Як фарбувати великодні яйця без "хімії": "драконячі" крашанки і писанки-травлинки

Майстрині розповіли, як та чим фарбувати великодні яйця.

© pexels.com

Буряк, капуста, цибуля — і це не інгредієнти для борщу, а головні інструменти для створення великоднього декору. Цьогоріч користувачі соцмереж масово відмовляються від штучних барвників на користь натуральних.

Чим писанки відрізняються від крашанок, як зробити «драконячі яйця» та навіщо писанкарям оцет — кореспондентка ТСН Наталія Ткачук випробувала найпопулярніші методи на собі.

Писанка: оберіг, що створюється годинами

Майстриня Інна Бондаренко навчає писанкарства вже четвертий рік. Вона пояснює: писанка — це не просто декор, а справжній оберіг на врожай та здоров’я. Раніше їх робили на сирих яйцях, вірячи у їхню сакральну силу, сьогодні натомість вміст яйця переважно видувають.

Інна Бондаренко, писанкарка: «Яйце крутимо на себе, писачок — від себе. Є таке значення, що так ви віддаєте все найкраще яйцю. Якщо за радянських часів у дітей руки були пофарбовані — це означало, що вдома робили писанки, і за це всю сім’ю суворо карали».

Цьогорічний тренд — писанки-травлинки. Їх не фарбують, а витравлюють в оцті, що створює на шкарлупі незвичайний рельєф. Для цього ідеально підходять яйця французьких курей, які мають темний або навіть блакитний відтінок.

Крашанки: секрети насиченого кольору від фудблогерів

Якщо писанка — це витвір мистецтва для декору, то крашанки — це ті самі яйця, якими грають у забави та їдять за святковим столом. Фудблогерка Оля Лічко поділилася своїми улюбленими методами.

Топ-3 натуральних барвників:

  1. Куркума — дає яскраво-жовтий колір.

  2. Чай каркаде — фарбує у глибокий фіолетовий або сіро-синій («драконячі яйця»).

  3. Цибулеве лушпиння — класичний теракотовий колір.

Оля Лічко, фудблогерка: «Головний секрет насиченого кольору — залишити яйця в розчині до повного остигання, а краще — на ніч. Зранку не змивайте фарбу водою, дайте їм просто підсохнути».

Лайфгаки для ідеального результату:

  • Оцет — обов'язковий: додайте 1–2 столові ложки у воду під час варіння. Він допомагає натуральній фарбі «зчепитися» зі шкарлупою.

  • Рослинний орнамент: прикладіть до сирого яйця листочок петрушки чи кропу, щільно загорніть у марлю та варіть у цибулевому лушпинні. Вийде витончений природний візерунок.

  • Ефект сяйва: матові після фарбування яйця протріть серветкою, змоченою у звичайній олії.

  • Декупаж білком: вирізані з паперових серветок малюнки можна приклеїти до вже вареного яйця за допомогою звичайного яєчного білка — це безпечно та дуже красиво.

