Як категорично заборонено лікувати коронавірус: медикиня розповіла про небезпечний препарат

Медикиня закликала українців не лікувати коронавірус препаратами від грипу.

Коронавірус

Коронавірус

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська закликала українців не лікувати коронавірус препаратом озельтамівір (відомий як «Таміфлю» та його аналоги).

Про це вона розповіла у коментарі ТСН.ua.

Медикиня зазначила, що зараз українці масово приймають це препарат і нарікають на відсутність ефекту.

«Це — препарат від грипу. Мені дивно, що люди приймають його настільки масово. Можливо, хтось дає такі поради у мережі або навіть його призначає. Але це препарат суворо специфічної дії саме на вірус грипу, а на коронавірус він не має ніякого впливу. Пацієнти, які його приймали, скаржаться, мовляв, „не допомогло“, і противірусна терапія не дає результату. Звісно, бо противірусна терапія має бути спрямованою на збудника. Загалом, я розумію чому люди масово приймають цей препарат. Бо ситуація і справді складна — багато хворих, багато тяжких пацієнтів, люди потрапляють до реанімацій. Але це не причина приймати будь-що», — зазначає Ольга Голубовська.

Більше читайте за посилання: COVID-19 повертається — як лікувати: головні тези від інфекціоніста Ольги Голубовської

