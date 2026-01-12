Як Київ оговтується після масованих обстрілів: життя у холодних квартирах та без світла

Наслідки атаки на Київ / © Associated Press

Реклама

Вибиті шибки, випалені автівки та понівечені фасади — столиця оговтується від чергових нічних нальотів. Поки на Шулявці рятувальники гасять наслідки влучання дрона, мешканці Дніпровського району вже четверту добу намагаються зігріти свої оселі після ракетного удару 9 січня.

Як виживають кияни в розбитих будинках — бачила кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Солом’янський район: випалені двори та розбиті цивільні споруди

Нічна атака «Шахедів» залишила чергові рани на тілі столичної Шулявки. У Солом'янському районі російський дрон влучив у цивільну споруду, спричинивши масштабну пожежу, яку рятувальники гасили кілька годин.

Реклама

На іншій локації того ж району уламки впали прямо у двір багатоповерхівок. Вибухова хвиля понівечила понад десяток запаркованих автівок киян та вибила вікна в оселях.

Дніпровський район: вікна у фанері та «+12» у квартирах

У житловому комплексі в Дніпровському районі, який постраждав від атаки 9 січня, люди власними силами прибирають територію та забивають вікна фанерою.

Мешканець будинку: «В мене вибило вікно. Я коли прилетіло — почав бігти у ванну, і осколки прилетіли у стіралку, застрягли там. Опалення в той самий день з’явилось, а світло погано, вода є».

Попри відновлення комунікацій, у квартирах, де замість скла плівка та фанера, тримається низька температура.

Реклама

Мешканець будинку: «Ми живемо через пару під’їздів, були в підвалі — нам повезло. Живемо на 16 поверсі, то у нас +12 зараз, якось так адаптуємось».

Четверта доба без тепла

У сусідніх будинках ситуація ще складніша. Деякі під’їзди вже четверту добу живуть повністю без опалення. Родини змушені «барикадуватися» в одній кімнаті, щоб зберегти хоча б мінімальне тепло.

Батько з дитиною: «Ми у четвертому парадному живемо, не так відчувалося [вибух], но те, що нема опалення — то проблема. Вкутуємося, живемо в одній кімнаті».

Медицина на генераторах

Попри руйнування, київський бізнес та заклади медицини демонструють неймовірну стійкість. Приватна клініка, в якій вибило шибки, вже приймає пацієнтів.

Реклама

Працівниці клініки: «Відновили роботу дуже оперативно, наші керівники замовили все. О 10-й годині ми вже "шилися" [зашивали вікна]. Дочекаємося весни, але приймати пацієнтів ми вже можемо. Ми зараз на генераторі, на батареях... працює, але вистачає на 5-6 годин».

Масована атака дронами та ракетами завдала значних збитків інфраструктурі міста. Наразі найскладніша ситуація із відновленням енергопостачання та тепла зберігається на лівому березі столиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ не ВСТИГАЄ ВІДНОВЛЮВАТИСЬ між УДАРАМИ! КІЛЬКА ДІБ БЕЗ СВІТЛА І ТЕПЛА і НОВИЙ УДАР