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Як на передовій рятують життя українським воїнам та яких поранень зараз найбільше
Росіяни активізувалися на фронті та постійно наступають. Через дії окупантів побільшало поранень через ворожі дрони.
На фронті військові медики рятують життя захисникам України. Лікарі кажуть, що найбільше поранень зараз саме через FPV-дрони.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
На операційному столі приходить до тями Дмитро. Він тяжкопоранений. Але так хочеться, щоб рідні вдома саме від нього дізналися — так, він поранений, але точно житиме і скоро обійме своїх. Хірург Ігор записує довгий перелік поранень у карту і пояснює — його пацієнтові ще дуже пощастило.
«Я була на цьому пункті надання допомоги восени — тоді тут було багато медиків, ще більше пацієнтів. Тепер — тільки група хірургів і пацієнти, яким допомога потрібна негайно. За важкопораненими приїжджають групи МОАС — це міжнародний благодійний фонд, який займається евакуацією», — каже Наталія Нагорна.
Максим Пліс — лікар-анестезіолог. Він розповідає — у них роботи побільшало. Більшість лікарів звідси довелося перевести подалі від лінії фронту, бо в місці, де ми перебуваємо, стало занадто небезпечно.
«Те, як тепер близько фронт і бойові дії, ми відчуваємо й на собі. У наш бік летять авіабомби, від їхніх „прильотів“ трусяться стіни та тріщать вікна. Разом з нашими медиками ми йдемо до укриття під землю — сюди ми спускатимемося ще не раз», — каже Наталія Нагорна.
Лікарі сміються і жартують з колегою, якого обстріл застав у душі. Після обстрілу за графіком вечеря — змога поїсти, поки немає поранених. Після вечері знову до укриття — гудуть «Шахеди», гавкають собаки та лунають постріли.
Ця ніч минає в очікуванні. У лікарів робота починається о 5 ранку — поранені двоє бійців.
За всі пункти надання допомоги на цій ділянці фронту відповідає лікар Амір. Каже, поранених найбільше саме через FPV-дрони. Бійцям нічого не загрожує. Поранення легкі, до лікарів їх доправили швидко, менше ніж за 20 хвилин, і так само швидко приїхала евакуаційна бригада МОАС. Але так буває не завжди: інколи на допомогу доводиться чекати багато днів.
Вже за кілька годин у лікарів новий пацієнт — постраждав від скиду з дрона. Поки цьому бійцю надаватимуть допомогу і готуватимуть його до евакуації, по населеному пункту прилетять авіабомби та реактивна артилерія.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 16 ТРАВНЯ. Стамбул-2, вибухи, пекло фронту та останні дзвоники!