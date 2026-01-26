Як ексзаступник голови ОП Шурма заробив 141 мільйон на електриці: гучний скандал

Ростислав Шурма

Поки мільйони українців четверту зиму поспіль виживають у темряві та холоді під ударами російських ракет, топчиновники наживаються на енергетичному секторі. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму. Слідчі стверджують: він організував схему розкрадання 141 мільйона гривень бюджетних коштів через власний сонячний бізнес, який опинився в окупації.

Подробиці скандальної справи — у розслідуванні проєкту «Хапуга UA».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: УКРАЇНА - у холодній темряві, Ростислав ШУРМА — у шикарному ПЛЮСІ? ТАКОЇ ХИТРОЇ СХЕМИ ЩЕ НЕ БУЛО!

«Сірий кардинал» енергетики

Ростислав Шурма, колишній гендиректор «Запоріжсталі» та син проросійського екснардепа Ігоря Шурми, тривалий час вважався куратором ключових економічних процесів у країні. Хоча сам він публічно заперечував статус «сірого кардинала», в кулуарах його називали ідеологом націоналізації великих активів, як-от «Укрнафта» чи «Мотор Січ». Проте за ширмою реформ ховалася корупційна мережа.

Олександр Абакумов, детектив НАБУ: «Кошти за вироблену електроенергію надходили на особисті рахунки заступника керівника Офісу Президента та членів його родини. Він мав прямий вплив на "Запоріжжяобленерго", "Укренерго" та навіть координував роботу Міненерго через спеціальний комітет, який сам же і очолив».

Сонячні станції під контролем ворога

У 2019–2020 роках Шурма разом із братом через офшори встановили контроль над сонячними електростанціями в Запорізькій області. Площа їхніх панелей становила 110 гектарів — це як 110 футбольних полів. З початком повномасштабного вторгнення ці об'єкти опинилися під окупацією у Василівському районі.

Попри те, що зв’язок зі станціями було втрачено, а персонал евакуйовано, державна компанія «Гарантований покупець» продовжувала справно платити фірмам Шурми за «зеленим тарифом».

Схема «комерційного обліку»

НАБУ встановило, що підконтрольні Шурмі підприємства подавали неправдиві дані. Показники генерації завищували, беручи цифри «за аналогією» з минулими роками, навіть коли станції були повністю знеструмлені або розграбовані. Таким чином з бюджету було виведено понад 141 мільйон гривень за електроенергію, яку Україна ніколи не отримувала.

Електрика для окупантів

Найбільш шокувальним фактом розслідування є те, що станції Шурми не просто простоювали, а фактично працювали на ворога. Вироблена енергія йшла на потреби Запорізького залізорудного комбінату, який від літа 2022 року обслуговує окупаційну владу та військову промисловість РФ.

Ярослав Железняк, народний депутат України: «Ми проаналізували супутникові знімки. Окупанти спочатку почали розбирати ці дорогі панелі, а потім — повернули назад. Вони працювали фізично на захоплений металургійний завод, який працює на військову машину агресора. Окупанти точно не повертали б обладнання просто так».

Втеча до Європи та обшуки в Мюнхені

Після звільнення з Офісу президента восени 2024 року Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох дітей. Проте сховатися не вдалося: за сприяння німецьких колег детективи НАБУ провели обшуки в його помешканні у передмісті Мюнхена.

Своєї провини ексчиновник не визнає. Наразі він переїхав до Австрії — країни, яка відома своєю стриманою позицією щодо екстрадиції українських фігурантів.

За розкішне життя Ростислава Шурми заплатили українці — з власних кишень, сидячи в темряві під обстрілами.

