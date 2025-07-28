Як кияни після ударів РФ місяцями чекають на допомогу: що насправді відбувається з компенсаціями

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

Реклама

Лише у Святошинському районі Києва через обстріли росіян пошкоджено 224 багатоквартирних будинки. І ще 76 — приватних. Подекуди домівки киян місяцями стоять без вікон та дахів. А їхні власники не можуть отримати компенсацію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

У Києві в один із дворів на Святошино три місяці тому прилетіло кілька російських ракет. Відтоді від одного із будинків залишився тільки фундамент і деякі стіни. Ще майже 20 багатоповерхівок стоять «поранені»: без вікон і подекуди без дахів.



Вночі 24 квітня у двоповерхівку влучила північнокорейська балістична ракета вагою у тонну. Дві третини будинку склалися. 13 людей загинули. Серед них — троє дітей. Ті, хто тієї ночі вцілів — відтоді борються за повернення додому.

Реклама

Хрущівка, в якій мешкає Інна — у кількасот метрах від епіцентру удару. Через вибух, стіни будинку покосилися, отже замки у дверях, клинить чи не в кожній квартирі. Але за результатами експертизи — ця п’ятиповерхівка до життя придатна. Тому людей не відселяли, а отже, і грошей на оренду житла Інна не отримує. Поки що мешкає у знайомих.

Не знає, коли повернеться додому і чи можливо це взагалі, і Олена Ібрагімова. У дім Олени російський «Шахед» влетів серед ночі 4 травня. Це — приватний будинок на дві сім’ї. В одній частині мешкали Олена з чоловіком та мамою. В іншій — сім’я Ганни: чоловік, донька, онуки. Російський дрон влучив у дитячу. Документи Ганни на будинок згоріли. Вона все ще їх відновлює. У випадку Олени — право власності теж лише на папері. Будинок купувала ще в нульових. І як виявилося — із неточностями у техпаспорті. Тож довелося переоформлюватися. А це — час.

«Тому люди повинні розуміти і готуватись. У нас в країні війна і документи повинні бути готові. У неї документи не до кінця готові. Приміщення це — неприватизоване», — каже голова Святошинської РДА у м. Києві Георгій Зантарая.

«На підставі того, що у них є право власності на будинок, їм дали можливість приватизувати земельну ділянку. Потрібно зареєструвати в реєстрі речових прав, право власності, тому що воно до 2013 року, у них з 2002-го і з 2003-го відповідно. Подати заявку в Дію сервіс єВідновлення — на компенсацію», — каже приватна нотаріуска у м. Києві Вікторія Дерев’янко.

Реклама

Далі комісія від міста має оцінити збитки. Якщо за цим рішенням, відновити дім буде неможливо, що найімовірніше, втрачене майно держава компенсує сертифікатом на нове житло. Сума залежатиме від оцінки зруйнованого. Натомість від права власності на цей будинок доведеться відмовитися. Але земля все ж залишиться — їхньою.

Ситуації, коли поруйноване житло все ж не приватизували завчасно — таки трапляються, твердять у Святошинській РДА. Як у от у випадку власників кількох знищених квартир тієї ж двоповерхівки, яку балістична ракета рознесла у квітні. Та навіть у цій ситуації — здобути компенсації все ж можна, пояснює юристка. Але — вже через суд.

«Раджу звернутися у районну адміністрацію, це Святошинського району. Їм буде відмова на приватизацію, вони не зможуть приватизувати майно, якого не існує. І потім з цією відмовою, з підтвердженням їх місця проживання, пропискою, йти звертатись до суду», — каже приватна нотаріуска у м. Києві Вікторія Дерев’янко.

Рішення суду, на здобуття якого можуть піти місяці, і стане можливістю подання заявки на єВідновлення у Дії. Доти решта власників зруйнованих квартир у цьому будинку найімовірніше отримають сертифікати на житло. А знищений дім місто збирається відбудувати. Як і сусідню п’ятиповерхівку.

Реклама

Натомість решта менш постраждалих довкола будинків — це відповідальність району. Дахами і вікнами у під’їздах займається держадміністрація та міжнародні благодійники. Разом вже відновили 18 дахів. Ще 11 — на черзі.

Але встановлення вікон у квартирах, наголошують в РДА, це вже відповідальність власників житла. Які можуть скористатися допомогою благодійних фондів або ж, як у випадку Інни — чекати на єВідновлення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 новини 25 липня. Закон про НАБУ СКАСУЮТЬ? Що каже Зеленський. СТРАХІТТЯ у Харкові