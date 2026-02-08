Як "накрутити" пенсію в Україні: законні механізми збільшення виплат

Пенсія в Україні

Реклама

Якщо ви ще не вийшли на пенсію або тільки плануєте це зробити, є три дієвих способи підвищити майбутні виплати в Україні.

Про це розповідає ТСН.ua.

Так, якщо вам бракує страхового стажу, ви можете самостійно сплачувати внески через вебпортал ПФУ. Ви самі визначаєте суму та періодичність. Навіть невеликі регулярні платежі можуть суттєво «підтягнути» ваш страховий стаж і коефіцієнт заробітку.

Реклама

Відтермінування виходу на пенсію

Це варіант для тих, хто має сили працювати далі. Якщо ви досягли пенсійного віку, але не пішли на відпочинок, ваша пенсія зростатиме за кожен місяць затримки:

На 0,5% за кожний повний місяць — якщо відстрочка до 5 років.

На 0,75% за місяць — якщо працюєте понад 5 років після 60.

Благодійні пожертви

Будь-хто може зробити персоналізований внесок на користь конкретного пенсіонера. У такому разі 70% суми піде обраній людині, а 30% — у загальний «котел» ПФУ. Це легальний спосіб для дітей чи онуків офіційно збільшити виплати своїм рідним.