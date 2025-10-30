Як обрати натуральний сир: на що звернути увагу і який не варто їсти

Сир / © ТСН

Моцарелла, брі, пармезан, чеддер, камамбер, дорблю, фета — вибір сирів сьогодні просто величезний. На прилавках можна знайти і молоді, і витримані, і крафтові з додаванням трав чи спецій.

Сир до смаку і дорослим, і дітям. Але за цим різноманіттям важливо не забути: не кожен сир однаково корисний, і не кожен варто їсти без розбору.

Як обрати справжній, якісний продукт, який буде не лише смачним, а й корисним? А який сир взагалі не можна їсти і краще залишити на полиці?

Як обрати корисний сир і як його зберігати

Коли йдеться про натуральний сир, тобто без консервантів чи стабілізаторів, запам’ятайте просте правило: він не буває «трішки зіпсований». Якщо запах або смак дивні — все, краще не ризикувати. Про це добре знає наша героїня, власниця сироварні «4cheese”Євгенія Пархомчук.

«Натуральний продукт не може бути трішки зіпсований. Тому що там немає ніяких утримуючих факторів, які б затримували його непридатність. Ви одразу за присмаком і за запахом можете визначити, що продукт зіпсувався.», — каже Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

Зберігати сир — це ціла наука. Тверді сири, як пармезан чи чеддер, — справжні довгожителі. Завдяки низькому вмісту вологи вони можуть спокійно лежати до двох тижнів, але важливо правильно їх загортати — найкраще у харчову плівку, щоб не пересихали. Зберігати їх варто в задній частині холодильника, де температура найстабільніша. А от з м’якими сирами, як моцарелла, все трохи складніше.

«Якщо це фреш-група без доданої солі, там, моцарелла, бурата, це — 5 діб. Зберігати в холодильнику — до 8 градусів температура має бути. Якщо там є розсіл, то в розсолі зберігати. Він не дуже любить різких перепадів температури. Ніяких супер умов не потрібно для зберігання. Зазвичай ми невеличке пакування робимо для того, щоб клієнт міг за декілька днів з’їсти і прийти знову», — розповідає Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

Як в Україні виготовляють смачний сир

Сир від «4cheese»

У супермаркеті сир може лежати місяцями, а смак часто не такий, як ми очікуємо. Все через домішки, які тримають його, так би мовити, «живим». Крафтовий сир, як у Євгенії, — це зовсім інша історія. Тут терміни зберігання коротші, але кожен шматок насичений справжнім смаком.

Почалося все 10 років тому з пристрасті до натуральних продуктів. Сьогодні «4cheese”— це команда, яка виробляє десятки видів сирів, має більше 60 позицій на своїх прилавках. Тут вірять, що якісний продукт починається з турботи про кожну деталь — від фермерського молока до пакування.

«Це мрія мого тата — мати виробництво. Він багато років займався молоком. І вже коли сировина стала не така актуальна на ринку великотоварного молока, то ми замислилися над тим, щоб зробити виробництво. І потроху почали будувати, готувати. Багато спроб і помилок було», — каже Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

Поступово бізнес змінювався. Компанія вибрала шлях крафтового виробництва, роблячи ставку на контроль якості, унікальні рецептури й близькість до клієнтів.

«Десять років тому ми почали. Так, щоб він став вже на рейки і поїхав, то це десь років п’ять тому, коли ми трохи змінили напрямок і повністю пішли у крафт. Спочатку вагались, чи хочемо бути більше гуртовим виробником і робити на масовий ринок, працювати з крупним ритейлом. Або ми хочемо розвивати крафтовий напрямок і працювати офлайн, мати свої локації. І от коли вже визначились, то, у принципі, все стало більш-менш добре», — ділиться Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

У центрі цієї трансформації — щоденна праця, системні управлінські рішення та гнучкість. Команда «4cheese» — це 12 працівників. Аби продукт гарно продавався і про нього знали якнайбільше людей, пані Євгенія також співпрацює із контент-креаторами та ІТ-фахівцями. Засновниця підприємства особисто контролює замовлення, планування виробництва, логістику та щодня об’їжджає локації, щоб бути в курсі всіх моментів.

«Починається з того, що я прокидаюсь дуже рано, плануємо виробництво, бо ми працюємо кожен день. Залежно від того, що ми продали вчора, — готуємо сьогодні. Я передивляюсь замовлення від локацій. Добре, що наші працівники вже можуть самі трошки зранку розпланувати свій день, але я можу скоригувати. Обов’язково, це найперше, де б я не була, у відпустці, у відрядженні чи просто захворіла, або це базовий мій день звичайний», — розповідає Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

За словами пані Євгенії, коригування і планування виробництва — це основна робота. Далі — поїздки до офісу, розмови з бухгалтером і відвідування усіх виробничих точок. Водночас на виробництві постійно виникають нові виклики — від поломок обладнання до змін у попиті. Часто власниці компанії доводиться самостійно вирішувати операційні питання — від закупівель до логістики. Однак, серед усієї щоденної метушні у пані Євгенії є свій особливий момент тиші. Момент, коли народжується продукт.

«Сир — це медитативний процес, і сир навчив мене бути спокійною, врівноваженою, бо молоко не любить, коли ти знаходишся в якихось негативних емоціях, коли ти якось знервований. Тому перше, коли мені треба заспокоїтися, я приходжу варити сир. Це дійсно так. Тут, як кажуть, заземляюся, сповільнююсь. Це у мене про виробництво», — наголошує Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

Якість тут — не просто гасло, а конкретна дія. Вона втілюється у відмові від консервантів і стабілізаторів, у точності рецептури та контролі кожного терміну зберігання. Продукція створюється виключно з натурального молока, без домішок, а смак — результат постійних експериментів, технологічної гнучкості та уваги до побажань клієнтів.

«Наші клієнти кажуть про те, що це відрізняється за смаком. Відчувається чистий, вершковий присмак. Ми працюємо без домішок, без жодних консервантів, без стабілізаторів. Ми маємо короткі терміни зберігання. Це одна з причин, чому ми не працюємо з ритейлом і не пішли цим шляхом. Наш сир створений з любов’ю. Це невеличке виробництво, яке може змінюватись під смаки клієнта і задовольнити точково кожного. Ми можемо зварити різного формату бурату, нарізати різний шматочок, додати різний смак до вершкового сиру, різні терміни зберігання зробити. Це підлаштовується під кожного нашого поціновувача. Це найголовніше, що нас відрізняє», — підкреслює Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

Що змінилось у компанії після початку війни

Контроль за продукцією став складним, коли почалась повномасштабна війна. Усе змінилось і в країні, і на підприємстві. Потрібно було не просто зберегти виробництво, а пристосуватись до нових умов, де жодна система не працювала як раніше.

«Я вважаю, що ми стали більш патріотичні всі. Особисто я. Ми стали купувати українські бренди, українське виробництво підтримувати активно. Я на цьому наголошувала. Це моя така внутрішня філософія. Ми дуже багато, саме наша родина, купуємо фермерське виробництво, щось власновирощене і так далі. Була якась міграція клієнтів, звичайно. Хтось приїжджав, хтось їхав назад. Але найприємніше, що ми відчули, це підтримка з-за кордону. Люди пишуть, що вони сумують», — каже Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

Як Райффайзен Банк допомагає під час війни

За останні роки великим викликом стала не лише війна, а й посушливе літо. Аби якісний український продукт потрапив до споживача навіть у спеку, потрібні не лише руки майстрів, а й надійні партнери. Тут за справу взявся Райффайзен Банк.

«Хтось з менеджерів зателефонував, запропонував зустріч. Ми зустрілися, нам запропонували цікаві, я так думаю, на той момент умови. І так ми почали співпрацювати, і от вже скільки років плідно працюємо», — каже Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

При виборі банку команда «4cheese» орієнтувалася на стабільність, відповідальність і міжнародні стандарти.

«У той період обирали найнадійніший банк. І так як Райффайзен Банк — це європейський банк, то звернули увагу саме на нього. Здається мені, що це був період, коли там були якісь проблеми з банківською системою. І от Райффайзен Банк проявив себе. Він і зараз входить у топ-5 найкращих, і тоді також він тримав цю планку. Ми так і обрали — за надійністю», — наголошує Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese»

Це партнерство переросло у спільні рішення: фінансування, кредитування, підтримку розвитку.

«Ми придбали автомобіль-рефрижератор, який розвозить нашу продукцію, який доставляє нашу сировину на наш цех», — зазначає Євгенія Пархомчук, співвласниця компанії «4cheese».

Для компанії, яка працює з чутливою до умов зберігання продукцією, логістика — критично важлива. Тож придбання рефрижератора стало частиною стратегії стабільності: він забезпечує контроль температури як під час доставки сировини, так і готової продукції. У Райфі кажуть — надали підприємству найкращі умови кредитування. \

«До мене звернувся керівник відділення і каже, що дуже цікавий кейс. Потрібно пропрацювати із клієнтом, зрозуміти що саме за кредит хоче клієнт. Проаналізувавши, я ухвалив рішення. Ми йому даємо швидкий кредит на поповнення обігових коштів та розвиток бізнесу. Кредит дуже унікальний, можна знімати гроші як готівково, так і безготівково. Залежно від цілей кредитування», — розповідає Дмитро, менеджер Райффайзен Банку.

До слова, для бізнесів, які прагнуть розвиватися, банк пропонує щось більше за стандартні послуги. Наприклад, еквайринг.

«Це мастхев для сучасного бізнесу. Ми пропонуємо швидке підключення, прозорі тарифи та цілодобову технічну підтримку. Це дозволяє підприємцям приймати оплату картками Apple Pay, Google Pay і не втрачати клієнтів. Також у нас є декілька видів еквайрингу. Ми кожен день користуємося цим. У великих мережах роздрібних для придбання продуктів харчування та іншого. І також через інтернет-еквайринг. Це сплата через картку, наприклад, комунальні платежі і таке інше», — каже Дмитро, менеджер Райффайзен Банку.

Технологічні рішення — це лише частина підтримки. У фокусі Райффайзен Банку — довгострокове партнерство з підприємцями.

«Ми віримо в український бізнес. Ми розуміємо, що саме підприємці — це двигун економіки. Тому адаптували ризик-моделі, запустили програми з державною гарантією і продовжили фінансування. Навіть у найважчі місяці. Це не просто про гроші. Це про довіру, відповідальність і спільну боротьбу за майбутнє», — наголошує Дмитро, менеджер Райффайзен Банку.

«4cheese» — це приклад того, як український бізнес може рости, коли має підтримку. Райффайзен Банк допомагає підприємцям будувати справи, що мають смак — смак успіху, віри й розвитку разом з Україною.