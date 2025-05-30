Як на передовій рятують життя українським воїнам та яких поранень зараз найбільше

Госпіталь

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На фронті військові медики рятують життя захисникам України. Лікарі кажуть, що найбільше поранень зараз саме через FPV-дрони.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

На операційному столі приходить до тями Дмитро. Він тяжкопоранений. Але так хочеться, щоб рідні вдома саме від нього дізналися — так, він поранений, але точно житиме і скоро обійме своїх. Хірург Ігор записує довгий перелік поранень у карту і пояснює — його пацієнтові ще дуже пощастило.

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«Я була на цьому пункті надання допомоги восени — тоді тут було багато медиків, ще більше пацієнтів. Тепер — тільки група хірургів і пацієнти, яким допомога потрібна негайно. За важкопораненими приїжджають групи МОАС — це міжнародний благодійний фонд, який займається евакуацією», — каже Наталія Нагорна.

Максим Пліс — лікар-анестезіолог. Він розповідає — у них роботи побільшало. Більшість лікарів звідси довелося перевести подалі від лінії фронту, бо в місці, де ми перебуваємо, стало занадто небезпечно.

Порятунок пораненого / © ТСН

«Те, як тепер близько фронт і бойові дії, ми відчуваємо й на собі. У наш бік летять авіабомби, від їхніх „прильотів“ трусяться стіни та тріщать вікна. Разом з нашими медиками ми йдемо до укриття під землю — сюди ми спускатимемося ще не раз», — каже Наталія Нагорна.

Лікарі сміються і жартують з колегою, якого обстріл застав у душі. Після обстрілу за графіком вечеря — змога поїсти, поки немає поранених. Після вечері знову до укриття — гудуть «Шахеди», гавкають собаки та лунають постріли.

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Ця ніч минає в очікуванні. У лікарів робота починається о 5 ранку — поранені двоє бійців.

За всі пункти надання допомоги на цій ділянці фронту відповідає лікар Амір. Каже, поранених найбільше саме через FPV-дрони. Бійцям нічого не загрожує. Поранення легкі, до лікарів їх доправили швидко, менше ніж за 20 хвилин, і так само швидко приїхала евакуаційна бригада МОАС. Але так буває не завжди: інколи на допомогу доводиться чекати багато днів.

Вже за кілька годин у лікарів новий пацієнт — постраждав від скиду з дрона. Поки цьому бійцю надаватимуть допомогу і готуватимуть його до евакуації, по населеному пункту прилетять авіабомби та реактивна артилерія.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 16 ТРАВНЯ. Стамбул-2, вибухи, пекло фронту та останні дзвоники!