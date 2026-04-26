Як подорожчання пального вплинуло на вартість продуктів і послуг в Україні: ви будете шоковані

Ціни на пальне

На тлі загальних фраз типу «дорожчає пальне — дорожчає все» експерти вирішили оцінити, наскільки насправді паливний складник впливає на кінцеву вартість товарів і послуг — від буханця хліба до поїздки в автобусі.

За підрахунками члена Економічного дискусійного клубу, заслуженого економіста України Олега Пендзина для ТСН.ua, від грудня минулого року через подвійне подорожчання пального і так звану «генераторну націнку» (роботу бензогенераторів під час відключення електроенергії) собівартість продукції зросла:

на 1,5–2% — для м’яса, молокопродуктів та яєць

на 3–4% — для хліба

на 5–6% — для городини і напоїв

Яку частку у вартості продуктів займає пальне

За оцінками експертів, у великих торговельних мережах паливна складова становить значну частину собівартості продуктів навіть без урахування торговельної націнки.

Наразі паливна частка у собівартості (без націнки продавця) становить:

6–9% — для м’яса і м’ясопродуктів

7–10% — для яєць

8–11% — для молока і молокопродуктів

12–15% — для хліба

15–20% — для напоїв (вода, соки)

20–25% — для городини

У невеликих магазинах формату «біля дому» цей показник ще вищий — на 4–7%. Як пояснив Олег Пендзин, у малих мережах логістика часто децентралізована, що робить так званий «останній кілометр» значно дорожчим.

Як подорожчання дизеля вплинуло на ціну молока

Експерти навели конкретний приклад, щоб показати реальний ефект зростання цін на пальне. Від початку року дизпаливо подорожчало на 22%, що безпосередньо вплинуло на собівартість продукції.

Розрахунок для молока:

собівартість на 31 грудня 2025 року — 42 грн/л

частка пального у грудні — 8% (3,36 грн)

зростання вартості пального на 22% — +0,74 грн

зміна частки пального — до 11%

У результаті лише за рахунок подорожчання пального літр молока став дорожчим приблизно на 74 копійки.

Аналогічні розрахунки показали додаткове зростання собівартості:

м’яса — на 3 грн/кг

хліба — на 1 грн/кг

городини — на 2,4 грн/кг

яєць — на 1,5 грн за десяток

«Ці цифри — чистий вплив лише подорожчання літра дизеля/бензину на логістику та виробничі процеси, — пояснив Олег Пендзин. — Проте в реальності споживач бачить у чеку більше зростання, оскільки торгові мережі додають на цю надбавку свій ПДВ, торгівельну націнку, виробники закладають ризики подальшого зростання курсу долара, ціни пального. До речі, пальне здорожчало не лише для вантажівок, а й для генераторів, які багато підприємств досі використовують для безперебійної роботи. Отже, якщо молоко стало коштувати більше на 4 гривні, то лише одна гривня у цьому зростанні — це прямий наслідок ситуації на ринку нафтопродуктів (акцизи + протистояння Іран–США), а решта — інші чинники як об’єктивні, це ПДВ, так і суб’єктивні, як торгівельна націнка».

Найбільше подорожчання пального вдарило по перевезеннях

Найсуттєвіше зростання витрат на пальне відчули пасажирські перевізники, наголосив експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев.

За його підрахунками, у собівартості перевезень частка пального від початку року зросла:

до 45–50% (+9–11%) — для міських маршруток і автобусів

до 57–64% (+12–14%) — для приміських рейсів

до 70–78% (+15–18%) — для міжміських маршрутів протяжністю 400–500 км і більше

У грошовому вимірі це означає подорожчання:

на 2–3 грн — у міських перевезеннях

на 5–7 грн — у приміських

на 100–120 грн — у міжміських перевезеннях за кожне пасажиромісце

«Не варто забувати про кореляцію: нафта — це не тільки пальне, а й моторні оливи та сировина для шин. Оливи подорожчали на 12%, а шини — на 8–10% через ріст котирувань та девальвацію гривні», — пояснив Геннадій Рябцев.

За словами експерта, зростання вартості пального у першому кварталі фактично «з’їло» всю рентабельність перевізників, які не встигли підняти тарифи до березня. У міських перевезеннях це призвело до збільшення інтервалів руху і квітневого зростання цін на 5–10 грн, а в міжобласних — до стрімкого перегляду тарифів у бік підвищення.