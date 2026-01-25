Як отримати безкоштовні квитки на поїзд: покрокова інструкція

Безкоштовні квитки Укрзалізниця / © ТСН.ua

Українці отримали можливість подорожувати країною практично безкоштовно. «Укрзалізниця» запустила програму «3000 км Україною» (УЗ-3000), у межах якої кожен може отримати бонусні кілометри для поїздок залізницею всередині країни. Їх можна обміняти на квитки й вирушити у подорож без витрат на дорогу.

Як скористатися цією можливістю, куди можна поїхати — читайте у матеріалі TСН.ua.

Що таке програма УЗ-3000

Програма «3000 км Україною» була запущена наприкінці 2025 року як частина пакету «зимової підтримки» українців. Її мета — стимулювати внутрішній туризм та підтримати мобільність громадян у «низький» сезон, зокрема мешканців прифронтових зон та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У межах програми користувачі отримують бонусні кілометри, які фактично працюють як валюта для купівлі залізничних квитків.

На цю програму не виділяли додаткових коштів з держбюджету. Рішення Уряду передбачає компенсатори, щоб «Укрзалізниця» отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.

Назва соціальної програми «УЗ-3000» походить від цифри 3000 кілометрів.

Ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди-зворотно з Запоріжжя до Ужгорода.

Хто може скористатися та як отримати 3000 км

Участь у програмі доступна кожному повнолітньому українцю, який має застосунок «Укрзалізниці» та зареєстрований у програмі лояльності. Після активації спеціальної пропозиції користувач отримує бонусні кілометри, які можна обмінювати на квитки для внутрішніх поїздок.

Кілометри зараховуються автоматично та дозволяють повністю покрити вартість квитка. Тобто за певними маршрутами подорож може обійтися взагалі безкоштовно.

Як отримати безкоштовні квитки: покрокова інструкція

Щоб скористатися пропозицією, вам не потрібно йти до каси — усе відбувається в смартфоні:

Оновіть застосунок «Укрзалізниця» до останньої версії. Пройдіть верифікацію через «Дія.Підпис» (це обов’язково для підтвердження особи). Натисніть на банер «3000» у нижній частині екрана та оберіть «Взяти участь». Шукайте поїзди з позначкою «3000». При бронюванні система запропонує списати кілометри замість грошей.

Програма діє в «низький сезон» (січень-лютий, жовтень-листопад), коли навантаження на залізницю менше, тому зараз — ідеальний час для поїздки.

Що важливо знати:

Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо.

Діти від 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у «Дії» (додайте свідоцтво про народження дитини).

За програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей.

Найбільшу кількість місць «Укрзалізниця» пропонуватиме насамперед у низький сезон (лютий, жовтень, листопад).

Згідно з умовами програми, ліміт у 3000 км доступний для використання до 23 грудня 2026 року.

Невикористаний залишок від 3000 км Україною надалі можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» в програмі лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Цей функціонал з’явиться в застосунку УЗ у 2026 році.

Куди можна поїхати за бонусні кілометри

Програма діє на більшості популярних внутрішніх маршрутів. З Києва за бонуси можна дістатися до Львова, Одеси, Харкова, Дніпра, Вінниці, Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Тернополя, Полтави та інших міст.

Для прикладу, відстань між Києвом і Львовом становить приблизно 540 км в один бік. Тобто поїздка туди й назад «коштує» близько 1080 бонусних кілометрів. Відповідно, 3000 км вистачить щонайменше на дві повноцінні подорожі до Львова і назад або на кілька поїздок у різні регіони України.

На першому етапі програми квитки доступні на такі 24 поїзди:

№101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ),

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів,

№109/110 Львів — Миколаїв,

№115/116 Суми — Київ,

№121/122 Миколаїв — Київ,

№127/128 Львів — Запоріжжя,

№141/142 Івано-Франківськ — Чернігів,

№143/144 Суми — Рахів,

№39/40 Солотвино — Запоріжжя,

№45/44 Харків — Ужгород,

№47/48 Запоріжжя — Мукачево,

№51/52 Одеса — Запоріжжя,

№53/54 Дніпро — Одеса,

№61/62 Дніпро — Івано-Франківськ,

№773/774 Київ — Конотоп,

№87/88 Ковель — Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів — Чернігів,

№895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків — Ясіня,

№17/18 Харків — Ужгород,

№41/42 Дніпро — Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків — Київ,

№723/722 Харків — Київ,

№731/732 Запоріжжя — Київ.

Вікенд у Львові: скільки це коштує для двох

Програма «УЗ-3000» відкриває можливість спонтанних і бюджетних мандрівок на вихідні. Один із найпопулярніших напрямків — Львів.

Якщо скористатися бонусними кілометрами, дорога з Києва до Львова і назад для двох дорослих може обійтися у 0 гривень. Без програми вартість квитків у плацкарті стартує приблизно від 350 гривень, у купе — від 500 — 700 гривень, а в люксі може перевищувати 1 000 гривень.

Основні витрати припадають на проживання та харчування. Дві ночі у хостелі коштуватимуть від 950 гривень, у готелі середнього класу — від 2 000 до 5 000 гривень. Апартаменти у центрі міста зазвичай обійдуться в межах 1 000 — 8 000 гривень за ніч.

На харчування у Львові пара в середньому витрачає 3 000 — 6 000 гривень за вікенд. Кава з десертом коштує близько 250 — 400 гривень, обід у ресторані 400 — 500 гривень, вечеря 500 — 650 гривень.

З урахуванням розваг, екскурсій та дрібних витрат загальний бюджет подорожі для двох в середньому становить 5 000 — 8 000 гривень. При цьому дорога — безкоштовна.

Що подивитися у Львові

Навіть якщо ви були у Львові десятки разів, він завжди має чим здивувати. Місто традиційно приваблює туристів своєю архітектурою, атмосферою та гастрономією.

Обов’язковими для відвідування залишаються площа Ринок, Львівська опера, Високий Замок, Домініканський собор та Шевченківський гай. Популярністю користуються підземелля міста, Музей шоколаду та «Копальня кави».

На площі Ринок та проспекті Свободи досі панує святкова різдвяна атмосфера. Якщо ви подорожуєте з дітьми, Музей науки та Leoland — обов’язкові локації для активного відпочинку. А вечірня прогулянка Стрийським парком або вулицею Болгарською перетворюється на казку завдяки масштабним світловим інсталяціям «Парку ліхтарів».

У Львові регулярно проходять фестивалі, концерти, тематичні екскурсії та гастротури, тож навіть коротка поїздка на вихідні може бути насиченою.

Отже, для багатьох громадян програма «УЗ-3000» стала можливістю знову подорожувати, не витрачаючи значні кошти на транспорт. Це шанс змінити обстановку, відпочити та побачити нові міста без суттєвого удару по бюджету навіть під час війни.