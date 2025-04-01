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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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90
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1 хв

Як патрульні відповідають за перевищення службових повноважень: Білошицький пояснив

Хто слідкує за поведінкою патрульних поліцейських.

Автор публікації
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олексій Білошицький

Олексій Білошицький / © TSN

У Патрульній поліції України діють підрозділи моніторингу, які слідкують за перевищення патрульними службових повноважень.

Про це Вікторії Гнатюк в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Це підрозділи внутрішнього контролю, які розбирають кожну ситуацію і визначають правомірність або неправомірність дій поліцейського. Після цього приймаються рішення в межах дисциплінарного провадження.

«Або, якщо вбачаються якісь порушення, які підпадають під норми кримінального права, то тут важливо вже говорити про те, що є у нас департамент внутрішньої безпеки, якщо в системі Національної поліції, і також є ДБР, які займаються цим питанням. Але кожній ситуації надається оцінка і визначається порядок, правильність дій поліцейських», — розповів Олексій Білошицький.

Він каже, що такі ситуації не замовчуються.

«Їм приділяється увага і над ними працюють спеціально створені органи і підрозділи, які покликані цим займатися. Тому це якісно відрізняє той рівень контролю і рівень нагляду за законністю всередині структури на даний момент від того, що було там в якісь колишні часи», — каже Олексій Білошицький.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЛІЦІЯ НЕ ВОЮЄ?! БІЛОШИЦЬКИЙ — про роботу з ТЦК, патрульних в окопах та недовіру суспільства

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