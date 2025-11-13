Як на фронті будують фортифікації: військові ЗСУ відверто розповіли

Будівництво фортифікацій / © ТСН

Інженери 118 бригади працюють за 10 кілометрів від фронту, аби якнайшвидше облаштувати артилерійські позиції. За день багатотонна техніка переживає з десяток ворожих атак.

Кореспондентці ТСН Дарії Назаровій вдалося побачити, як працюють військові інженери.

«Поки небо чисте від ворожих дронів, бійці 118 механізованої бригади займаються облаштуванням позиції. Вже зовсім скоро на цьому місці буде готовий капонір для самохідної артустановки», — каже кореспондентка ТСН.

Екскаватор значно пришвидшує процес, але має і недоліки. Перший і найголовніший — машину важко сховати від ворожих дронів. Для захисту від них хлопці використовують детектор дронів, який прозвали «Чуйкою».

«Їхали з позиції, вже назад вертались додому і побачили, що летить. 4 кілометра мабуть гнався за нами. Ми в балку спустились, зв’язок пропав, чи батарея в нього здохла, то він там упав», — каже військовий «Дизель».

Втім техніка і сама страждає через російські обстріли. У квітні під час обстрілу згорів трактор інженерів — бійці дивом не постраждали.

А нещодавно вже поруч з цим екскаватором впала російська авіабомба. Машину посікло уламками але її вже встигли відремонтувати та вставити нове скло. Але сліди обстріли хлопці знаходять у машині досі.

Боєць з позивним «Механік» в інженерних військах вже 3 роки. Боронити країну пішов не один, а з братом.

За час служби «Механік» з побратимами облаштував зо дві сотні артилерійських позицій.Робота важлива — бо захищає техніку та військових.

