, оформлений не на Валентирова і Пономарьова. Вони вже прив’язані фактично по співпраці так само з РФ— так само по мастилах. Так само там є схеми, по яким вони співпрацюють з „ВС Трейдом“, „Ресурс Ойлом“, „Агрінолом“, росіянами і з усім тим, що пов’язано з держзрадником Пономарьовим та Валентировим», — каже громадський діяч, ветеран АТО Андрій Маджаров.

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Сергій Потійко є власником фірми «Нафталіта ЮАБ» у Литві, в Вільнюсі. Поставки мастил та олив з «Нафталіти» в Гребінки, як видно з реєстрів, великі й постійні.

Звідки сама компанія бере товар — згадаємо справу СБУ щодо російського палива через Прибалтику — і спробуємо дізнатись. Офіційно «Нафталіта» має знаходитись в цьому житловому районі. Проте там про Сергія Потійко нічого невідомо.

Не в квартирі, так у Facebook — журналісти таки знайшли Сергія Потійка — в мережі він, виявляється, великий патріот України. В той самий час в російських реєстрах він же — власник компаній, що працюють в окупованому Бердянську. На сайті російської податкової бачимо, що фірма «Еліт-комфорт» стоїть на обліку з 24 листопада 2022 року. 2023 — коли громадянин України Потійко переоформив фірму за російськими правилами і став одноосібним засновником, компанія почала приносити прибуток і платити податки — 97 тисяч рублів. Про 2024 рік дані поки що відсутні, але, за інформацією з наших джерел — цифра суттєво зросла і вимірюється вже мільйонами рублів.

Тобто — невже «пан Потійко» одночасно заробляє на українському бюджеті, продаючи через «Ресурс ойл А» Міноборони мастила, і фінансує своїми податками армію окупантів Путіна в Бердянську.

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«Ми намагалися зв’язатися з ділком та розпитати про те, як він живе з українським паспортом та платить податки в Росії, про зв’язки з Пономарьовим та Валентировим. Але він не відповідав на дзвінки, а повідомлення прочитав та проігнорував Можливо це тому, що Пономарьова зараз судять за добровільну співпрацю з окупантами. А бізнес Потійка якраз також схожий на добровільну співпрацю з окупантами», — йдеться у розслідуванні.

Також не відповідати на наші питання вирішили пан Слободян — офіційний директор компанії, та Сергій Валентиров, до якого врешті решт — хоче він того чи ні — тягнуться всі ниточки.

Фігурантам нашого розслідування дивним чином вдається оминати правоохоронців. Як і Валентирівському «Ресурсу», так і сім’ї Потійко, яка офіційно працює на Росію. Навіть, попри провадження Антимонопольного комітету, ця історія із постачанням з РФ та фінансуванням живе вкрай довго і чисельні розслідування не призвели ні до чого. Пономарьов 2 роки в СІЗО, але вироку так і не отримав, його соратники та компанії працюють як раніше, наповнюючи власні кишені та російський бюджет.

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