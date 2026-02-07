Як мороз і блекаути вплинули на оренду житла у Києві: чого чекати далі

Морози та блекаути у Києві вплинули на ринок оренди житла / © ТСН

Через відсутність тепла у частині багатоповерхівок у Києві, переважно на лівому березі столиці, деякі з киян, які мають там власне житло, почали шукати квартири для короткотривалої оренди в тих районах, де опалення є.

Крім того, як з’ясував ТСН.ua, окремі власники квартир, де немає опалення, зменшили вартість оренди заради того, щоб квартиранти залишались.

Так, днями в соцмережі з’явився допис киянки Ірини Нагорної, яка допомагала своїй знайомій, мешканці столичної Дарниці, знайти в оренду житло, в якому зараз є опалення.

«У будинковому чаті їм сказали, що для них опалювальний сезон вже завершено», — написала киянка та звернулась до учасників однієї з великих інтернет-спільнот з проханням допомогти її знайомій, викладачці англійської мови, знайти комфортне тимчасове житло в оренду.

«Моя знайома мешкає на Дарниці, дуже близько до тієї ТЕЦ, яка дуже постраждала (внаслідок російського удару — ред.). У помешканні немає опалення, не було світла. Ця людина шукає можливість перезимувати. Її пошуки мали успіх», — розповіла нам Ірина Нагорна.

Своєю чергою, власник однієї з квартир у «хрущівці» поблизу станції метро «Дарниця» Олександр Яблонський розповів нам, що з урахуванням ситуації сам запропонував своїй квартирантці нижчу ціну за оренду однокімнатної квартири.

«Було 9 тисяч гривень на місяць, а тепер я зменшив ціну до 7 тисяч. Вважаю, що пошук нових квартирантів буде не з легких, тому висунув таку пропозицію. Моя квартирантка відповіла, що розгляне таку ціну та надасть відповідь», — каже власник квартири.

Ще одна киянка, яка мешкає на столичних Березняках без опалення від 9 січня, розповіла в коментарі для ТСН.ua, що у неї так склалися обставини, що не встановила бойлер, тому час від часу користується пропозицією друзів і щотижня їздить до них у передмістя приймати ванну.

В той же час київські ріелтори кажуть, що масової тенденції переселення киян з неопалювальних будинків поки немає. Вони не виключають того, що окремі родини, які, наприклад, мають маленьких дітей, тимчасово виїхали у комфортні умови, але станом на зараз є бажаючі, які цікавляться купівлею квартир у тих будинках, де опалення сьогодні відсутнє.

«Я більше спеціалізуюсь на продажі квартир, ніж на оренді. Зараз нормально продаються квартири і на лівому, і на правому березі Києва. Клієнти орієнтуються на те, кому що зручніше. Але якщо нерухомість розташована ближче до якихось підприємств, де можуть бути прильоти, то там, можливо, і знижують ціну. Але загальної тенденції немає, тому як вважають що складні обставини — вони тимчасові», — каже ріелторка Олена Бондарук.

Резюмуючи, вона додає, що загалом ринок оренди в столиці зараз не дуже активний.

«Гарні квартири, які раніше здавались швидко, зараз здаються довго. Після того, як розпочались відключення опалення, то багато хто з мешканців передмістя вирішив жити поки у себе вдома. Наприклад, у нас зірвались окремі угоди. Йдеться про тих, хто планував винаймати житло, але на ці їхні рішення вплинули комунальні проблеми», — уточнила Олена Бондарук.