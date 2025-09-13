ТСН у соціальних мережах

Як говорити з дітьми про війну: експерт з ментального здоров’я дав важливі поради

Фахівець наголосив, що дітям важливо чути правду, незалежно від їхнього віку

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Діти

Діти / © Фото з відкритих джерел

В Україні вже четвертий рік триває повномасштабна війна. Через постійні обстріли, трагедії та втрати багато батьків замислюються, як правильно говорити з дітьми про ці події та як виховувати їх у таких складних умовах.

Кандидат біологічних наук, співзасновник ініціативи «Змінотворці» та експерт із ментального здоров’я Петро Чорноморець у коментарі ТСН.ua наголосив: дітям важливо чути правду, незалежно від їхнього віку.

«Треба, щоб діти так чи інакше зрозуміли, що і як відбувається — що таке смерть, що таке ворог, що означає захист і чому він важливий. Інша справа — складність цієї правди, глибина розуміння, які потреби та які емоції ця правда може зачепити в людині, і чи готова вона в цей момент це опрацювати», — пояснив Чорноморець.

Фахівець підкреслює: головне завдання батьків — не приховувати реальність, а донести її в доступній формі, враховуючи вік та емоційну готовність дитини.

