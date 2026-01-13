Як і коли може закінчитися війна в Україні: експерти назвали сценарії

Військові експерти назвали варіанти тривалості війни Росії проти України / © ТСН

Реклама

В Украні пропонують продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів — до травня. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради вніс президент України Володимир Зеленський. Це може означати, що війна Росії проти України не закінчиться принаймі у першому кварталі 2026 року.

Водночас, аналізуючи поточну ситуацію, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку про те, чому в Україні не продовжили воєнний стан та мобілізацію на більш тривалий період.

«Воєнний стан продовжується невеликими «ривками», на 90 днів, а не, наприклад, на 2 роки, щоб подивитися на ситуацію. Війна може закінчитися і швидко, а може тривати і до кінця року», — каже Іван Ступак.

Реклама

До цього він додає, що якщо щось раптом станеться із очільником Кремля Володимиром Путіним, то війна «розвернеться» в абсолютно іншу сторону.

Війна проти України: ресурсів ще багато

Посилаючись на відкриті дані, Іван Ступак каже, що деякі з них стверджують про начебто спроможність росіян виготовляти орієнтовно 10-12 бойових літаків на рік.

«Цифри від аналітиків великі, але верифікації немає», — піддає їх сумніву Ступак.

Але, за його припущеннями, все ж таки є низка обставин, які зараз тиснуть на Росію та змушують принаймі обговорювати з американцями мирний план.

Реклама

«Можливо, в чомусь є якесь виснаження, яке ми поки що не бачимо. Не виключено, що вони володіють статистикою, яка свідчить про те, що, наприклад, протягом 3 місяців у них, росіян, буде все добре, а після цього періоду — погано, тому, наприклад, протягом певного періоду бажано війну якось завершити», — припускає Ступак.

Війна в Україні: гібридне закінчення

Також він не виключає, що цілком можливий гібридний варіант закінчення бойових дій.

«Наприклад, можливий такий варіант — штурмові дії на землі закінчились, а ракетні обстріли продовжились. Ця війна показала, що будь-який сценарій може бути реалізований», — прогнозує іван Ступак.

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов каже про можливі терміни закінчення війни наступне:

Реклама

«Ключовий фактор, який впливає на час ведення бойових дій — це ресурси. У росіян, на превеликий жаль, вони є — багато країн продовжують закуповувати у Росії газ та нафту, фінансуючи так звану СВО. Українські сили оборони продовжують працювати над тим, щоб максимально вихолостити наступальний потенціал російської армії. Але ми маємо бути готові до того, що окупанти будуть вдаватись до непопулярних рішень, щоб продовжувати війну. За незрозумілою логікою, для того щоб Росія вижила, вони вважають, що їм треба знищити Україну. При тому, що напала Росія, а не навпаки», — каже Селезньов.

Та продовжує: «Часові показники тривалості війни можно було б прораховувати за часів колишнього американського президента Джо Байдена, коли постачання військової техніки було сталим та передбачуваним. Зараз, зважаючи на певну ексцентричність американського лідера Дональда Трампа, розраховувати на сталу та беззаперечну підтримку дій України — ризиковано».

На думку експерта, Трамп часто ставить на ситуативного переможця.

«Наприклад, якщо є на полі бою успіхи у росіян, Трамп займає досить жорстку позицію щодо надання військово-технічної допомоги Україні. Якщо бачить на полі бою стагнацію та неймовірний рівень втрат росіян, то займає діаметрально протилежну позицію», — каже Селезньов.

Реклама

Крім того, експерт звертає увагу на те, що все частіше у війні проти України Росія задіює вихідців із Азії та Африки.

«Для того, щоб у «чорний день» використати свій потенціал», — каже експерт, натякаючи на те, що Путін готує підгрунтя для проведення масштабної мобілізації.

«Для цього потрібні кілька місяців «прокачки» мізків росіян», — зауважує Селезньов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Зеленський озвучив два можливих сценарії на 2026 рік.

Реклама



