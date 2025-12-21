Як підрахувати демографічні втрати України через війну: коли стануть відомі точні цифри

Олександр Гладун

Встановити точну кількість людей, яких Україна втратила через російську агресію, зараз неможливо. Повноцінна картина з’явиться лише після закінчення бойових дій та проведення загальнонаціонального перепису населення.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії імені М.В. Птухи НАН України. Він пояснив різницю між військовими звітами та реальною демографічною шкодою.

Чому ми не знаємо цифр сьогодні?

Зараз в Україні діє режим обмеженого доступу до демографічної статистики. Від 2022 року Держстат припинив оприлюднювати дані про смертність за статтю та віком.

«Це стратегічна інформація. Вона дає можливість ворогу оцінити ефективність своїх ударів та загальні втрати країни», — зазначає Гладун.

Формула «демографічних втрат»

Демографи не просто рахують кількість померлих. Їхня методологія включає три ключові компоненти, які сумарно показують масштаб катастрофи:

Надсмертність: Це перевищення кількості смертей над звичайним рівнем, який був би у мирний час. Важливо розуміти: якщо людина похилого віку померла від природних причин під час війни — це смерть, але не обов’язково «втрата від війни». Демографи вираховують саме ту частку померлих, чия смерть спричинена обстрілами, стресом, відсутністю медицини чи фронтовими діями. Дефіцит народжень: Війна «краде» ненароджених дітей. Вчені порівнюють реальну кількість пологів із прогнозованою (якби війни не було). Це величезна «діра» у майбутньому трудовому ресурсі країни. Міграційне сальдо: Це різниця між тими, хто виїхав, і тими, хто повернувся. Остаточну втрату за цим показником можна буде оцінити лише тоді, коли кордони відкриються і міграційні потоки стабілізуються.

Що далі?

Після перемоги на Україну чекає масштабна наукова робота. Оскільки останній перепис населення проводився ще у 2001 році, фахівцям доведеться робити демографічну реконструкцію. Це складний процес відновлення ланцюжка подій за останні 24 роки, щоб зрозуміти, з якої точки ми стартували у 2022-му і де опинилися зараз.

«Тільки після нового перепису населення ми зможемо чесно і науково обґрунтовано назвати цифру демографічних втрат України», — підсумував експерт.