Як Кіт Келлог "зупинив" масовані обстріли Києва: експерт назвав терміни путінської паузи

Військовий експерт Іван Ступак припускає, що не тільки Кіт Келог став причиною ймовірно тимчасового затишшя / © ТСН

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Після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Росія вже два дні масовано не обстрілює більшу територію України через візит представника президента США Кіта Келлога та через те, що Путін боїться Америки, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі для ТСН.ua назвав ще декілька причин такої паузи.

«Обстріли будуть у будь-якому разі. Рано чи пізно Кіт Келлог поїде, після чого обстріли почнуться. Думаю, що станом на зараз маємо комплекс причин для паузи — окупанти і остерігаються бити по Києву, і шукають цілі», — висловлює свою думку Ступак.

Він продовжує: «Поки що б’ють по інших регіонах (під ударом опинилися Харків, Вінниця і Кривий Ріг — Ред.), після чого можуть здійснити удар по Києву».

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За його словами, росіяни, власне, шукають цілі, по яких завдати удару.

«Вже були такі періоди, коли російська армія „кошмарила“ день і ніч, а потім влаштовувала певні паузи. Це означає, що у них немає розвіданих цілей. СБУ регулярно звітує про затримання коригувальників. Можливо, це (відсутність корегувальників — Ред.) не дає росіянам чітко визначитися, куди завдати удару. Для здійснення атаки треба зафіксувати на мапі, визначити завдання, перевірити інформацію про наявність, наприклад, цехів з виготовлення вибухівки. Можливо, агент надав фейкову інформацію. Це займає час», — каже експерт.

Крім того, Ступак додає, що є й очевидна річ — поки росіяни веріфікують чергові цілі, вони накопичують певну кількість повітряних засобів ураження.

Низка експертів звертають увагу, що напередодні 9 липня була тривала пауза, після чого Росія атакувала Україну 728 БпЛА, серед яких були і «Шахеди», і дрони-«обманки». Той обстріл став рекордним за кількістю повітряних цілей. Крім того, навздогін цим дронам Росія запустила по Україні в ту ніч 7 крилатих ракет і 6 «Кинджалів».

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У Мережі — десятки «мемів» і подяк Кіту Келлогу за можливість виспатися

Під час паузи між російськими обстрілами Києва та низки регіонів мешканці столиці та інших областей, які цими днями не потерпали від атак, створили низку жартівливих картинок, суть яких зводиться до того, що завдяки візиту Келлога є можливість почуватися відносно спокійно.

Одним з найпопулярніших став допис у соцмережах з пропозицією поселити Келлога на столичній Лук’янівці, яка час від часу потерпає від обстрілів.

Крім того, до себе Келлога покликали мешканці Харкова та Сум — просять його приїхати, щоб у них була можливість хоч трохи поспати.

Один з «мемів» щодо Кіта Келлога / Скриншот із соцмереж

Більшість «мемів» про те, що візит Келлога дав можливість відчути відсутність війни / Скриншот із соцмереж

Раніше повідомлялося про те, що Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні.

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